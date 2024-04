Por qué la MLB debe actuar ahora ante la alarmante tasa de lesiones en lanzadores

Jeff Passan, ESPN – 8 de abril de 2024, 01:45 PM Este

Todo es tan feo. Cada día, parece que otro ligamento colateral ulnar cae presa del simple acto de lanzar un béisbol. En un período reciente de 48 horas, Eury Perez, Shane Bieber y Spencer Strider —el mejor lanzador joven en el béisbol, el ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2020 y el actual rey de ponches del juego, respectivamente— todos sufrieron daños en los codos. Un juego que ya es demasiado escaso en lanzadores abridores continúa perdiendo su mayor talento a un ritmo alarmante.

La crisis del codo ha estado construyéndose durante décadas, desde niveles juveniles hasta las ligas mayores, y nadie en una posición de poder ha hecho algo sustancial para abordarlo. No se trata de una mala racha de suerte o una anomalía. Es un problema existencial para el béisbol.

Además de las ausencias de Perez y Bieber, quienes pronto se someterán a cirugía Tommy John, y Strider, quien podría necesitar su segunda cirugía a los 25 años, la lista de jugadores que ya se están recuperando de la reconstrucción del codo incluye a un MVP (Shohei Ohtani), ganadores del Cy Young (Jacob deGrom, Sandy Alcantara, Robbie Ray), All-Stars (Shane McClanahan, Walker Buehler, Lucas Giolito, Felix Bautista) y jóvenes destacados (Dustin May, Andrew Painter, Shane Baz, Kumar Rocker). El actual ganador del Cy Young de la Liga Americana, Gerrit Cole, estará fuera al menos hasta finales de mayo con problemas en el codo.

Así continúa, este incesante tren de malas noticias, y si esto no es una llamada a la acción para todos aquellos con influencia en el universo del béisbol a verter su energía en enfrentarlo, entonces nada lo es. Por el bien del juego, todo el deporte debe trabajar en conjunto para resolver un dilema sin una solución obvia.

Lo que hizo que las declaraciones enfrentadas de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas y MLB el sábado fueran tan decepcionantes. Un problema tan complejo, tan difícil de domar, exige la cooperación de todas las partes con la capacidad de afectar el cambio. En lugar de eso, las proclamaciones públicas tras las últimas cirugías de Tommy John rezumaban mezquindad.

La declaración del sindicato se centró en el reloj de lanzamiento, implementado en 2023, y la reducción de dos segundos con corredores en base modificada esta temporada. No mencionó el incremento drástico de la velocidad de lanzamiento en el deporte ni el enfoque constante de esfuerzo máximo que toman los lanzadores ni la extrema importancia del giro ni la proliferación del béisbol durante todo el año ni cualquier otro posible factor contribuyente. Reabrió un solo tema — no poco razonable, pero uno de todos modos — de un problema multifacético, diciendo: “La negativa de la liga hasta ahora a reconocer o estudiar los efectos de estos profundos cambios es una amenaza sin precedentes para nuestro deporte y su activo más valioso — los Jugadores.”

La respuesta de MLB no ayudó en nada. Habló sobre la velocidad y el giro — y elogió los esfuerzos de la liga para combatir las lesiones de codo a través de un estudio de investigación que está llevando a cabo. Pero al tratar de defender el reloj de lanzamiento — uno de los logros más destacados de la gestión del comisionado Rob Manfred — la liga citó un estudio de la Universidad Johns Hopkins “que no encontró evidencia para respaldar que la introducción del reloj de lanzamiento haya aumentado las lesiones”.