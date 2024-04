Ingenieros de Boeing alegan que la empresa tomó represalias contra ellos por plantear preocupaciones de seguridad.

Como periodista, me dedico a informar sobre las últimas controversias relacionadas con la integridad estructural de los aviones de Boeing, la cual ha dado lugar a múltiples acusaciones de la compañía al reprimir a los empleados que intentaron plantear preocupaciones de seguridad.

Recientemente, un sindicato que representa a los empleados de Boeing afirmó que el fabricante de aviones, en 2022, tomó represalias contra dos ingenieros que supervisaban sus prácticas de seguridad en nombre de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La Sociedad de Empleados Profesionales en Aeronáutica (SPEEA) presentó una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales el 18 de abril, donde afirmaba que Boeing otorgó a los dos empleados evaluaciones de desempeño “idénticas y negativas”, una métrica crucial que determina aumentos, ascensos y despidos.

Los dos ingenieros eran empleados de Boeing y también informaban a la FAA a través del programa de Autorización de Delegación de la Organización, lo que les otorgaba una supervisión sobre las prácticas de seguridad de Boeing. Según la declaración de SPEEA del martes, los empleados se mostraron reacios a usar los protocolos de “Informe” de Boeing después de identificar problemas de calidad por temor a que sus supervisores no escucharían. Los ingenieros lucharon con los supervisores durante seis meses sobre las prácticas de la empresa, lo que finalmente condujo a una reevaluación del trabajo de ingeniería de la compañía.

El director ejecutivo de SPEEA, Ray Goforth, afirmó que no cree las afirmaciones de Boeing.

“Si Boeing está tan seguro de la calidad de la investigación, ¿por qué está ocultando el informe a la FAA? Según la ley federal, Boeing está obligado a compartir ese informe con SPEEA, y se niega a hacerlo”, dijo a Fortune en una declaración. “Boeing ha perdido el derecho a ser tomado como veraz por nadie”.

La declaración de SPEEA y la presentación de la queja se produjeron unas horas antes de que Boeing informara sus resultados del primer trimestre. Aunque la empresa tuvo un resultado mejor de lo esperado, aún registró una pérdida neta de $355 millones, en gran medida como resultado de las secuelas del vuelo de Alaska Airlines del 5 de enero, lo que desencadenó un mayor escrutinio de la FAA. Después de la investigación de la FAA en marzo, la cual encontró más de una docena de problemas operativos con los aviones de Boeing, el organismo regulador está exigiendo al fabricante que informe sobre sus procedimientos de seguridad y calidad renovados el 28 de mayo.

Preocupaciones crecientes

La queja de SPEEA se presentó al día siguiente de que informantes y expertos de la industria testificaran acerca de la cultura de seguridad de Boeing ante el subcomité del Senado de Asuntos de Gobierno y Seguridad Nacional, presidido por el Senador Demócrata Richard Blumenthal de Connecticut.

Durante la audiencia, Sam Salehpour, ingeniero de calidad y denunciante de Boeing, quien ha trabajado para la empresa durante 30 años y aún es empleado, dijo que planteó preocupaciones a los supervisores sobre la calidad de los aviones de Boeing a lo largo de tres años. Salehpour se presentó a principios de este mes, diciendo que alrededor de 1,400 modelos 787 y 777 Max volaban con posibles debilidades estructurales graves y estaban en riesgo de fallas prematuras. Dijo que sus preocupaciones cayeron en oídos sordos dentro de la empresa.

“Fui ignorado. Me dijeron que no creara retrasos”, dijo durante la audiencia. “Me dijeron, francamente, que me callara”.

Salehpour dijo al subcomité que después de trabajar en la división 787 de la empresa como ingeniero, lo trasladaron a la división 777 debido a sus repetidos comentarios sobre la seguridad de los espacios entre los paneles de los aviones. Dijo que su supervisor dejó de invitarlo a reuniones y luego le ofrecieron un “nuevo trabajo” en otro departamento.

“Lo hacen de forma bastante sigilosa”, comentó.

Otros denunciantes de Boeing incluyen a John Barnett, quien criticó las supuestas prácticas deficientes de la compañía en su planta de North Charleston, Carolina del Sur, en 2019 después de dos accidentes aéreos que mataron a 346 pasajeros. Barnett murió por suicidio en marzo, horas después de testificar ante el Juez Administrativo de la Oficina de Derecho Laboral del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

Barnett dijo que en 2015, después de advertir a su supervisor sobre un error de fabricación que podría causar cortocircuitos, su jefe lo relegó al “área de segregación de revisión de materiales” de la planta, una medida que Barnett consideró no solo como represalia, sino básicamente como un cambio de puesto.

"Quieres estar tocando el avión, eso es un gran trabajo", dijo. "Ser el gerente de una tienda de piezas, eso es bastante humillante".