Profesionales estrictos llevando pasión por el baile al escenario

Ahora los profesionales de Strictly Come Dancing se están preparando para salir de gira y mostrarles al público en vivo de qué se trata.

La gira de 2024 cuenta con 12 de los mejores bailarines del mundo y estará en The Lowry, Salford Quays, el martes 14 de mayo y el miércoles 15 de mayo.

Aquí algunos de ellos comparten su entusiasmo por salir de gira y lo que hace que los shows en vivo sean tan especiales

Gorka Márquez no tiene reparos en decirlo.

“He bailado en todas las Giras de Profesionales de Strictly”, dice el español de 33 años, “y, para mí, es la parte más divertida de estar involucrado en Strictly. Me encanta el espectáculo del sábado por la noche pero es en un estudio.

“Lo especial de la gira es que es en un teatro frente a una audiencia en vivo. Nada se compara con poder mirar a los ojos y ver su reacción. Realmente me gusta sacar lo mejor de mis parejas de celebridades, pero la gira Pro nos da la oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos”.

Gorka y su novia Gemma Atkinson, nacida en Bury, tienen una hija de cuatro años, Mia, y un hijo bebé, Thiago, nacido en julio pasado.

“Cuando estamos en Londres o Manchester en la gira, Gemma traerá a Mia a verme: le encanta ver a papá bailar. Intento volver a casa en días sueltos el resto del tiempo. Soy juez en la versión española de Strictly, así que estoy acostumbrado a estar lejos de casa.

“Pero echo de menos a la familia, por supuesto, y ellos me extrañan a mí, especialmente Mia que le gusta que la lleve a su clase de natación un sábado por la mañana. Thiago es demasiado joven en este momento para entender el paso del tiempo. Pero esto es parte del trabajo y estoy haciendo algo que amo.

Esta será la segunda Gira de Profesionales para el italiano, Vito Coppola, de 31 años, quien, junto con la actriz Ellie Leach, se llevó la preciada bola de glitter en el programa de televisión de 2023.

Él dijo: “Disfruté tanto la Gira Pro del año pasado; fue mi primera vez bailando en un escenario frente a una audiencia. Me tomó un momento acostumbrarme a las restricciones de espacio. En un estudio de televisión, puedes bailar en 360 grados. En un teatro, hay un borde en el escenario.

“Pero, si estás rodeado de otros 11 profesionales, como sucederá esta vez, de alguna manera todos bailan como un solo cuerpo. Estos bailarines son de todo el mundo pero son como hermanos y hermanas para mí, y lo que nos une es nuestra pasión por el baile. Es algo muy especial”.

Esta también será la segunda vez que la bailarina china Nancy Xu, de 32 años, forma parte de la Gira de Profesionales de Strictly.

“Estaba tan emocionada de participar el año pasado, y no me decepcionó”, dijo. “Fue uno de mis sueños hechos realidad. ¡Esta vez, habrá una docena de bailarines – tengo escalofríos solo de pensarlo!

“Realmente llegas a conocer a los otros bailarines cuando estás de gira, tanto en el escenario como fuera de él. Es difícil superar el tiempo de calidad con personas a las que respetas tanto. Sé que estaré un poco nerviosa antes de salir frente a una audiencia en vivo, pero de una buena manera: eso hace que la adrenalina fluya. Cuanto más quieran darnos, más queremos devolverles. ¡No puedo esperar!”

Dice Luba Mushtuk, 34, quien recientemente se convirtió en ciudadana británica: “Siempre encuentro que actuar con otros profesionales es inspirador. Me hace querer ser la mejor versión de mí misma en cada show. Son un gran grupo. Me encanta estar con ellos: es muy divertido en el escenario, pero también es muy divertido fuera de él. ¡Es como ser parte de una gran familia: me gusta mucho!

“También tenemos un director/coreógrafo increíble en Jason Gilkison que siempre sabe cómo sacar lo mejor de nosotros. Cuando estás ahí afuera, sientes una tremenda oleada de adrenalina. Por eso amo tanto el teatro”.

El bailarín nacido en Ucrania, Nikita Kuzmin, de 26 años, reciente subcampeón de Celebrity Big Brother, está totalmente de acuerdo.

La Gira Pro del año pasado superó todas sus expectativas. “Fue mi gira favorita”, dice, “y fue tan agradable estar en tanta armonía con todos los demás profesionales. Fue divertido, fue entretenido; realmente éramos como una familia”.

Pero, haciendo eco de sus colegas profesionales, lo que hace la verdadera diferencia, dice Nikita, son las audiencias en vivo. “Esa es la razón por la que bailamos: ver a la gente disfrutar, obtener esa respuesta. Es simplemente increíble.

“Además, este año va a ser aún más grande y mejor. Tendremos muchos momentos personales en el espectáculo y recordatorios especiales para las personas que vieron la última temporada de Strictly. Habrá tanto baile, sinceramente creo que será la mejor Gira Pro de todas”.

La bailarina polaca Jowita Przystal, de 29 años, se unió a la Gira de Profesionales de Strictly por primera vez el año pasado.

“Fue mi mayor sueño hecho realidad”, dijo. “Todos somos diferentes, pero juntos creamos algo único.

“El año pasado fue increíble y este año será aún más baile, más diversión, más todo. Como artista, el escenario es mi lugar feliz. Y actuar en vivo frente a una audiencia teatral es la guinda del pastel”.

Dice la australiana Dianne Buswell, 34: “Pasamos mucho tiempo en Strictly enfocándonos en las celebridades, y con razón, pero la Gira Pro es una oportunidad para que salgamos y mostremos al mundo de lo que somos capaces.

“Y me encantan los teatros: en cuanto pisas el escenario, no solo puedes escuchar a la audiencia aplaudiendo y animando, sino que puedes ver cuánto están disfrutando”.

Entonces, ¿por qué el siciliano Graziano Di Prima, de 30 años, considera la Gira Pro algo especial?

“Porque es una celebración tanto del programa de televisión”, dice, “como de nosotros como bailarines profesionales. Nuestro director, Jason, también se asegura de que cada uno de nosotros tenga un momento en solitario para demostrar lo que podemos hacer”.

“Prácticamente no habrá un día a lo largo de mayo en el que no estemos actuando”.

¿Y después? “¡Unas vacaciones al sol, por favor”.

Para más detalles visita www.StrictlyTheProfessionals.com. Las entradas para los espectáculos de The Lowry están disponibles en www.thelowry.com.

“