PTON, CVNA, CI, QCOM y másLas empresas PTON, CVNA, CI, QCOM y otras

Echa un vistazo a las empresas que están protagonizando los movimientos más grandes en el trading antes de la apertura del mercado: Peloton Interactive – Las acciones subieron un 15% después de que la compañía de fitness anunciara que el CEO Barry McCarthy renunciará mientras busca un CEO permanente. Peloton también estableció un plan de reestructuración que recortará el 15% de su personal, aproximadamente unos 400 empleados. Una vez un favorito durante la pandemia, Peloton ha visto caer sus acciones. El precio de las acciones ha bajado un 47% en lo que va del año. Qualcomm – Las acciones subieron más de un 5% después de que el fabricante de chips anunciara el miércoles ganancias ajustadas de $2.44 por acción en su último trimestre, superando las estimaciones de los analistas de $2.32 por acción, según LSEG. El extremo superior del pronóstico de ingresos de Qualcomm para el trimestre actual fue mayor de lo esperado por el mercado, con la empresa citando la demanda de smartphones que requieren los chips más avanzados. Wayfair – Las acciones subieron un 5.5% después de que las ventas minoristas de muebles para el hogar superaran las estimaciones de los analistas, y redujera sus pérdidas después de despedir al 13% de su fuerza laboral a principios de año, informó la compañía el jueves. Sin embargo, las ventas de Wayfair cayeron en el primer trimestre. Carvana – El vendedor de automóviles usados aumentó un 36% después de publicar un…

