Quordle hoy – pistas y respuestas para el viernes 26 de abril (juego #823)

Otra semana laboral (para algunos de nosotros) llega a su fin con otro conjunto de acertijos de Quordle para resolver. Tu desafío, si decides aceptarlo, es encontrar cuatro palabras dentro de nueve intentos, con todas las letras que juegues apareciendo en cada uno de los segmentos. Es divertido, es complicado y encontrarás pistas para ello (y las respuestas de Quordle) a continuación.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Quordle hoy está debajo, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Navegación de enlaces sociales

Editor en Jefe Global

Quordle hoy (juego #823) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 5*.

* Ten en cuenta que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle hoy (juego #823) – pista #2 – Letras repetidas

¿Alguna de las respuestas de Quordle de hoy contiene letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 0.

Quordle hoy (juego #823) – pista #3 – Letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas de Quordle hoy.

Quordle hoy (juego #823) – pista #4 – Letras iniciales (1)

¿Alguno de los acertijos de Quordle de hoy comienza con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que comienza con la misma letra es 2.

Si solo quieres saber las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si no estás listo aún, aquí tienes una pista más para facilitar las cosas:

Quordle hoy (juego #823) – pista #5 – Letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle hoy?

• A

• F

• S

• A

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #823) – las respuestas

Crédito de la imagen: Merriam-Webster

Las respuestas de Quordle de hoy, juego #823, son…

Este fue probablemente el Quordle más fácil que hemos tenido esta semana, lo cual siempre es agradable para un viernes. No hay letras repetidas de las que preocuparse, no hay letras poco comunes por temer y no hay palabras poco comunes por las cuales estar atento. Solo cuatro sets directos de palabras de cinco letras.

Mis tres palabras de inicio establecidas – STARE, DOILY y PUNCH – hicieron la mayor parte del trabajo por mí, dándome todas las letras que necesité más allá de G, M y F. Y para hacer las cosas aún más fáciles, la primera de esas letras aparece en tres de las respuestas, lo que significa que una vez que la había encontrado una vez, estaba aún más cerca de las soluciones.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Secuencia diaria hoy (juego #823) – las respuestas

Crédito de la imagen: Merriam-Webster

Las respuestas de la Secuencia Diaria de Quordle de hoy, juego #823, son…

Respuestas de Quordle: Los últimos 20

Quordle #822, Jueves 25 de abril: WHILE, DODGY, MACHO, LOATH

Quordle #821, Miércoles 24 de abril: STEAD, CANAL, SHEEN, UNITE

Quordle #820, Martes 23 de abril: PLANK, SPOIL, GAVEL, STOOP

Quordle #819, Lunes 22 de abril: PLAID, ADAGE, DIODE, ELBOW

Quordle #818, Domingo 21 de abril: CASTE, FUNKY, CAVIL, MANGA

Quordle #817, Sábado 20 de abril: STAMP, FORTH, DULLY, OUNCE

Quordle #816, Viernes 19 de abril: WOMAN, WAXEN, FLIRT, FLOAT

Quordle #815, Jueves 18 de abril: MATCH, APTLY, BISON, CLINK

Quordle #814, Miércoles 17 de abril: COLON, EQUIP, SUITE, BLURB

Quordle #813, Martes 16 de abril: METAL, MATEY, AGREE, DRIVE

Quordle #812, Lunes 15 de abril: STINT, RAPID, BRING, BUILD

Quordle #811, Domingo 14 de abril: WITTY, DADDY, SHORT, SLUNG

Quordle #810, Sábado 13 de abril: GROVE, ALLOY, TIMID, TWIST

Quordle #809, Viernes 12 de abril: GUILD, VOMIT, DROOP, BIGOT

Quordle #808, Jueves 11 de abril: STRIP, EVENT, EPOXY, GROSS

Quordle #807, Miércoles 10 de abril: LANCE, TAPIR, MURKY, CANAL

Quordle #806, Martes 9 de abril: HERON, FIEND, TWINE, WORSE

Quordle #805, Lunes 8 de abril: CRAZE, EQUIP, RALLY, SCOUR

Quordle #804, Domingo 7 de abril: BRING, WRING, LARVA, GOUGE

Quordle #803, Sábado 6 de abril: BLUFF, TENSE, CRUEL, ASKEW