¿Qué hacer con un insecto llamado Hitler?

El Anophthalmus hitleri fue descubierto en la antigua Yugoslavia el 20 de junio de 1932, cuatro meses después de que el austriaco nacido Hitler se convirtiera en ciudadano alemán y cuatro días antes de que exigiera, como líder del Partido Nazi, que el gobierno declarara la ley marcial en todo el país. El descubridor, un naturalista llamado Vladimir Kodric, tropezó con el insecto en una cueva llamada Pekel (traducción al inglés: infierno) cerca de la ciudad de Celje, en la actual Eslovenia. El espécimen está ahora enmarcado detrás de cristal en el Museo de Historia Natural en Basilea, Suiza.

Kodric envió el espécimen a Oskar Scheibel, un ingeniero ferroviario cuyo pasatiempo era la coleopterología, el estudio de escarabajos. Scheibel estaba convencido de que el insecto representaba una nueva especie, pero demoró la publicación de la noticia para estar seguro. En 1937, con Hitler firmemente establecido como canciller, Scheibel incumplió una promesa de nombrar el escarabajo en honor a Kodric y lo registró como Anophthalmus hitleri. Luego notificó a la cancillería en Berlín sobre el insecto y su nuevo nombre. (Algunos expertos han sugerido que Scheibel podría haber estado burlándose de Hitler al nombrar un insecto ciego en su honor, pero la descripción adjunta dice: “Dado al Canciller del Reich Adolf Hitler como una expresión de mi admiración.)

Dada la afición de Hitler por los escarabajos, en 1933 encargó a Ferdinand Porsche el diseño del “automóvil del pueblo” (volkswagen, en alemán), que evolucionó en el VW Beetle, tal vez no sorprenda tanto que el tributo complaciera al líder nazi, quien envió a Scheibel una nota de agradecimiento. Curiosamente, las ofertas contemporáneas de introducir variedades de rosa y fresa nombradas en honor a Hitler no prosperaron. Según el libro de 2019 de Michael Ohl, “The Art of Naming”, Hans Heinrich Lammers, jefe de la Cancillería del Reich, rechazó ambas solicitudes, informando a las partes interesadas que “tras una cuidadosa consideración” Hitler “solicita que un nombre en su honor no sea usado amablemente”.

Hitler tenía fuertes opiniones sobre cómo debían llamarse los animales. En 1942, la Sociedad Alemana de Mamalogía aprobó una resolución para reemplazar los nombres comunes de murciélagos (Fledermaus) y musarañas (Spitzmaus), argumentando que ninguno era una maus, o ratón. La decisión de la sociedad recibió una rápida respuesta de Martin Bormann, secretario privado de Hitler. Por órdenes del Führer, Bormann instruyó a Lammers para “comunicar a las partes responsables, sin lugar a dudas, que estos cambios de nombre deben revertirse de inmediato”.

El mensaje continuaba: “Si los miembros de la Sociedad de Mamalogía no tienen nada más esencial que hacer por el esfuerzo de guerra, quizás se podría organizar un período extendido en el batallón de construcción en el frente ruso.”