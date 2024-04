¿Puede Microsoft Copilot escribir comandos SQL simples por ti?

Según lo afirmado por las grandes empresas de tecnología, las plataformas de inteligencia artificial generativa como Microsoft Copilot harán que la vida laboral de las personas en todos los niveles de una organización empresarial sea más productiva y eficiente. Pero ¿es solo una exageración, o estas afirmaciones tienen algún mérito?

Por ejemplo, ¿puede la versión gratuita de Microsoft Copilot, disponible para todos los usuarios de Windows, escribir una consulta SQL común para ti a pedido? Esa habilidad sería extremadamente útil para un empleado con poco tiempo y experiencia que trata de cumplir con un plazo. A continuación, exploramos qué sucede cuando pedimos ayuda a Microsoft Copilot con SQL.

Probando la capacidad de Microsoft Copilot para escribir comandos SQL simples

Para nuestro experimento, comenzamos con algo básico y simple. Utilizando el modo Creativo, le pedimos a Microsoft Copilot el código necesario para crear una tabla en SQL llamada Empleado que incluyera cuatro columnas: EMP_ID, Nombre, Salario, Edad. La IA proporcionó este código:

CREATE TABLE Employee (

EMP_ID INT PRIMARY KEY,

Nombre VARCHAR(100),

Salario DECIMAL(10, 2),

Edad INT

);

Puedes ver la solicitud y el código en la Figura A.

Figura A: Solicitando a Microsoft Copilot cómo crear una tabla SQL simple. Imagen: Mark W. Kaelin

Aunque es probable que este código requiera ajustes según tus necesidades específicas, en general, el código fue preciso y útil según lo solicitado a Copilot.

Observe también la explicación proporcionada por Microsoft Copilot; es tan importante como el código:

“Esta declaración define EMP_ID como un entero y la clave primaria de la tabla, Nombre como una cadena de caracteres variable con una longitud máxima de 100 caracteres, Salario como un decimal con 10 dígitos en total y 2 dígitos después del punto decimal, y Edad como un entero. Ajusta los tipos de datos y tamaños según tus requisitos específicos”.

Continuando nuestra sesión con Microsoft Copilot, luego le pedimos a la IA que generara el código necesario para insertar un nuevo registro en esta tabla. El código resultante es el siguiente:

INSERT INTO Employee (EMP_ID, Nombre, Salario, Edad) VALUES (1, ‘John Doe’, 55000.00, 30);

Puedes ver la solicitud y el código en la Figura B.

Figura B: Solicitando a Microsoft Copilot cómo insertar un registro en una tabla SQL. Imagen: Mark W. Kaelin

La sección de VALORES debería modificarse según tus necesidades específicas, pero el código y la explicación proporcionada por Copilot fueron precisos y útiles. Es importante tener en cuenta que una vez que nuestra tabla de empleados esté completa, es posible que se nos pida escribir consultas para extraer datos de nuestra base de datos.

Luego, en nuestra sesión con Microsoft Copilot, le pedimos a la IA que generara el código necesario para enumerar a los empleados de esta tabla con una cierta edad o mayor. En este caso, Microsoft Copilot sugirió este código.

SELECT * FROM Employee WHERE Edad >= 30;

Puedes ver la solicitud y el código en la Figura C.

Figura C: Solicitando a Microsoft Copilot seleccionar registros de una tabla SQL. Imagen: Mark W. Kaelin

Nuevamente, aunque es posible que necesites ajustar el código para tus necesidades específicas, este código fue preciso y útil para empleados menos familiarizados con la sintaxis de SQL.

Por lo tanto, cuando se le pregunta de la manera correcta, Microsoft Copilot puede escribir código SQL básico para sus empleados. Sin embargo, cualquier respuesta generada por Copilot siempre debe ser examinada por su aplicabilidad y precisión.

Recursos de Microsoft Copilot de TechRepublic

¿Qué hemos aprendido sobre Microsoft Copilot y la generación de código SQL?

Podemos sacar estas conclusiones de nuestro experimento con Microsoft Copilot:

Bajo las condiciones adecuadas, y al formular las preguntas correctas, Copilot puede proporcionar comandos SQL útiles y precisos que los empleados pueden aplicar a sus tareas laborales.

La versión gratuita de Microsoft Copilot obtiene su “conocimiento” modelando datos de búsquedas de Bing e Internet. En Internet, es común encontrar tutoriales que explican comandos básicos de SQL y ofrecen consejos sobre SQL. Estas dos condiciones significan que formular preguntas a Copilot sobre comandos SQL es más probable que retorne respuestas útiles. Sin embargo, hacer preguntas sobre temas no prevalentes o no explorados en Internet puede que no sea tan exitoso.

Depender de datos generados de Internet para decisiones comerciales puede ser una actividad arriesgada. Internet es conocido por tener información inexacta y engañosa, y las respuestas proporcionadas por Microsoft Copilot, en ciertas situaciones, podrían estar contaminadas por estas inexactitudes.

Incluso si las respuestas proporcionadas por Microsoft Copilot son útiles, siempre deben ser examinadas y filtradas por los empleados en cuanto a precisión y aplicabilidad. Aunque la IA generativa puede ser una herramienta poderosa, rara vez se debe confiar en ella para tomar decisiones finales o actuar por sí sola.

Uno de los aspectos más poderosos de las sesiones de Microsoft Copilot es la capacidad de la IA para iterar respuestas. En nuestro ejemplo, pudimos usar las respuestas anteriores de Copilot a nuestras preguntas como una base fundamental para nuestras siguientes preguntas. Esta capacidad permite a los empleados tener una conversación con la IA y luego avanzar hacia la respuesta más precisa y útil.

Nuestro ejemplo también muestra que cuanto más detallada sea la pregunta enviada a Microsoft Copilot, más precisa será la respuesta generada. Al incluir nombres de variables, Copilot pudo proporcionar respuestas completas y no solo consejos generales sobre comandos SQL. La capacidad de formular preguntas detalladas es lo que separa una simple búsqueda de una sesión útil con Copilot.

Usar Microsoft Copilot requiere un ajuste en el pensamiento por parte de los empleados que quieren usarlo como herramienta de trabajo. Copilot no es solo otro motor de búsqueda, y no debe ser abordado de esa manera. Básicamente, los empleados le piden a Copilot que lea e interprete información disponible en Internet para ellos y les presente respuestas útiles, precisas y viables a sus preguntas. Las preguntas que los empleados hacen a Copilot serán fundamentalmente diferentes de las preguntas que hacen a un motor de búsqueda básico.

¿Deben confiar los empleados en Microsoft Copilot para tareas laborales?

Hemos demostrado que Microsoft Copilot puede ser una herramienta de productividad útil para sus empleados, pero solo si se usa correctamente. Los empleados deben darse cuenta de que Copilot, al igual que cualquier otra plataforma de IA generativa, no es solo otro motor de búsqueda. Las preguntas enviadas a Copilot deben ser pensadas, detalladas y específicas. Cuanto más detallada sea la pregunta, más detallada será la respuesta. Los empleados también deben darse cuenta de que la primera pregunta a menudo es solo la base que conduce a una conversación más útil e iluminadora con Copilot.