¿Qué es Diwali y dónde se celebra el Año Nuevo indio en Central Jersey?

Diwali, que significa “fila de luces” en sánscrito, una antigua lengua india. Conocida como la fiesta hindú de las luces, esta alegre celebración se originó en India, pero también es celebrada en diferentes formas por personas de otras religiones indias, como los sikhs y los jainistas.

Diwali, también conocido como “Deepavali”, simboliza una celebración en la que el bien triunfa sobre el mal, la luz sobre la oscuridad. Diferentes leyendas basadas en este concepto están asociadas con la festividad.

¿Cuándo se celebra Diwali?

Las fechas varían cada año porque se basan en el calendario lunar hindú, pero generalmente ocurre en octubre y noviembre. Este año, Diwali se celebrará el 12 de noviembre, coincidiendo con la luna nueva. Los festivales y celebraciones suelen durar cinco días.

En 2023, los días festivos son los siguientes:

El 10 de noviembre es Dhan Teras. En este día, los devotos realizan “Laxmi Pujan”, que son oraciones especiales dedicadas a Lakshmi, la diosa de la riqueza.

El 12 de noviembre es Diwali. El Festival de las Luces se celebra decorando los hogares con una variedad de luces, faroles y lámparas de aceite, llamadas “diyas”. Se dice que esto ayuda a Lakshmi a encontrar su camino hacia los hogares de las personas, trayendo prosperidad para el próximo año. Es un momento para el “Sharada Pujan”, cuando se honran fuentes de información como los libros.

El 13 de noviembre es Annakut/Goverdhan Puja – Año Nuevo hindú. Es el momento de “Annakut”, cuando se ofrece una variedad de alimentos al Señor, marcando el comienzo del Año Nuevo hindú.

¿Cómo se celebra Diwali?

Diwali es celebrado por miles de personas en países de todo el mundo. Durante la festividad, los devotos se congregan en lugares de culto para ofrecer ofrendas a las deidades, presenciar espectáculos de fuegos artificiales y compartir comidas y dulces especiales. Se intercambian regalos y dulces entre amigos y familiares. Las personas limpian y decoran sus hogares, asisten a banquetes con amigos y familiares y visten ropa nueva.

Según Neval Patel, voluntario en el BAPS Shri Swaminarayan Mandir en Edison, Diwali y el Año Nuevo hindú son dos de las festividades más importantes celebradas por los hindúes en todo el mundo.

“En este día, los hindúes visitan los mandirs (templos) con sus familias para ofrecer sus oraciones y asistir a los servicios”, dijo Patel. “Es un momento para la familia, un momento para centrarse en la comunidad, cuando las familias de todos los orígenes se reúnen y celebran el Año Nuevo hindú”.

Según Patel, se recitan oraciones especiales para pedir perdón y las personas intentan olvidar las malas acciones del año pasado y se comprometen a pasar el próximo año en paz, armonía y pureza.

Además, durante este período del mes, las personas encienden velas para simbolizar oraciones por la iluminación interior. Esto lleva a que la festividad de Diwali sea conocida como “El Festival de las Luces”.

¿Dónde se puede celebrar Diwali en Central Jersey?

Edison está planeando su mayor celebración de Diwali hasta la fecha, según el alcalde Sam Joshi, el primer líder de ascendencia asiática del sur del municipio. El cantante y compositor británico Jay Sean, conocido por su éxito “Down” de 2009 con Lil Wayne, tiene programado actuar en el evento de este año en Papaianni Park. Se espera que la celebración, que durará desde el mediodía hasta las 9:30 p.m., sea una de las más grandes del país. Se anima a quienes planeen asistir a llevar sillas.

También está previsto que actúe el cantante indio Prudhvi Chandra, quien interpretó Etthara Jenda en la película “RRR”, que ganó el premio de la Academia a la mejor canción original “Naatu Naatu” este año.

Una exhibición de 65,000 luces, la distribución de 6,000 Diyas, 32 puestos de venta, comida, una zona para niños y nueve horas de actuaciones están programados para la extravagancia de Diwali. Después de las 7 p.m., los participantes podrán disfrutar de la iluminación de Diyas y fuegos artificiales.

El año pasado, el evento de Diwali en Edison atrajo a unas 15,000 personas. En un video de Facebook del año pasado, Joshi dijo que planeaba que este año fuera “más grande y mejor”. El evento es presentado por el alcalde, el Concejo Municipal y el Departamento de Recreación.

También en Edison, el BAPS Shri Swaminarayan Mandir, ubicado en 2500 Woodbridge Road, está organizando varias celebraciones para conmemorar Diwali y las festividades. Se ha planeado una celebración de Diwali para niños de 10 a.m. a 4 p.m. el 4 de noviembre, y un evento de Diwali y Chopda Pujan para todos de 10 a.m. a 7 p.m. el 12 de noviembre. También se ha planeado un evento de Family Annakut Darshan de 10 a.m. a 7 p.m. el 13 de noviembre y se celebrará un Arti de Año Nuevo a las 7 a.m. el 14 de noviembre.

Se planea un evento Mega Diwali para el 4 de noviembre en East Brunswick. El evento gratuito, organizado por United Desi de Nueva Jersey y el municipio de East Brunswick, comenzará a la 1 p.m. en el East Brunswick Community Arts Center en 721 Cranbury Road. Habrá dandiya, comida, atracciones para niños, vendedores, henna y actuaciones, incluido el artista destacado Sonta Mukherjee.

La Asociación Sindhu de Nueva Jersey organizará un Diwali Ball que incluirá cena y barra libre a las 6:30 p.m. el 17 de noviembre en el Mirag Banquet Hall, ubicado en 1655 Oak Tree Road, en Edison. Para obtener más información y conocer el costo, comuníquese con Anita al 973-979-4706, Malti al 908-346-1842, Seema al 732-713-1419, Kamiesh al 201-638-0028, Rajesh al 732-910-8499, Ashwin al 201-966-7070 o Mike al 732-309-6741.

