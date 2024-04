Por qué un primer ministro liberal quiere detener un aumento del impuesto al carbono

Cuando los canadienses debaten sobre el futuro de la industria petrolera del país en un futuro con restricciones de carbono, la conversación suele centrarse en Alberta y, en menor medida, en Saskatchewan. A menudo se pasa por alto a Terranova y Labrador, donde la perforación en alta mar representa el 5 por ciento de toda la producción de petróleo de Canadá y un poco menos de un cuarto de su petróleo ligero.

El petróleo también contribuye indirectamente a la economía de la provincia. Aunque las estadísticas no son claras, un gran porcentaje de los trabajadores que vuelan de ida y vuelta a las arenas petrolíferas de Alberta son newfoundlandeses.

Me reuní esta semana con Andrew Furey, el primer ministro de Terranova y Labrador, en su oficina en la legislatura que tiene una vista impresionante de St. John’s. El Sr. Furey, quien se convirtió en primer ministro en 2020, tiene varias distinciones. Es el único primer ministro liberal en el país en este momento, es un cirujano ortopédico que aún práctica el número mínimo de días necesarios para mantener su licencia médica, y es fundador de un grupo que brinda ayuda médica a Haití.

Nuestra conversación ha sido editada por razones de espacio y claridad.

Argumentando la reciente inflación, solicitó sin éxito al Primer Ministro Justin Trudeau que suspendiera el aumento del impuesto nacional al carbono que finalmente entró en vigor a principios de mes. El Sr. Trudeau lo desafió a usted y a otros primeros ministros a presentar una idea mejor. ¿Comparte la opinión de sus homólogos conservadores de que el impuesto debería ser eliminado?

No, dije “pausa”. Presumiblemente, este impuesto al carbono del consumidor está diseñado para provocar un cambio en el comportamiento de las personas. Pero no tenemos opciones para cambiar ese comportamiento aquí en Terranova y Labrador. La infraestructura y disponibilidad de vehículos eléctricos simplemente no existen en este momento en Terranova y Labrador, no hay metros en St. Anthony o Gander.

Es normal en cualquier ciclo de políticas reevaluar una política a medida que evoluciona el tiempo. Quizás en 2016, se pensaba que habría mucha más disponibilidad de vehículos eléctricos, mejor disponibilidad de electricidad, etc. Pero esa no es la realidad de donde vivimos en Terranova y Labrador en este momento. Por lo tanto, merece al menos una pausa para ver si hay otras alternativas disponibles. Me alegra que el primer ministro haya cambiado de parecer y esté abierto a otras alternativas. Ese no fue el mensaje que nos sugirió en el pasado.

Los proyectos actuales de petróleo en alta mar de la provincia están llegando al final de sus vidas útiles o se acercan a ellos. ¿Tiene futuro la industria aquí, especialmente a la luz del cambio climático?

Vemos que nuestra industria petrolera y gasística tiene un gran papel que desempeñar en este momento de transición. El descubrimiento más reciente frente a nuestras costas, aproximadamente mil millones de barriles de petróleo, tiene una huella de carbono de ocho kilogramos por barril. Actualmente, las arenas petrolíferas están en 80 kilogramos por cada barril.

Espero que todos estemos de acuerdo en que no habrá aviones eléctricos o aviones de hidrógeno en los próximos años. Por lo tanto, el mundo necesitará productos petroleros a medida que hagamos la transición, y creemos que nuestro producto es el mejor para esa transición.

Esta industria no está muerta en nuestra provincia en absoluto.

Usted es un médico que también es, en efecto, el jefe del sistema de salud de la provincia. ¿Cómo resolverá sus actuales dificultades, que comparte con muchos otros lugares en Canadá?

La infraestructura de salud fue diseñada, tanto desde una perspectiva política como de infraestructura física real, para la década de 1960, y no ha evolucionado realmente para satisfacer las demandas modernas de los canadienses. Está rota en este momento y necesita ser reparada.

El problema es una combinación de factores, incluyendo una inversión anémica en salud durante 10 años.

Creo firmemente que cambiar la atención primaria, la forma en que la pensamos, es crucial para el futuro. La noción romántica de que un joven médico se presentará en una pequeña comunidad rural, colgará su cartel, atenderá a las personas hasta altas horas de la noche, los siete días de la semana, cuidándolos desde la cuna hasta la tumba, ya no funciona. Cuanto más tiempo la gente se aferre a esa noción romántica, más difícil será cambiar.

Lo que realmente necesitamos es un enfoque basado en equipo. Porque sinceramente, no siempre necesitas ver a tu médico de cabecera para obtener tus medicamentos para la presión arterial, o para que te llenen el formulario de la licencia de conducir. Hay muchas cosas para las que no necesitas la experiencia de un médico de cabecera. Alguien más en el equipo podría encargarse de eso y permitir que el médico de cabecera se ocupe de condiciones médicas complicadas.

¿Qué debería estar haciendo Canadá por Haití durante su crisis actual?

No hay ley ni orden, es devastador. Es hora de que Canadá y Estados Unidos asuman un papel principal, les guste o no.

Canadá debería asumir un papel principal en un escenario internacional para unirse con una fuerza colectiva a través de la ONU para el mantenimiento de la paz. Debe enviar personas, cascos azules.

Sé que hay muchas cosas en la agenda internacional. Pero la fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se estableció exactamente para este escenario. Y estamos fallando a los haitianos como ciudadanos globales en este momento.

Trans Canadá

Esta sección fue compilada por Vjosa Isai, una reportera-investigadora con base en Toronto.

