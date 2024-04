Estas son las mejores aplicaciones de CarPlay para dueños de vehículos eléctricos

A medida que la adopción de vehículos eléctricos ha crecido, también lo ha hecho la disponibilidad de aplicaciones específicas para EV en CarPlay. Existen varias excelentes aplicaciones CarPlay que ayudan a llevar tu experiencia EV al siguiente nivel, incluyendo la planificación de viajes, encontrar cargadores y más. Sigue leyendo para obtener la lista en crecimiento de aplicaciones CarPlay que todo propietario de EV debería revisar.

EVs que admiten CarPlay

La mayoría de los EV en el mercado ofrecen soporte para la plataforma CarPlay de Apple, incluyendo el Ford Mustang Mach-E, el Volkswagen ID.4, el Kia EV6, el Chevy Bolt y muchos otros. Dos de las principales excepciones aquí son Tesla y Rivian, ninguno de los cuales admite CarPlay y ninguno de los cuales ha mostrado indicación de que planean agregar soporte para CarPlay. GM, por supuesto, también está abandonando CarPlay a partir de 2024.

CarPlay, para aquellos que no están familiarizados, es la plataforma de Apple que básicamente refleja tu iPhone en el sistema de infoentretenimiento de tu automóvil. Puedes acceder a aplicaciones específicas diseñadas para CarPlay, incluyendo aplicaciones de primera parte de Apple, aplicaciones de terceros en varias categorías diferentes e interactuar con Siri.

Para obtener un desglose de las mejores aplicaciones CarPlay en todas las categorías de la App Store, asegúrate de revisar nuestra recopilación detallada aquí.

Apple también está planeando un importante rediseño para CarPlay que comenzará a llegar a los primeros autos admitidos en algún momento a finales de 2023. Esta “siguiente generación de CarPlay” proporciona contenido para todas las pantallas del conductor en un automóvil, incluido el grupo de instrumentos. También agregará soporte para funciones específicas del vehículo como controles de clima y modos de conducción.

Las mejores aplicaciones EV para CarPlay

Mapas de Apple

Edit: El enrutamiento de EV en Apple Maps actualmente solo es compatible con el Ford Mustang Mach-E, F-150 Lightning y Porsche Taycan.

Si eres usuario de Apple Maps que desea mantenerse en la plataforma de navegación de Apple, la compañía ha hecho un excelente trabajo adoptando algunas características específicas para EV en los últimos años. Como era de esperar, estas características específicas para EV también son compatibles a través de CarPlay. Esto también incluye soporte para rutas de navegación con múltiples paradas, una función agregada en iOS 16.

La función principal aquí es el soporte para enrutamiento de vehículos eléctricos, lo que significa que la aplicación Maps puede ayudarte a planificar viajes que incluyan paradas para cargar tu EV. Apple Maps, cuando tu iPhone está conectado a CarPlay, puede monitorear el nivel de carga de tu automóvil. En algunos casos, es posible que también necesites descargar la aplicación de tu fabricante de automóviles en la App Store.

Apple Maps tiene en cuenta varios factores para determinar cuándo y con qué frecuencia necesitas cargar. Esto incluye la disponibilidad de cargadores, la velocidad de esos cargadores, los niveles de elevación, tu velocidad de conducción y más. Luego insertará automáticamente paradas de carga a lo largo de tu ruta. Además, si conduces hasta que tu carga se agote demasiado, Apple Maps te presentará una ruta alternativa a la estación de carga más cercana.

Con iOS 17 de este año, Apple ha ampliado aún más su soporte para EV en Apple Maps agregando información de disponibilidad de carga en tiempo real. Esto significa que Apple Maps mostrará ahora el número total de postes disponibles en una estación de carga específica y cuántos de esos están ocupados actualmente.

Para asegurarte de estar utilizando todas las funciones de EV disponibles en Apple Maps, actualiza tu iPhone a iOS 16, que está disponible como una descarga gratuita.

Google Maps

Google Maps ofrece unas cuantas características para los conductores de EV, pero no al nivel de Apple Maps u otras aplicaciones en el mercado. Por ejemplo, Google Maps en CarPlay no ofrece soporte para enrutamiento de vehículos eléctricos. La aplicación no tiene acceso a los datos de la batería de tu automóvil y no te dirigirá a los cargadores EV en un viaje largo.

Google Maps ofrece una función que elige las rutas más eficientes para los EV. La aplicación te pedirá que selecciones el “tipo de motor” de tu automóvil y puedes elegir “eléctrico” de la lista de opciones. Google Maps luego elegirá rutas que sean más eficientes en términos de energía, al mismo tiempo que aún considera el tráfico y otros datos.

Google Maps también incluye soporte para encontrar estaciones de carga para vehículos eléctricos de forma manual. Mostrará algunos detalles útiles sobre estos cargadores, como tipos de conectores y velocidades de carga. Algunas estaciones en Google Maps también mostrarán si un cargador está disponible o si todos los lugares están ocupados.

Si tu automóvil tiene Google Maps incorporado de forma nativa (es decir, fuera de CarPlay), las funciones de EV son más avanzadas. Desafortunadamente, ese no es el caso al usar la aplicación Google Maps a través de CarPlay. Con suerte, esto es algo que cambiará en el futuro.

Waze

Al igual que Google Maps, Waze tiene una selección bastante pobre de características para los autos eléctricos y esto también es cierto para la aplicación de Waze a través de CarPlay. Lo único que Waze ofrece a los propietarios de EV es la capacidad de encontrar ubicaciones de carga cercanas y cargadores a lo largo de tu ruta actual.

Creo que Waze es mejor usarse junto con otra aplicación de navegación. Pero a medida que Apple Maps ha seguido agregando características al estilo Waze, me he encontrado confiando en ella cada vez menos. La falta de soporte para características EV no ayuda a la situación.

A Better Route Planner

Si eres conductor de EV y no has probado A Better Route Planner, comúnmente conocido como ABRP, te estás perdiendo algo. Es una potente aplicación de enrutamiento y servicio para propietarios de EV que ofrece más granularidad y control sobre tu ruta que cualquier otra opción en el mercado. Todavía no he encontrado ninguna aplicación que cree planes tan precisamente como ABRP, ni una que ofrezca el mismo nivel de control que ABRP.

ABRP te permite seleccionar el modelo de tu vehículo, ingresar un destino y obtener un plan de viaje completo, que incluye paradas de carga, tiempo total de carga, tiempo total de viaje y mucho más. Puedes usar la aplicación como tu interfaz principal de navegación a través de CarPlay, lo que te permite ver tu plan en tiempo real. Esto puede tener en cuenta cambios, tráfico y otras cosas que podrían afectar tu ruta y plan de carga.

Si no deseas utilizar ABRP para la navegación, puedes crear tu plan en ABRP y luego usar una aplicación diferente para la navegación hacia cada una de las paradas de ABRP, como Google Maps, Apple Maps o Waze. Tener toda esta información accesible a través de CarPlay es de gran ayuda mientras conduces. También puedes ver un informe después de tu viaje que desglose el tiempo de conducción, tiempo de carga y cómo se comparan con las estimaciones planeadas.

ABRP es una descarga gratuita con una suscripción de $4.99 al mes ($49.99 al año) para desbloquear todas las funciones. Si eres conductor de EV, esta es la forma más fácil de gastar $5 al mes, en mi opinión.

Curiosamente, Rivian anunció recientemente que ha adquirido A Better Route Planner. Queda por ver qué significa esto para el futuro de la aplicación.

Electrify America

Electrify America es la alternativa más grande a la red de Superchargers de Tesla, ofreciendo casi 800 estaciones de carga en los Estados Unidos. La compañía ofrece una aplicación de CarPlay que facilita encontrar estaciones de carga de Electrify America cercanas; la aplicación también puede dirigirte directamente a esas estaciones de carga.

Además de ayudarte a localizar estaciones de carga, la aplicación de Electrify America también presenta información sobre esas estaciones. Esto incluye cosas como el número de cargadores disponibles, velocidades de carga, tipos de conectores disponibles, precios, tarifas de inactividad y más. También hay opciones de filtrado disponibles para la mayoría de estas cosas. Por ejemplo, puedes filtrar las estaciones de carga cercanas para mostrar solo los cargadores que tengan velocidades de carga de un umbral específico.

Además, puedes usar la aplicación de Electrify America a través de CarPlay para seleccionar un lugar específico en la ubicación de carga e iniciar la carga. Esto desbloquea más un estilo de carga “enchufar y jugar” y significa que no necesitas usar tu iPhone para hacerlo.

Desafortunadamente, en este momento, la aplicación de Electrify America para CarPlay no muestra información mientras tu automóvil se carga. Tendrás que acceder a la interfaz de carga nativa de tu automóvil para hacer esto o usar la aplicación de Electrify America en tu iPhone. Sin embargo, la aplicación de CarPlay te dirá cuando tu automóvil haya terminado de cargar.

ChargePoint

ChargePoint es similar a Electrify America en que su aplicación se enfoca en su propia red de cargadores. Por lo tanto, muchas de las mismas características que están disponibles en la aplicación de Electrify America para sus cargadores también están disponibles en ChargePoint para su red: encontrar cargadores cercanos, filtrar esas ubicaciones, marcar cargadores como favoritos y más.

ChargePoint también ofrece un botón similar de “Comenzar a cargar” para su red de cargadores a través de CarPlay. La aplicación se comunicará con el cargador, iniciará la sesión y luego te pedirá que enchufes tu automóvil. La carga comenzará sin necesidad de más interacción de tu parte.

PlugShare

PlugShare es un popular servicio de terceros que agrega estaciones de carga de vehículos eléctricos de todas las redes y tipos. Es, con mucho, la plataforma más potente para localizar estaciones de carga de todo tipo, que van desde puntos de venta de 120V en lugares aleatorios hasta información de Electrify America y Tesla Supercharger.

La aplicación de CarPlay para PlugShare ofrece muchas de las mismas características que la aplicación PlugShare para iPhone. Puedes ver cargadores cercanos con detalles en profundidad sobre cosas como el número de postes, tipos de enchufes y más. PlugShare también mostrará la puntuación promedio de revisión de otros usuarios de PlugShare para una ubicación de carga, lo que puede ayudarte a descartar ubicaciones que actualmente no funcionan.

SpotHero

Si eres conductor de EV, es probable que estés familiarizado con el proceso de tratar de encontrar un lugar de estacionamiento en tu destino final que ofrezca carga para EV. Esto es especialmente útil si sabes que tendrás un largo viaje después de terminar de hacer lo que sea que estés haciendo en ese lugar, ya que puedes regresar a un automóvil completamente cargado.

SpotHero es una aplicación de CarPlay que incluye la capacidad de filtrar ubicaciones de estacionamiento en función de la disponibilidad de cargadores EV. Utilizando esto, puedes asegurarte de que tu garaje de estacionamiento o ubicación de estacionamiento tendrá cargadores EV disponibles.

Y más

Estas son solo algunas de las aplicaciones EV que están disponibles a través de la plataforma CarPlay de Apple. Aquí hay algunas otras:

Continuaremos actualizando esta lista a medida que se lancen más aplicaciones. ¿Tienes alguna aplicación CarPlay para EV que te guste? Haznos saber en los comentarios.

FTC: Usamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.