Qué saber sobre el viaje de Xi Jinping a Europa.

Esta semana, por primera vez en cinco años, el presidente Xi Jinping de China visitará Europa, con paradas en Francia, Serbia y Hungría. El viaje de Xi coincide con tensiones con varios países europeos sobre el apoyo de China a Rusia en medio de la guerra en Ucrania, sus prácticas comerciales y sus actividades de espionaje aparentes. El viaje también pondrá a prueba el delicado equilibrio de Europa entre China y Estados Unidos. Xi espera evitar una guerra comercial con la Unión Europea mientras aumentan las fricciones sobre las exportaciones de vehículos eléctricos chinos y el acceso limitado al mercado para las empresas europeas en China. El presidente chino también alentará al presidente Emmanuel Macron de Francia a buscar una mayor autonomía frente a Estados Unidos para debilitar el dominio global de Washington. Aquí está lo que sabemos sobre el viaje de Xi, que comenzó el domingo. ¿Cuál es la importancia del itinerario de Xi? Los tres países que visitará Xi, según los expertos, en cierta medida respaldan el impulso de China por una redefinición del orden global. Todos han cuestionado en cierta medida el orden del mundo posterior a la guerra de América y están ansiosos por fortalecer los lazos con Beijing. Hungría tiene estrechos lazos con China y está interesada en atraer inversiones chinas en áreas como la fabricación de automóviles eléctricos y baterías, a medida que los productores chinos se expanden más allá de Asia. Serbia también tiene cálidas relaciones con Beijing y ha asegurado miles de millones de dólares en inversiones chinas. La primera parada de Xi será Francia, donde Macron recientemente dijo que Europa “nunca debe ser vasalla de Estados Unidos” y ha presentado a Francia como un puente entre el “Sur Global” y las potencias occidentales. A pesar de su acercamiento con Beijing, Macron ha dicho que está más cerca de su aliado, Estados Unidos, que de China. “Prefiero elegir mi relación con Estados Unidos, con China, en lugar de que me la impongan una de las dos partes, ya sea empujándome en una dirección o tirando de mí en la otra”, dijo en una entrevista con la revista The Economist. Pero, agregó: “Muy claramente, no estamos equidistantes. Somos aliados de los estadounidenses.” Antes de la visita de Xi, los diplomáticos chinos expresaron la esperanza de que los lazos entre Francia y China estuvieran a la vanguardia de las relaciones de China con Occidente. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, se unirá el lunes a las conversaciones con Xi y Macron en París. Este año también es un año simbólico para China y los tres países. Es el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Francia y el 75 aniversario de las relaciones con Hungría. Este año también es el 25 aniversario del bombardeo de la Embajada China en Belgrado, Serbia, durante la guerra de Kosovo, que mató a tres periodistas chinos y provocó protestas enérgicas en la embajada estadounidense en Beijing. Las autoridades chinas han continuado señalando el bombardeo como un signo de agresión de la OTAN y un ejemplo de por qué Rusia estaba justificada en sentirse amenazada antes de decidir invadir Ucrania. ¿Cuándo fue la última vez que Xi visitó Europa? La última visita europea de Xi fue en 2019, antes de la pandemia de coronavirus, que pasó recluido en China, abandonando las fronteras del país por primera vez en el otoño de 2022. El viaje de 2019 incluyó una ceremonia vistosa en Roma para celebrar la participación de Italia en el proyecto global de infraestructura de la Ruta de la Seda de China, que tiene como objetivo expandir la influencia de China en el extranjero. Francia desplegó la alfombra roja para Xi en París y firmó más de una docena de tratados comerciales y gubernamentales por valor de miles de millones de euros, incluso cuando Macron advirtió que “China juega con nuestras divisiones” y que “el período de la ingenuidad europea ha terminado”. Xi también visitó Grecia, donde prometió su apoyo al país en su lucha con Gran Bretaña para obtener las esculturas del Partenón conocidas como los mármol. ¿Cómo es la relación entre Europa y China? Desde la última visita de Xi, ha habido una brecha cada vez mayor en la relación entre China y gran parte de Europa. La pandemia de coronavirus, el apoyo de Beijing a Rusia y su represión de minorías étnicas, y un aumento en las exportaciones chinas ha generado reacciones en contra de China en muchos países europeos. China ha quintuplicado los envíos de automóviles a los mercados extranjeros en los últimos años, y la Unión Europea ha adoptado recientemente un tono más confrontativo sobre las prácticas comerciales de China. Las autoridades de la UE han abierto una investigación que podría resultar en limitaciones a las exportaciones solares chinas, y han dado los primeros pasos hacia la restricción del comercio con productos chinos que incluyen automóviles eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos médicos. Italia también le ha dicho a China que ya no participará en su Iniciativa de la Ruta de la Seda, y el mes pasado, seis personas en Europa fueron acusadas de espiar para China en el transcurso de una semana, en un signo de que los países europeos están intensificando su respuesta al espionaje chino. Al mismo tiempo, las naciones europeas difieren en sus puntos de vista sobre cómo relacionarse con Beijing y beneficiarse de las oportunidades económicas allí, y algunas temen cualquier imposición de aranceles europeos. Macron y la canciller Olaf Scholz de Alemania también creen que la influencia de China será crucial para poner fin a la guerra en Ucrania. David Pearson en Hong Kong y Aurelien Breeden en París contribuyeron a este informe.