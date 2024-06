Por qué un examen ha desatado indignación nacional en la India.

Hace 3 horas por Cherylann Mollan, BBC News, Mumbai

Imágenes de Getty

Estudiantes en Delhi protestando contra supuestas filtraciones de exámenes en el examen médico NEET

Un importante examen médico en India ha provocado ira, protestas y acusaciones de trampas después de que miles de candidatos obtuvieran calificaciones anormalmente altas en la prueba de este año.

El Examen Nacional de Elegibilidad Cumulativa para Postgrado (Subgraduado), o NEET-UG – realizado por la Agencia Nacional de Evaluación (ANE) – es la puerta de entrada para estudiar medicina en el país, ya que su puntuación es necesaria para ser admitido en una universidad de medicina. Lo realiza la Agencia Nacional de Evaluación (ANE), un organismo gubernamental que realiza algunos de los mayores exámenes de la India.

Millones de estudiantes realizan el examen cada año, pero solo un pequeño porcentaje obtiene calificaciones lo suficientemente buenas para asegurar un lugar en una universidad. Pero este año el desafío es algo diferente: demasiados candidatos han obtenido calificaciones máximas, desplazando el sistema de clasificación y dificultando incluso a los de altas calificaciones conseguir admisión.

Desde que los resultados se declararon el 4 de junio, el examen ha sido objeto de escrutinio por razones que van desde errores en el cuestionario y la asignación incorrecta de marcas de gracia (marcas compensatorias) hasta acusaciones de filtraciones de exámenes y fraude. Los estudiantes y los padres han exigido una nueva prueba y se han presentado docenas de peticiones en los tribunales con este fin.

Los funcionarios de la ANE han negado las acusaciones de filtraciones de exámenes, pero el domingo, el Ministro de Educación federal, Dharmendra Pradhan, admitió que “algunas irregularidades” habían salido a la luz en ciertos centros de examen. Dijo que no se perdonaría a nadie, incluidos los funcionarios de la ANE, si se encontraban irregularidades.

El martes, la máxima corte de India emitió una notificación a la ANE, diciendo que incluso si hubiera “0.001% de negligencia por parte de alguien, debería ser tratada a fondo”.

Pero todo esto es poco consuelo para los estudiantes que pasan meses o incluso años preparándose para este examen altamente competitivo.

Decenas de millones de estudiantes en India sueñan con ingresar a una buena universidad de medicina o ingeniería cada año: las profesiones generan mucho respeto y también ofrecen la esperanza de un ingreso constante a largo plazo en un país con una crisis de empleo.

Este año, un asombroso 2.4 millones de estudiantes compitieron por solo 110,000 plazas disponibles en el examen NEET, subrayando la intensa presión y la feroz competencia enfrentada por los candidatos aspirantes.

De las plazas totales, 55,000-60,000 plazas pertenecen a universidades estatales, mientras que las privadas ofrecen el resto. La mitad de las plazas están reservadas para estudiantes desfavorecidos.

Los estudiantes acuden a las universidades estatales por su asequibilidad. Un curso de MBBS de cinco años en una universidad estatal cuesta entre 500,000 y 1 millón de rupias ($5,992 – $11,984), mientras que las universidades privadas pueden cobrar hasta diez veces más. Imágenes de Getty

Millones de estudiantes solicitan el examen NEET cada año

¿Qué causó la controversia?

Cuando se anunciaron los resultados el 4 de junio, resultó que un número sin precedentes de 67 estudiantes habían logrado la puntuación perfecta de 720 puntos.

Desde 2016, cuando NEET se convirtió en el examen de ingreso oficial para las universidades de medicina en India, solo de uno a tres estudiantes han obtenido calificaciones completas cada año, a veces ni siquiera eso.

Este año, también hubo un aumento significativo en el número de candidatos que obtuvieron una puntuación alta en el rango de 650-680 puntos, intensificando la competencia por plazas en las principales universidades de medicina de India.

Los resultados inusuales provocaron preocupaciones entre los padres y los estudiantes, quienes alegaron irregularidades en la realización y calificación del examen y pidieron una investigación.

Pero la ANE refutó estas acusaciones, diciendo que la “integridad del examen no se había comprometido” y que había más estudiantes con calificaciones altas este año porque más estudiantes habían realizado el examen.

También dijo que se otorgaron 1,563 candidatos “marcas de gracia” por retrasos en los centros de examen y porque una pregunta de física resultó tener dos respuestas correctas. Notablemente, 50 de los 67 mejores estudiantes obtuvieron calificaciones perfectas debido a estos puntos compensatorios.

Pero el 13 de junio, la máxima corte de India canceló las marcas compensatorias después de que varios estudiantes presentaron peticiones desafiando la decisión de la ANE, calificándola de “arbitraria” e “injusta”.

La Corte Suprema también pidió que a los estudiantes que habían recibido marcas de gracia se les diera la opción de volver a realizar la prueba, la cual está programada para el 23 de junio.

Pero los manifestantes dicen que el fallo del tribunal no aborda los problemas más grandes que plantearon, como las acusaciones de filtraciones de exámenes, trampas y corrupción sistémica. Imágenes de Getty

Líderes del Congreso protestan contra presuntas irregularidades en el examen

El ojo de la tormenta

Surbhi Sharma, de 23 años, que intentó el examen por quinta vez este año y obtuvo 650 puntos, alega que las filtraciones de exámenes -muy comunes en India- están detrás de las fluctuaciones en las calificaciones.

Notó que a pesar de un aumento significativo en los puntajes altos (en el rango de 650-680 puntos), no hubo un aumento similar en los puntajes intermedios (610-640 puntos).

“Los funcionarios de la ANE han dicho que más candidatos obtuvieron altas calificaciones porque la prueba fue más fácil este año. Pero si ese fuera el caso, todos deberían haberlo hecho mejor y no solo una sección de los candidatos”, afirma.

El Dr. Vivek Pandey, un activista que ayuda a los candidatos con peticiones judiciales relacionadas, apoya su postura.

El 1 de junio, ayudó a presentar una petición ante la Corte Suprema donde 10 estudiantes solicitaron que se les permitiera volver a realizar el NEET, alegando que el cuestionario se filtró en los centros de examen en Patna, la capital del estado de Bihar.

La policía de Bihar inició una investigación sobre las acusaciones poco después de que se realizara el examen. El 10 de mayo, anunciaron la detención de 13 personas, incluidos cuatro estudiantes, en relación con un caso de filtración de exámenes.

El 15 de junio, la policía envió avisos a otros nueve estudiantes sospechosos de estar involucrados en el caso y les pidió que se unieran a la investigación.

Manavjit Singh Dhillon, un oficial de policía de alto rango, dijo al periódico Times of India que los 13 acusados presuntamente filtraron el cuestionario a 30 candidatos en una “casa segura” un día antes del examen a cambio de cientos de miles de rupias.

Dijo a la agencia de noticias PTI por separado que durante el curso de la investigación, los oficiales habían recuperado cheques posdatados y papeles parcialmente quemados y que habían solicitado cuestionarios de la ANE para referencia.

Además de las acusaciones de filtraciones de exámenes, el examen ha enfrentado acusaciones adicionales de trampas y fraude.

La policía ha arrestado a tres personas en Delhi y seis en Rajasthan por suplantar presuntamente a candidatos del NEET para escribir el examen en su nombre. En el estado de Gujarat, la policía arrestó a cinco personas por su presunta participación en un plan de trampas en un centro de examen en Godhra.

Pelea política

La controversia ha generado críticas de líderes de la oposición que han acusado al gobierno de coalición dirigido por el Bharatiya Janata Party (BJP) de “traicionar los sueños” de millones de estudiantes.

El líder del Congreso, Mallikarjun Kharge, cuestionó el silencio del Primer Ministro Narendra Modi sobre el tema y acusó a su gobierno de “encubrir el escándalo del NEET”. El partido también ha exigido una investigación liderada por la Corte Suprema sobre las presuntas irregularidades.

Mientras tanto, la Corte Suprema está lista para escuchar un montón de peticiones relacionadas con los resultados del examen NEET -incluyendo aquellas que piden que el examen sea cancelado- el 8 de julio.