Radisson apunta a tener 25 hoteles en Marruecos para el 2030; Amplía el papel de Erwan Garnier.

(26/03/24)

Radisson Hotel Group se ha fijado la meta de expandir su actual cartera de 11 hoteles

en operación y en desarrollo en Marruecos a 25 hoteles para el

2030.

Como parte de esta estrategia de crecimiento, la empresa ha extendido la cartera de Erwan Garnier, Director Senior

de Desarrollo – África, para incluir Marruecos.

Erwan Garnier

“Nuestro enfoque estará en

fortalecer nuestra presencia en Casablanca y Marrakech, donde actualmente

operamos el convenientemente ubicado Radisson Blu Hotel,

Casablanca City Center y el aclamado Radisson Blu Hotel, Marraquech Carré

Eden. Además, planeamos establecer nuestra presencia en las principales

ciudades de Rabat, Tánger, Agadir y Fez”, dijo Erwan. “A la luz

del plan estratégico de 5 años de Radisson Hotel Group y la Copa del Mundo FIFA

2030 en Marruecos, hemos identificado un potencial significativo

dentro de estas ciudades para establecer una cartera diversa que consista en

hoteles de negocios idealmente ubicados, apartamentos con servicios eficientes,

proyectos premium de uso mixto y la expansión de nuestra cartera de

excepcionales resorts. La introducción de la marca Radisson con la próxima apertura del

Hotel Radisson Casablanca Gauthier La Citadelle en el vibrante distrito de Gauthier de Casablanca, marca un desarrollo notable. Este nuevo establecimiento será el buque insignia de la

marca Radisson en Marruecos, marcando la entrada de una nueva marca para

el grupo en el país y subrayando nuestro compromiso con la calidad

y la expansión diversificada.”

Erwan ha sido parte integral

de Radisson desde que se unió al grupo hotelero hace nueve años, logrando

numerosos hitos de desarrollo.

Jugó un papel activo en

la expansión de la cartera africana del grupo, especialmente en

países francófonos y lusófonos, islas del océano Índico y

más recientemente en África Occidental y Central.

En 2023, el

Radisson Hotel Group mantuvo su impulso de expansión en África con ocho nuevos acuerdos hoteleros, sumando más de 1.600 habitaciones a su

robusta cartera en el continente. Con este progreso, el

Grupo está en buen camino para alcanzar su objetivo de llegar a 150

hoteles en África en los próximos cinco años, desde su actual

cifra de 100 hoteles.

Además, en los últimos tres

años, Radisson Hotel Group ha surgido como una de las cadenas hoteleras de más rápido crecimiento

en África, con 20 aperturas de hoteles en todo el continente. Ese logro estableció un récord para el

grupo en términos de la realización de su cartera en aperturas

y ha resultado en un impresionante crecimiento anual del 15 por ciento en su

cartera africana.

