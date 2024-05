Elecciones presidenciales en Chad ponen fin al gobierno militar

Chad está a punto de convertirse en el primer país de África actualmente liderado por juntas en pasar a un gobierno democrático con la votación presidencial del lunes. Puede poner fin a una transición de tres años impuesta tras la repentina muerte del líder de larga data Idriss Deby Itno mientras luchaba contra los rebeldes. Sin embargo, como su hijo y sucesor, el general Mahamat Déby, es uno de los favoritos para ganar, hay cierto escepticismo sobre si esto traerá cambios. El primer ministro Succès Masra está entre sus nueve desafiantes y es considerado su mayor rival. Otros diez políticos que esperaban postularse, incluidas dos figuras prominentes, Nassour Ibrahim Neguy Koursami y Rakhis Ahmat Saleh, fueron excluidos por el consejo constitucional debido a “irregularidades”. Por ejemplo, el Sr. Koursami fue acusado de falsificación. Sin embargo, algunos argumentan que la decisión de prohibir a ciertas personas fue políticamente motivada. Otro posible oponente, Yaya Dillo, fue asesinado por las fuerzas de seguridad en febrero mientras supuestamente lideraba un ataque contra la Agencia de Seguridad Nacional en la capital, N’Djamena. Los activistas han llamado a un boicot de la elección que calificaron de artimaña para darle un barniz de legitimidad democrática a la dinastía Deby. Muchos siguen en el exilio tras una represión mortal a los opositores luego de las protestas en octubre de 2022. Sin embargo, la elección de Chad es un hito para los países de África Occidental y Central que han caído bajo el gobierno militar desde una ola de golpes de estado que comenzó en 2020. Puede servir como un modelo para juntas que buscan mantener influencia política después de llegar al poder ilegítimamente. El país exportador de petróleo de casi 18 millones de personas no ha tenido una transferencia de poder libre y justa desde la independencia de Francia en 1960. Idriss Déby derrocó a Hissène Habré en 1990 y permaneció a cargo durante las siguientes tres décadas hasta su muerte en el campo de batalla en abril de 2021 a la edad de 68 años. Su hijo, ahora de 40 años, se hizo cargo en lo que los oponentes describieron como un golpe constitucional y inicialmente se comprometió a quedarse como líder interino solo por 18 meses, un período que luego se extendió. También dijo que no se postularía para presidente. Gen Déby ha intentado desestimar las preocupaciones de que sea parte de una dinastía. “Si soy elegido, cumpliré mi mandato de cinco años y al final de mi mandato, será el pueblo quien me juzgue. En cuanto a una dinastía, nuestra constitución es muy clara: un candidato no puede servir más de dos mandatos consecutivos”, dijo al canal de televisión France 24. El Sr. Masra, también de 40 años, fue nombrado primer ministro por Gen Déby en enero después de que se alcanzara un acuerdo para reparar las fracturas políticas de las protestas de octubre de 2022. El economista ha sido acusado por algunos de traicionar a la oposición, pero ha desestimado rumores sobre un acuerdo secreto de reparto de poder posterior a las elecciones con Gen Déby. Ha instado a los chadianos a votar por él para poner fin a seis décadas de “oscuridad” y “tinieblas”. La gente está desesperada por un cambio en Chad, dice Paul Njie de la BBC en N’Djamena. Pero cuando se trata de la votación, hay una mezcla de esperanza y desesperación, agrega. Esperanza en que esta votación, quién gane, pueda desencadenar una nueva era de liderazgo joven en el país, pero desesperación ya que durante las últimas tres décadas, la vida se ha vuelto más difícil para muchos en el país. Información adicional de BBC Monitoring.