Por qué la Armada dice que sus batallas en el Mar Rojo y el Golfo de Adén son históricas.

SAN DIEGO — La continua batalla de la Armada con los rebeldes houthis respaldados por Irán en el Mar Rojo y el Golfo de Adén han resultado en destructores que derriban 14 misiles balísticos antinavíos “por primera vez en la historia”, dijo el principal oficial de la Armada el martes en la conferencia anual West 2024 aquí.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en octubre, los buques de guerra Carney, Gravely, Laboon, Mason y Thomas Hudner han destruido más de 70 drones y siete misiles de crucero houthis, dijo la jefa de operaciones navale, Almirante Lisa Franchetti.

Los misiles balísticos antinavíos están diseñados para golpear a barcos como los destructores de la Armada, y su despliegue por parte de los houthis contra barcos militares y comerciales en la región se cree que es la primera vez que se utilizan tales municiones en un conflicto.

En los últimos meses, la Armada también ha bombardeado posiciones houthis en Yemen, eliminando misiles y drones kamikaze que aún están en tierra pero listos para disparar.

“Y eso es solo el comienzo de lo que está haciendo nuestra Armada en todo el mundo”, dijo Franchetti. “Podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo”.

Todos los incidentes de la Armada de EE. UU. con los houthis en el Medio Oriente (que conocemos)

También señaló que la Armada está siendo desafiada en las aguas del mundo a un nivel que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial.

“Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, ya no operamos desde un santuario marítimo contra competidores que no pueden amenazarnos hoy”, dijo. “El control marítimo no está garantizado ni se da libremente.”