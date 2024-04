Precios de alquiler de lujo para los Juegos Olímpicos de París reducidos a la mitad o más

Los parisinos que esperaban alquilar sus lujosos apartamentos a un precio premium durante los Juegos Olímpicos de este verano están comenzando a moderar sus ambiciones elevadas, ya que se enfrentan a una demanda tibia y un mercado saturado.

Las agencias inmobiliarias, que pueden ayudar a los parisinos a listar sus hogares permanentes como alquileres temporales para vacacionistas, dicen que están recortando precios para alquileres de lujo en barrios elegantes y moderando las expectativas de los propietarios que esperaban aprovechar la ola de visitantes que llegan a la capital.

“La oferta está, pero no tenemos tanta demanda como pensábamos”, dice Omar Meniri, jefe de alquileres de París en Engel and Völkers. “Desafortunadamente, en este momento no está a la altura de lo que esperaba”.

No son solo los agentes los decepcionados por la exagerada publicidad. Muchos propietarios entusiastas listaron sus apartamentos a tres o cuatro veces la tarifa nocturna habitual, solo para descubrir que pocos estaban dispuestos a gastar.

Nathalie Garcin, copresidenta de la firma inmobiliaria Emile Garcin, dice que ha reducido los precios a la mitad de lo que los propietarios habían solicitado inicialmente, al tiempo que se vuelve más selectiva sobre lo que lista.

“Solo estamos aceptando apartamentos muy bonitos que estén en perfectas condiciones”, dice Garcin, con ropa de cama nueva y decoraciones de buen gusto. “Estamos razonando con los propietarios” sobre cómo establecer los precios, agrega.

Las viviendas principales de alta gama de 100 metros cuadrados actualmente están pidiendo alrededor de 10,000 € por semana, según datos compartidos por varias firmas inmobiliarias. Algunas estaban siendo alquiladas por 20,000 € o 30,000 € hasta hace pocos meses.

A mediados de abril, dos tercios de las noches totales disponibles en apartamentos de cuatro y cinco dormitorios en París durante los Juegos todavía estaban disponibles, según el proveedor de datos de alquileres a corto plazo AirDNA. (Los datos de la empresa reflejan las plataformas de alquiler vacacional más convencionales como Airbnb y Vrbo.) La tarifa promedio pagada por esas propiedades es de 1108€ por noche, un 15% más que las tarifas promedio que se han reservado para la ventana de dos semanas antes de los juegos. Para las listas que siguen sin reservar, las tarifas disponibles promedio durante el período de los Juegos Olímpicos reflejan un aumento del 35% en comparación con las dos semanas anteriores.

En Barnes, solo se ha alquilado el 10% al 20% del portafolio olímpico de la empresa, con la mayoría de las reservas finalizadas en enero, dice Benjamin Brjost, director de alquileres vacacionales para la región de París.

“Estamos viendo una gran desaceleración”, dice Brjost, con la esperanza de que el alboroto de reservas que anticipaba en abril aún pueda concretarse en mayo.

Algunos expertos advirtieron que las listas actuales podrían seguir languideciendo, ya que la mayoría de los visitantes adinerados que viajan a París reservaron alojamiento hace un año, cuando compraron sus boletos olímpicos. También existe el riesgo de que las personas cancelen las reservas si ven que los precios bajan y encuentran algo más barato.

Christophe Ouvrieu, jefe de la sucursal Breteuil de la firma inmobiliaria Junot, puso su propia casa, un apartamento de 150 metros cuadrados cerca de la Place de l’Europe en el 8º arrondissement, en Airbnb en julio pasado, esperando obtener ganancias durante los Juegos Olímpicos. Poco después, fue alquilado durante la duración de los Juegos.

“En ese momento, la gente decía que podrías alquilar al triple de tu tarifa habitual, pero mi esposa y yo decidimos duplicarla”, dice Ouvrieu. “Vimos a personas anunciando precios absolutamente locos porque pensaban, ‘¿por qué no yo?'”

Pero para muchos propietarios de alta gama, el costo de preparar su apartamento para los vacacionistas simplemente no será rentable si tienen que bajar los precios, dejando a los expertos a adivinar que abandonarán por completo la perspectiva antes de reducir sus tarifas de alquiler.

“Estos son clientes lo suficientemente adinerados como para permitirse no alquilar en absoluto”, dijo Baptiste Albot, jefe de alquileres de la orilla izquierda en Emile Garcin. “Nadie quiere alquilar por 5,000 € a la semana. De todos modos se van de vacaciones y no les importa si se alquila o está vacío”.