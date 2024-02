Promoción del Super Bowl: Obtén 3 meses gratis de Apple Music

Si tienes curiosidad por Apple Music, ahora es el mejor momento para explorarlo. Apple está realizando una promoción del Super Bowl en la que podrías obtener hasta 3 meses de Apple Music gratis. Sin embargo, hay algunos requisitos. Verifica si tu cuenta de Apple ID califica para alguna promoción activa y pruebas gratuitas.

¿Cómo reclamo 3 meses de Apple Music gratis?

Tiempo necesario: 5 minutos

Puedes obtener 3 meses de Apple Music gratis esta temporada del Super Bowl LVIII. Es una promoción que alienta a los usuarios a unirse a Apple Music y escuchar el nuevo álbum de Usher, Coming Home, que interpretó durante el medio tiempo. Al momento de escribir esto, el álbum no está disponible en otras plataformas de transmisión de música. Así es como puedes obtener la promoción:

Abre Apple Music.

Inicia sesión en tu cuenta de Apple ID si aún no lo has hecho. El aviso que dice que puedes obtener 3 meses de Apple Music gratis debería aparecer automáticamente. Incluirá una imagen de Usher y un botón rojo de Activar ahora.

Si el aviso emergente no aparece, ve a la pestaña Escuchar ahora o Reproduciendo ahora.

NOTA

La promoción solo está disponible para suscriptores por primera vez en los EE. UU. La mayoría de los usuarios de Apple de otros países y regiones no verán esta oferta aunque utilicen una aplicación de VPN confiable.

¿Cómo obtener Apple Music gratis sin pagar?

No te preocupes si te pierdes la prueba gratuita de 3 meses de Apple Music para la temporada del Super Bowl, Apple ofrece ofertas durante todo el año. Puedes obtener pruebas gratuitas si:

Eres un suscriptor por primera vez: Muchos usuarios de Apple no saben esto, pero tu primer mes de Apple Music es gratis. El aviso debería aparecer para todos los suscriptores por primera vez.

Compras un dispositivo de audio elegible: Obtendrás 6 meses de Apple Music gratis si compras un par de AirPods (2da y 3ra generación), AirPods Pro, AirPods Max, Beats (auriculares y audífonos) y HomePod.

Obtienes Apple One: Los usuarios de Apple One pueden obtener 1 mes de Apple Music gratis, no es necesario incluir Apple Music desde el principio.

¿Puedo cancelar Apple Music antes de que termine la prueba gratuita?

Apple Music te cobrará automáticamente a través de tu Apple ID después de la prueba gratuita. Si no estás interesado en renovar tu plan, aquí te explicamos cómo cancelar tu suscripción:

Ve a Ajustes y abre tu perfil de Apple ID.

Toca Suscripciones > Apple Music > Cancelar prueba gratuita.

Aunque Apple Music no ofrece niveles gratuitos, Spotify sí. Incluso puedes utilizar bloqueadores de anuncios y navegadores de privacidad para bloquear los anuncios de Spotify en tu iPhone.