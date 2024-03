Prueba a largo plazo del Nissan Ariya 2024.

Entrevistamos a un experto de la industria de los coches autónomos para conocer su opinión sobre la nueva tecnología que está siendo adoptada en Europa.

Por qué lo estamos ejecutando: Hace 11 años, Nissan nos dio su segundo vehículo eléctrico. ¿Valió la pena la espera?

Mes 4 – Mes 3 – Mes 2 – Mes 1 – Especificaciones

Vida con un Nissan Ariya: Mes 4

¿Quieres usar la aplicación de Nissan? Tendrás que pagar el placer… – 21 de febrero

Como nativo digital, encuentro que las aplicaciones de teléfonos inteligentes son en su mayoría intuitivas. Pero no la del Ariya. Nissan quiere cobrarme £2 al mes para verificar de forma remota el estado de carga de mi batería. Pero descubrí que puedo preguntarle a Siri, teóricamente evitando este cargo. Cuando pregunté, respondió obedientemente con un 66% – que estaba errado por aproximadamente un 40%.

Kilometraje: 11,074

De regreso al principio

Nos acojonamos de llevar nuestro EV hacia el norte – pero su sustituto PHEV no es mucho mejor – 14 de febrero

En el número de la semana pasada, podrías haber leído una reseña del último Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé. Los verdaderos aficionados pueden recordar que se mostró en la pintoresca Northumberland, con la paleta del cielo haciendo una impresión notable de un golden retriever. Esa ubicación de la prueba estaba bastante lejos para esta persona de Londres que vive en una burbuja mediática, así que decidí que algo impulsado por gasolina sería preferible a mi Ariya, ya que el recorrido es esencialmente todo el camino por la A1, y a las velocidades de autopista, el EV aún logra menos de 150 millas por carga. No habíamos escrito sobre el último BMW X3 PHEV para el sitio web, así que parecía ser un ganar-ganar. Autocar recibiría fotos encantadoras de Max Edleston y algunas palabras tolerables de mi parte, y yo podría conducir hacia el norte sin pasar horas cargando en ruta. El X3 tiene un motor turbo de gasolina de 2.0 litros, un motor eléctrico y una batería de iones de litio de 12kWh. Oficialmente hace alrededor de 30 millas de conducción puramente eléctrica, pero en realidad hace mucho menos. Sin estrés para mí, ya que podría llenar en momentos gracias al motor de combustión interna. Excepto que el depósito de gasolina de 2.0 litros es suministrado por un tanque miserable de 50 litros, y tenía alrededor de 600 millas por cubrir de ida y vuelta. Y para los propósitos de la fotografía de Porsche, necesitábamos hacer otras cientos de millas. Y no tendríamos tiempo para cargar la diminuta batería. Y el X3 tenía que arrastrar esa batería vacía. Y la necesidad de obtener las fotos antes del atardecer significaba que no podíamos quedarnos ahí mientras conducíamos entre lugares. Esto resultó en alrededor de 28mpg, o menos de 300 millas por tanque. Según la computadora de a bordo, lo vi tan bajo como alrededor de 270. Eso es pésimo para un coche de gasolina. Algunos vehículos eléctricos van más lejos que eso entre paradas. Los Teslas, Mercedes-Benz, BMWs y Hyundais con baterías grandes hacen 300 millas fácilmente. Sé que no estoy comparando peras con peras aquí, ya que toma mucho más tiempo llenar una batería con electricidad que llenar un tanque con gasolina. Pero te hace pensar que los días de conducir 800 millas sin parar para repostar han quedado atrás. ¿Podría haber llevado el Ariya, con un rango de 140 millas? En el camino de ida, seguro. Tenía que parar cada cierto tiempo de todos modos, así que no habría tardado mucho más con algo de planificación. Pero cuando salía de Newcastle a las 6pm con seis horas de conducción de regreso a casa, ¿gasolina cada vez.

Me encanta

Sintiéndome mimado

Obtienes una verdadera sensación de espacio al frente. Y las alfombras son lujosas.

No me gusta

Pero también decepciona

Su alcance es pobre en este momento y la aplicación del teléfono ofrece muy poca información.

Kilometraje: 11,058

De regreso al principio

Vida con un Nissan Ariya: Mes 3

Nuestro Ariya nos está dejando un poco fríos – literalmente – por la baja autonomía – 31 de enero

Estimado lector valioso de Autocar, me gustaría disculparme formalmente contigo. En nuestro número doble del 20/27 de diciembre de 2023, planteé que la ansiedad por el rango era un estado mental y realmente no debería existir para la mayoría de las personas porque la mayoría de las personas no conducen tan lejos de una sola vez. Todo se trataba de ser pragmático, dije, y hacer un poco de planificación. Incluso fui tan lejos como para describirme como ‘despreocupado’ sobre el rango. Escribí eso en un sentido elevado de machismo y desde entonces me han puesto firmemente en mi lugar. Verás, toda esta fanfarronada se hizo cuando principalmente estaba dando vueltas por la ciudad y utilizando la carretera ocasional. En el último mes más o menos, aumenté radicalmente mi kilometraje en comparación con la norma y el Ariya ha sido un poco dolor de cabeza. El rango fue típicamente cercano a las 200 millas con mi conducción mixta. Pero en el frío, a 70 mph, es más como 140. Esto es bastante molesto, especialmente cuando, durante un viaje, no podía hacer que la nave espacial roja hiciera más 2.5 mpkWh. Típicamente, hace alrededor de 3.0 mpkWh, pero por alguna razón la eficiencia cayó, al igual que mi estado de ánimo. Este acto particular de insubordinación llevó a una parada de carga no planificada y a una pareja bastante cansada, que ya llevaba su abrigo porque había apagado la calefacción para intentar recuperar algo del rango. Soy consciente de que mis dos últimos informes han sido sobre el tema del rango. Pero no estoy siendo obtuso (o perezoso, subeditores). Cuando conduces un EV con una pequeña batería en pleno invierno, el rango es lo que más piensas. No tienes la capacidad mental para juzgar la calidad secundaria de la marcha cuando estás en Google Maps intentando encontrar una ruta más corta, si no más rápida, a donde vas. Y mi presentimiento es que si estuviera conduciendo un Tesla Model Y o un Kia EV6 en este momento – la principal competencia del Ariya -, estarías leyendo sobre alguna peculiaridad o la forma en que maneja o cómo su software de predicción de rango se ha mantenido en el punto durante el frío y no sobre mi novia usando su chaqueta de invierno dentro del coche.

Me encanta

La adrenalina de la velocidad

La marcha, mejorada por ruedas relativamente pequeñas de 19 pulgadas, es suave a velocidades de autopista.

No me gusta

La lentitud de la velocidad

El alcance, no ayudado por el clima frío, se reduce en gran medida a velocidades de autopista.

Kilometraje: 11,206

De regreso al principio

Atrapado por la ansiedad del rango… y la computadora del Ariya – 24 de enero

Hace menos de un mes, planteé que la ansiedad del rango era un estado mental. Estaba equivocado. Tan equivocado. Más razones, pensamientos y autoflagelación en el número del 31 de enero. En noticias ligeramente más positivas, encontré un cargador rápido particularmente encantador conectado a un hotel elegante en Warwickshire. Mejor que una estación de servicio, incluso si la única razón por la que fui es porque el Ariya sobreestimó enormemente su rango.

Kilometraje: 10,801

De regreso al principio

Vida con un Nissan Ariya: Mes 2

¿La mejor cura para la ansiedad por el rango? No una batería más grande sino simplemente más tiempo en un EV – 20 de diciembre

El término ‘ansiedad por el rango’ entró por primera vez en el diccionario de inglés Oxford hace más de una década y, según la autoridad de facto en el idioma, su uso se remonta a la década de 1990. A pesar de todo este tiempo, muchas personas aún viven con un sentido de inquietud, temiendo que sus coches eléctricos no tengan suficiente carga para llevarlos a donde quieren ir. Conozco a conductores de vehículos eléctricos que cargan sus coches todas las noches, incluso cuando sus baterías están al 50-80%. Mi papá, que es de Glasgow pero ahora vive en las Midlands, dice que no compraría un coche eléctrico por si acaso tuviera que conducir repentinamente hasta Escocia. Pero finalmente llegué al punto de ser completamente despreocupado por la carga de la batería. Mientras escribo esto, en una fría noche de viernes en el Este de Londres, sinceramente no sé cuánta carga tiene mi Nissan Ariya. He estado conduciendo vehículos eléctricos desde hace años y he tenido cuatro como propios durante ese tiempo, y finalmente he llegado a este estado zen porque sé que no necesito conducir muy lejos mañana. O al día siguiente. O la próxima semana, en particular. Y apuesto a que tú tampoco – no importa lo que digan esos comentaristas de internet. Así que si eres escéptico con respecto a los vehículos eléctricos, te ruego que prestes atención a estas palabras: la ansiedad por el rango desaparece una vez que te das cuenta de que muy probablemente no necesites conducir 200 millas con 10 minutos de advertencia. Esto es algo bueno porque la autonomía de este Ariya de 63 kWh no es brillante. Las temperaturas más bajas registradas recientemente han reducido su capacidad de crucero en la vida real por debajo de las 200 millas. Apagar los sistemas de calefacción del coche no ahorra mucho…