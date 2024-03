Primer resultado de referencia emerge para MacBook Air con chip M3El primer resultado de referencia aparece para MacBook Air con chip M3

Se ha filtrado un primer resultado de referencia para el nuevo MacBook Air, lo que nos permite ver de cerca el rendimiento del chip M3 en las últimas laptops de Apple.

En un resultado de Geekbench 5 descubierto por MySmartPrice, el MacBook Air con el chip M3 y 16GB de memoria unificada obtuvo una puntuación de un solo núcleo de 3,157 y una puntuación de múltiples núcleos de 12,020. Los resultados tienen un identificador “Mac15,3”, lo que sugiere que los resultados son para un MacBook Air de 15 pulgadas.

Para tener una idea, el MacBook Air anterior con el chip M2 y 16GB de memoria unificada obtuvo una puntuación de un solo núcleo de 2,610 y una puntuación de múltiples núcleos de 10,120. El chip M3 en el nuevo MacBook Air obtuvo aproximadamente un 20% más en un solo núcleo y un 18% más en múltiples núcleos en comparación con el chip M2 en el modelo anterior.

Con una CPU de 8 núcleos, hasta una GPU de 10 núcleos y soporte para hasta 24GB de memoria unificada, el nuevo MacBook Air es hasta un 60 por ciento más rápido que el modelo con M1 y hasta 13 veces más rápido que el MacBook Air basado en Intel más rápido, según Apple.

Apple comenzó a aceptar pedidos por adelantado para el nuevo MacBook Air el lunes 4 de marzo, y las primeras entregas a los clientes y la disponibilidad en tiendas comenzarán el viernes 8 de marzo. El precio del nuevo MacBook Air comienza en $1,099 en Estados Unidos, mientras que el MacBook Air de 13 pulgadas de generación anterior con el chip M2 sigue disponible por $999.

