Quinta columna o idiota útil? Orban de Hungría bloquea 50 mil millones de euros en ayuda de la UE para Ucrania

El Primer Ministro húngaro Viktor Orban bloqueó 50 mil millones de euros (55 millones de dólares estadounidenses) de ayuda a Ucrania después de rechazar el presupuesto de la UE que incluía el programa de ayuda a medio plazo para Ucrania, anunció el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al final de las negociaciones de líderes de la UE.

“La discusión no se limitó solo al financiamiento para Ucrania. A los líderes de la UE se les presentó un ‘paquete mega’ para su adopción, que incluía fondos para apoyar a Ucrania, gastos para programas de migración, financiamiento para el Fondo de Solidaridad de la UE y defensa”, dijo Michel.

“Los resultados del turno de noche: un veto a dinero adicional para Ucrania,” escribió Orban en X (Twitter).

“Volveremos a tratar este asunto en el Consejo Europeo el próximo año, bien preparados”, agregó.

“Puedo informarles que 26 líderes estuvieron de acuerdo en la (negociación del presupuesto),” afirmó Michel.

“Debo ser muy preciso. Un líder, Suecia, necesita consultar a su parlamento, lo que está en línea con el procedimiento habitual para este país, y un líder (Orban) no pudo ponerse de acuerdo.”

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine