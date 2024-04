Probabilidades, predicción y horario del torneo de play-in de la NBA 2024: Selecciones entre Pelicans vs. Kings, apuestas del 19 de abril por un modelo probado.

Los Sacramento Kings y los New Orleans Pelicans se enfrentan el viernes para determinar quién asegura el octavo puesto en el Oeste. El ganador de este enfrentamiento avanza para jugar contra el Oklahoma City Thunder en la primera ronda. Estos equipos se han enfrentado cinco veces esta temporada y los Pelicans ganaron cada partido. El 11 de abril, Nueva Orleans derrotó a los Kings 135-123. Zion Williamson (isquiotibiales) está fuera para los Pelicans.

El inicio está programado para las 9:30 p.m. ET en el Smoothie King Center en Nueva Orleans. Los Pelicans son favoritos por un punto en las últimas probabilidades de Kings vs. Pelicans, según el consenso de SportsLine. El total de puntos es de 210.5. Antes de hacer cualquier selección de Kings vs. Pelicans, querrás ver las predicciones de la NBA y los consejos de apuestas del modelo de simulación computarizado de SportsLine.

El Modelo de Proyección de SportsLine simula cada juego de la NBA 10,000 veces y ha regresado más de $10,000 en ganancias para jugadores de $100 en sus selecciones de la NBA de mayor calificación durante las últimas cinco temporadas. El modelo entra en los playoffs de la NBA 2024 con un récord de 88-58 en todas las selecciones de la NBA de mayor calificación esta temporada, devolviendo más de $2,600. Cualquiera que lo siga ha visto grandes retornos.

Ahora, el modelo ha fijado su mirada en Kings vs. Pelicans y acaba de bloquear sus selecciones y predicciones de la NBA. Puedes ir a SportsLine ahora para ver las selecciones del modelo. Aquí hay varias probabilidades y líneas de apuestas de la NBA para Kings vs. Pelicans:

Kings vs. Pelicans spread: Sacramento +1

Kings vs. Pelicans over/under: 210.5 puntos

Kings vs. Pelicans money line: Sacramento -102, New Orleans -118

SAC: Los Kings tienen un récord de 43-40 contra la línea esta temporada.

NO: Los Pelicans tienen un récord de 44-38-1 contra la línea esta temporada.

Kings vs. Pelicans picks: Ver selecciones en SportsLine

Por qué los Kings pueden cubrir

El alero Keegan Murray tiene la capacidad de anotar desde todos los niveles. Murray posee un plan de juego suave e impacta el juego incluso sin balón. El producto de Iowa promedia 15.2 puntos, 5.5 rebotes y convierte el 35% de sus intentos de triples. En la victoria del martes sobre los Warriors, Murray terminó con 32 puntos, nueve rebotes y ocho tiros de tres puntos anotados.

El alero Harrison Barnes es otro contribuyente en el juego interior. Barnes destaca en el área de media distancia y aprovecha su alto lanzamiento en sus tiros en suspensión. El producto de UNC también pone el balón en el suelo ya que el jugador de 31 años anota 12.2 puntos y tres rebotes por partido. Anotó más de 15 puntos en tres de sus últimos cuatro juegos. El 11 de abril, Barnes sumó 22 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Por qué los Pelicans pueden cubrir

El alero Brandon Ingram es un anotador efectivo desde los tres niveles. Ingram puede anotar al driblar pero también penetra en la zona con regularidad. El producto de Duke promedia 20.8 puntos, 5.1 rebotes y 5.7 asistencias por partido. El 16 de marzo contra los Portland Trail Blazers, Ingram terminó con 22 puntos, siete rebotes y cuatro tapones.

El escolta Trey Murphy III es una fuerza defensiva en el juego interior. Murphy III tiene un puro tiro desde el perímetro para ser un activo desde la línea de tres puntos. Luego, el producto de Virginia utiliza su longitud para interrumpir a otros defensivamente. Promedia 14.8 puntos, 4.9 rebotes y dispara un 38% desde más allá del arco. En el partido del 12 de abril contra Golden State, Murphy III tuvo 24 puntos y ocho rebotes.

Cómo hacer selecciones de Kings vs. Pelicans

El modelo de SportsLine se inclina hacia a favor del Over en el total de puntos, proyectando que los equipos combinarán para 216 puntos. El modelo también dice que un lado de la línea golpea bien más del 50% del tiempo. Solo puedes ver la selección y análisis del modelo en SportsLine.

Entonces, ¿quiénes son los Kings vs. Pelicans, y qué lado de la línea golpea bien más del 50% de las simulaciones? Visita SportsLine ahora para ver en qué lado de la línea debes apostar, todo desde el modelo que tiene un récord de 88-58 en selecciones de la NBA de mayor calificación esta temporada, y descubre.