Por qué la disputa por el petróleo entre Kenya y Uganda está causando nerviosismo en la región.

Un acalorado enfrentamiento sobre el suministro de combustibles ha estallado entre Kenia y su vecino, Uganda, con el líder ugandés afirmando que su país está siendo “engañado” por “parásitos” e intermediarios. Durante décadas, Kenia ha importado petróleo y lo ha vendido a sus vecinos africanos del este, pero su papel como la puerta principal para suministrar combustible a la región está ahora en riesgo.

Esta cuestión llegó a un punto crítico a principios de este mes cuando el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, acusó a los intermediarios kenianos de inflar los precios del petróleo hasta en un 58%, causando “enormes pérdidas” para su país. Además, criticó a los “parásitos internos” por “engañar” a Uganda al no intervenir desde que los precios comenzaron a subir a principios de año.

El gobierno de Uganda ha dejado claro que quiere más autonomía en futuros acuerdos petroleros.

“Kenia durante décadas ha decidido qué productos petroleros compra Uganda, cuándo, de dónde, cuánto, quién compra y a qué precio,” explicó la ministra de Energía de Uganda, Ruth Nankabirwa. Pero las compañías de comercialización de petróleo de Kenia han señalado al gobierno de Kenia como el culpable de los recientes precios elevados de petróleo. En el pasado, varias empresas kenianas celebraban un proceso de licitación. La empresa con la oferta ganadora importaría petróleo en nombre de los demás. Era una operación de pago a medida realizada en dólares estadounidenses.

La mayoría del petróleo de Uganda llega al puerto keniano de Mombasa. Pero en marzo, el gobierno keniano intervino debido a la escasez de dólares estadounidenses, lo que provocó dificultades para todas las empresas que importaban bienes, ya que los bancos racionaban los dólares. El gobierno negoció unilateralmente un precio con las empresas petroleras internacionales para suministrar petróleo a crédito para el mercado local y de exportación. Este acuerdo significa que los pagos a los proveedores internacionales se retrasan seis meses. Bajo el trato, los clientes locales de las compañías de comercialización de petróleo de Kenia pagan sus suministros en chelines kenianos, pero los de los países vecinos pagan en dólares. Todo el dinero se mantiene en una cuenta con altos intereses durante seis meses antes de que se pague la factura; aliviando la carga de la escasez de dólares. languaje” y dice que tal acuerdo hace que el petróleo sea más caro para los compradores. Dijo a la BBC que Uganda estaba justificado en rechazarlo ya que no tenía problemas de escasez de dólares y no debería esperar pagar más.

Con Uganda optando por abandonar, Kenia ahora se encontrará con su problema de escasez de dólares empeorando, ya que el señor Njogu dice que Uganda paga 180 millones de dólares (£143m) al mes a las empresas kenianas por el petróleo. Este trato también ha sido criticado por el líder de la oposición keniana, Raila Odinga, quien lo describió como un “mega escándalo” al sugerir que los kenianos están pagando precios más altos mientras otros, incluidas algunas empresas de comercialización de petróleo, se benefician.

Not only Kenya’s consumers and Uganda’s president are unhappy. Burundi, the Democratic Republic of Congo, Rwanda, and South Sudan also take a large part of their petroleum products through Kenya. “The region is grumbling,” Dzombo Mbaru, CEO of Kenyan oil company Mardin Energy, told the BBC.

He says that the region does not sleep and aligns infrastructure projects to manage our dominance. The region has a few options and in the long run Kenya will lose a lot,” Mbaru warns. Uganda is getting ready to start producing its own oil and planning to build a refinery. They can provide competitive oil products without intermediaries within a few years for East Africa. For Mr. Njogu, Uganda’s move is a necessary wake-up call for Kenya’s oil import industry: “We need to be more ambitious and aggressive in winning business.”

Pero será una lección dolorosa que afectará gravemente a la economía de Kenia en el futuro previsible, dice.