Posible crimen de odio contra la comunidad judía bajo investigación en Bradley

Un vistazo de una cinta de vigilancia que muestra a una persona con una botella de pintura en aerosol temprano el viernes por la mañana en el campus de la Universidad Bradley. La policía de la BU está pidiendo la ayuda del público para identificar a la persona mostrada en esta cinta, acusada de escribir mensajes antisemitas en varios edificios del campus.

La policía en la Universidad Bradley está investigando un posible crimen de odio después de que una persona escribiera mensajes dirigidos a la comunidad judía del campus temprano el viernes por la mañana.

El Departamento de Policía de Bradley dijo que a las 7:13 a.m., fueron llamados a la cuadra 1300 de la Avenida West Fredonia en respuesta a un incidente ocurrido varias horas antes en el que se escribieron grafitis en varios lugares del campus. El incidente ocurrió entre las 3:45 a.m. y las 4:22 a.m. y parecía estar motivado por prejuicios contra un grupo religioso, más tarde identificado como la comunidad judía.

Matt Lorch, director ejecutivo de Hillel en el campus, dijo que el sospechoso apuntó a Bradley Hall, el Centro de Música Dingeldine y la casa de la fraternidad Alpha Epsilon Pi. Dijo que los mensajes escritos en los edificios incluían referencias al conflicto actual de Israel con Hamás en la Franja de Gaza y que quienes difundieron esos mensajes no ayudaron a la causa de aquellos afectados por la crisis.

La casa de la fraternidad judía Alpha Epsilon Pi en el campus de la Universidad Bradley fue vandalizada con grafitis aparentemente dirigidos a la comunidad judía temprano el viernes 15 de marzo de 2024 en Peoria. Bradley Hall y el Centro de Música Dingeldine también fueron vandalizados con grafitis similares.

“AEPi es una fraternidad judía y se conoce como una fraternidad judía,” dijo Lorch. “Cuando vas a un edificio judío y escribes con pintura en aerosol y vandalizas el edificio, no haces nada para ayudar a tu causa o demostrar tu apoyo para resolver una crisis. Todo lo que haces es intimidar a lo que está sucediendo y difundir odio hacia grupos específicos de personas.”

Lorch se sintió frustrado y molesto de que alguien elegiría hacer tal acto en lugar de escuchar a la comunidad judía y encontrar puntos en común. Estaba satisfecho con la rapidez con la que la universidad actuó para enviar un mensaje de que acciones así no serían toleradas en el campus.

“Aprecio lo que está haciendo la administración y cómo son ellos quienes nos informaron sobre esto,” dijo Lorch. “Iniciaron un informe policial, enviaron equipos para limpiar el desorden y recordaron a la comunidad del campus y a Peoria misma que Bradley no es un lugar para el odio, que todos son bienvenidos y todos estarán seguros aquí. Estoy agradecido por eso.”

El rabino Eli Langsam del Lubavitch Chabad de Peoria y el Bradley Chabad judío dijo que la instalación de AEPi tenía un letrero en el frente mostrando su apoyo al Estado de Israel. Se refirió a aquellos que vandalizaron el campus como “cobardes” y dijo que el acto fue uno de intolerancia independientemente de las opiniones políticas sobre el conflicto Israel-Hamás.

“Tenemos que hacer que nuestros hijos sepan y hacer que todo el mundo sepa que el odio no tiene cabida aquí,” dijo Langsam. “No en la Universidad Bradley, no en la comunidad de Peoria, no en ningún lugar. El odio no ayuda a nadie.”

Sintió que un incidente como este puede ser utilizado como una oportunidad de aprendizaje para enseñar a las personas sobre el conflicto, cómo comenzó con el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre y su impacto en el pueblo judío.

“Pintar grafitis en un edificio judío no ayuda a nadie y no va a cambiar nada,” dijo.

El presidente de Bradley, Stephen Standifird, dijo en un comunicado al campus que aquellos que hicieron esto serían responsables de sus acciones. También prometió garantizar que los estudiantes tengan acceso a los sistemas de apoyo adecuados a través de Hillel y el Chabad, aumentar la presencia de BUPD en el campus por el momento y proporcionarles suficiente apoyo para investigar el incidente.

“Quiero reiterar, en los términos más enérgicos, que la Universidad Bradley no tolerará ningún acto que atente contra los miembros de nuestra comunidad, especialmente si esos actos están basados en cualquier aspecto de antisemitismo, raza, género, sexualidad, origen étnico, religión, etc.,” dijo Standifird. “Tenemos una responsabilidad moral y ética de proteger a todos los que eligen llamar hogar a la Universidad Bradley.”

La organización nacional AEPi emitió un comunicado diciendo que los administradores de Bradley debían continuar los esfuerzos para proteger a las personas judías en el campus, investigar completamente el incidente y potencialmente expulsar a los involucrados si resultaban ser estudiantes de la escuela.

“Cualquier cosa menos es inaceptable,” dijo AEPi. “Ya no es tiempo de palabras. Es hora de tomar medidas para proteger a los estudiantes judíos.”

La BUPD dijo que no hay una amenaza inminente para el campus. Se pide a cualquier persona con información sobre el incidente que se comunique con ellos al (309) 677-2000, con el Departamento de Policía de Peoria al (309) 673-4521 o de forma anónima a través de su aplicación Tip411, o con Crime Stoppers al (309) 673-9000.

Este artículo apareció originalmente en Journal Star: Bradley investigando posible crimen de odio dirigido a la comunidad judía