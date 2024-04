¿Quieres que Apple cambie? La regulación funciona. – Seis Colores

Últimamente no puedes lanzar una cámara digital sin encontrar una historia sobre los diversos desafíos regulatorios y legales a los que se ha enfrentado Apple. Mientras que algunos han denunciado estas acciones como interferencias en las operaciones internas de una empresa, hay un detalle relevante que creo que es pasada por alto por esas opiniones.

La regulación funciona.

Aquí tienes solo algunos ejemplos de los últimos meses en los que Apple ha cambiado sus políticas debido a regulaciones, o en algunos casos, simplemente la amenaza de regulación:

En enero, Apple anunció que ahora permitiría a los desarrolladores de aplicaciones de streaming de juegos enviar una sola aplicación que contenga todo el catálogo de juegos. Esto había sido un punto de conflicto para Microsoft al traer Xbox Game Pass a la plataforma en 2020 y, como luego descubrimos, fue una de las áreas de preocupación en la demanda antimonopolio presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. solo un par de meses después.

A finales de la semana pasada, Apple cambió otra de sus reglas de larga data de la App Store al permitir “aplicaciones de emuladores de consolas de juegos retro”. Curiosamente, uno de los otros únicos mercados de terceros anunciados que llegará a la UE es AltStore, cuyo título principal será Delta, un emulador de Nintendo desarrollado por el propietario de AltStore, Riley Testut.

Hoy mismo, Apple anunció que relajará las reglas sobre piezas usadas para reparar iPhones. El programa de Reparación por Auto-servicio de Apple, que se implementó para cumplir con la legislación de Derecho a Reparación aprobada en algunos estados, se lanzó en 2021. Pero los críticos señalaron que la incursión inicial de Apple todavía requería un proceso restrictivo de “emparejamiento de piezas” que hacía que las reparaciones de terceros fueran más limitadas y costosas, y Oregon recientemente aprobó una ley que prohíbe este enfoque. El cambio de hoy efectivamente deshace ese proceso, aunque aún incluye disposiciones para evitar que se utilicen piezas robadas.

Ni siquiera se tiene en cuenta los cambios masivos realizados en iOS como resultado de la Ley de Mercados Digitales de la UE, que ya podría estar dando lugar a cambios para los consumidores.

Apple es indudablemente un gigante en la industria tecnológica, uno de los pocos que dominan nuestras vidas. Y si bien hay lugares donde esas empresas chocan entre sí y compiten, también es evidente que las corporaciones de este tamaño no están sujetas a los mismos grados de competencia que podrían ser los jugadores mucho más pequeños. Sus negocios centrales son relativamente estables, incluso si luchan en los márgenes: Apple y Amazon, por ejemplo, pueden disputar el (relativamente pequeño) mercado de altavoces inteligentes para el hogar, pero Apple no sería más propenso a crear un sitio minorista revolucionario que destrone a Amazon que Amazon a hacer un teléfono inteligente de clase mundial.

Más al punto, estas pocas empresas tecnológicas son tan grandes que las posibilidades de ser molestadas, o incluso amenazadas, por empresas emergentes son insignificantes. (Y en los raros casos en que podría suceder, es un simple asunto que las grandes empresas simplemente adquieran a las más pequeñas).

Eso significa que las únicas entidades lo suficientemente poderosas como para imponer algún tipo de resistencia contra las empresas son los organismos gubernamentales. Apple detalla esto en su informe anual 10-K, que describe los factores de riesgo para el negocio de la empresa. Un título completo en esa sección es “Riesgos de Cumplimiento Legal y Regulatorio”, que incluye el siguiente sub-título:

La Compañía está sujeta a leyes y regulaciones complejas y cambiantes en todo el mundo, lo que expone a la Compañía a posibles responsabilidades, costos incrementados y otros efectos adversos en el negocio de la Compañía.

El simple hecho es que, sin algún tipo de amenaza, Apple nunca iba a cambiar ninguna de sus prácticas comerciales, porque no había absolutamente ninguna razón para hacerlo. Apple habría estado encantada de nunca ofrecer un programa de reparación por auto-servicio o permitir emuladores o cambiar sus políticas sobre el streaming de juegos; lo sabemos porque literalmente hubo años de personas pidiendo estos cambios sin que la empresa moviera un dedo, hasta que los gobiernos intervinieron.

No es solo Apple, tampoco. Las empresas de banda ancha no iban a comenzar a dar a los clientes información más clara y accesible sobre sus planes sin intervención regulatoria de la FCC.

La ausencia de desafíos significativos fomenta la complacencia. Y la complacencia conduce a la tentación de recolectar ingresos crecientes sin innovación correspondiente porque, bueno, ciertamente es mucho más fácil, ¿verdad?

Por mucho que algunos puedan desestimar la intervención del gobierno en el mercado, estas amenazas regulatorias y legales son en última instancia eficaces porque Apple terminó cambiando su comportamiento. En algunos casos, puede llevar meses o años sentir los impactos en el consumidor y, en algunos casos, como señalan los detractores, puede que no ocurra en absoluto si los usuarios deciden que no desean esas capacidades o alternativas. Y sabes qué? Eso está totalmente bien, porque entonces los usuarios eligen seguir con el status quo, en lugar de no tener más opción que la que se les da.

[Dan Moren es el Jefe de la Oficina de la Costa Este de Six Colors. Puedes encontrarlo en Mastodon en @[email protected] o contactarlo por correo electrónico en [email protected]. Su última novela, la historia sobrenatural de detectives All Souls Lost, ya está disponible.]

Si aprecias artículos como este, apóyanos convirtiéndote en un suscriptor de Six Colors. Los suscriptores tienen acceso a un podcast exclusivo, historias solo para miembros y una comunidad especial.