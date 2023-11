¿Quién es el próximo presidente de Liberia, listo para reemplazar a George Weah? (Spanish)

Joseph Boakai, a 78-year-old opposition candidate who describes age as a “blessing”, has been congratulated by the current president after the tight presidential elections in Liberia.

The latest results give him an indisputable advantage over former football superstar George Weah in the closest poll since the end of the country’s civil war.

Critics know him as “Sleepy Joe” after reports that he fell asleep at official events, but Boakai has promised to restore hope in Liberia and prevent the country from “falling off the cliff”.

Having served for 12 years as vice president under Ellen Johnson Sirleaf, the first African female head of state, he is familiar with managing a country.

He will officially start in January 2024 when he is sworn in.

Boakai described himself as a “racing car parked in a garage,” a phrase that trended during the 2017 elections, in which he was defeated by Weah.

He said that description relates to his desire to do more as vice president.

His website lists 58 achievements, ranging from defending community colleges to reconciling several disputes around Liberia.

However, the greatest achievement of his tenure was a wholly peaceful mandate, after nearly 15 years of war.

Seeking a ‘better life’

Joseph Boakai was born in November 1944 into what many have called “humble beginnings”, growing in the remote village of Worsonga in Liberia’s northernmost county, Lofa.

His parents were illiterate.

Boakai studied at a school in neighboring Sierra Leone and graduated from the College of West Africa in Liberia’s capital, Monrovia.

He then completed a bachelor’s degree in business administration at the University of Liberia.

In a radio interview, Boakai said that as a young man he walked from Wonsonga to the capital in search of “a better life”.

Mr. Boakai and his wife Kartumu have four children. He is Baptist and a deacon of the Effort Baptist Church.

In the 1980s, Boakai was the Minister of Agriculture in Liberia during the government of President Samuel Doe, who was violently murdered in 1990.

One of his earlier projects took place in his old village, where he oversaw and personally funded the construction of an 11.2 km (seven-mile) new road.

He has worked with others to build a school for 150 students and a clinic for a community of 10 villages.

Boakai also oversaw the program to decentralize agriculture by creating regional centers, a flagship project in Liberia, where many people are subsistence farmers.

After losing the 2017 elections, Boakai was determined to give it another try.

In the first round of these elections, neither Boakai nor Weah secured more than the 50% needed for victory, so they faced off in a runoff.

Boakai’s campaign focused on agriculture, while accusing Weah’s administration of “mismanagement”. Weah dismissed Boakai’s accusations.

Speaking to the BBC about his goals before the elections, Boakai explained that he wanted to focus on combating corruption, boosting agricultural production, lowering the cost of food, and improving the country’s roads.

He said: “Our people need to have a country they can call their own, a country they can respect and corruption has been an impediment.”

He pledged that there would be “a drawn sword against corruption”.

“In the first 100 days, we will ensure that no vehicle gets stuck in the mud in the country. That will affect the price of food and people’s health condition.”

The president-elect also promised an investigation into the reasons why food prices were so high and said he would assist farmers.

“This country’s agricultural potential is very high, but nothing is being done in that area. We depend on everything that comes from abroad. This will change. I know we can do it.”

Boakai describes his journey to the presidency as long, but says he is determined to help “millions of Liberians who have had to face abject poverty, disease, ignorance, and insecurity.”

Spanish Translation:

Joseph Boakai, candidato de 78 años de edad de la oposición que describe la edad como una “bendición”, ha sido felicitado por el presidente actual después de las reñidas elecciones presidenciales en Liberia.

Los últimos resultados le dan una ventaja indiscutible frente al ex superestrella del fútbol George Weah en la encuesta más ajustada desde que terminó la guerra civil del país.

Los críticos lo conocen como “Sleepy Joe” después de los informes de que se quedó dormido en eventos oficiales, pero Boakai ha prometido restaurar la esperanza en Liberia y evitar que el país “cayera por el precipicio”.

Después de haber servido durante 12 años como vicepresidente bajo Ellen Johnson Sirleaf, la primera jefa de Estado africana elegida, está familiarizado con la gestión de un país.

Comenzará oficialmente en enero de 2024 cuando preste juramento.

Boakai se caracterizó a sí mismo como un “auto de carreras estacionado en un garaje”, una frase que fue tendencia durante las elecciones de 2017, en las que fue derrotado por Weah.

Ha dicho que esa descripción se relaciona con su deseo de hacer más como vicepresidente.

Su sitio web enumera 58 logros, que van desde defender los colegios comunitarios hasta reconciliar varias disputas en torno a Liberia.

Sin embargo, el mayor logro de su mandato fue un mandato enteramente pacífico, después de casi 15 años de guerra.

Búsqueda de una ‘vida mejor’

Nacido en noviembre de 1944 en lo que muchos han llamado “comienzos humildes”, Joseph Boakai creció en la remota aldea de Worsonga, en el condado más septentrional de Liberia, Lofa.

Sus padres no sabían leer ni escribir.

Boakai estudió en una escuela del país vecino de Sierra Leona y se graduó en el College of West Africa, en la capital de Liberia, Monrovia.

Luego completó una licenciatura en administración de empresas en la Universidad de Liberia.

En una entrevista de radio, Boakai dijo que cuando era joven caminó desde Wonsonga hasta la capital en busca de “una vida mejor”.

El señor Boakai y su esposa Kartumu tienen cuatro hijos. Es bautista y diácono de la Iglesia Bautista Effort.

En la década de 1980, Boakai fue ministro de Agricultura de Liberia durante el gobierno del presidente Samuel Doe, que fue asesinado violentamente en 1990.

Uno de sus proyectos anteriores tuvo lugar en su antiguo pueblo, donde supervisó y financió personalmente la construcción de una nueva carretera de 11,2 km (siete millas).

Ha trabajado con otros para construir una escuela para 150 estudiantes y una clínica para una comunidad de 10 aldeas.

Boakai también supervisó el programa para descentralizar la agricultura mediante la creación de centros regionales, un proyecto emblemático en Liberia, donde muchas personas son agricultores de subsistencia.

Después de perder las elecciones de 2017, Boakai estaba decidido a intentarlo de nuevo.

En la primera vuelta de estas elecciones, ni Boakai ni Weah consiguieron más del 50% necesario para la victoria, por lo que se enfrentaron en una segunda vuelta.

La campaña de Boakai se centró en la agricultura, mientras acusaba a la administración de Weah de “mala gestión”. Weah desestimó las acusaciones de Boakai.

En declaraciones a la BBC sobre sus objetivos antes de las elecciones, Boakai explicó que quería centrarse en luchar contra la corrupción, impulsar la producción agrícola, reducir el coste de los alimentos y mejorar las carreteras del país.

Dijo: “Nuestro pueblo necesita tener un país que puedan llamar suyo, un país que puedan respetar y la corrupción ha sido un impedimento”.

Prometió que habría “una espada desenvainada contra la corrupción”.

“En los primeros 100 días, nos aseguraremos de que ningún vehículo quede atrapado en el barro en el país. Eso afectará el precio de los alimentos y la condición de salud de la gente”.

El presidente electo también prometió una investigación sobre las razones por las que los precios de los alimentos eran tan altos y dijo que ayudaría a los agricultores.

“El potencial agrícola de este país es muy alto, pero no se hace nada en esa área. Dependemos de todo lo que viene del exterior. Esto va a cambiar. Sé que podemos hacerlo”.

Boakai describe su viaje hacia la presidencia como largo, pero dice que está decidido a ayudar a “millones de liberianos que han tenido que enfrentarse a la pobreza abyecta, las enfermedades, la ignorancia y la inseguridad”.

