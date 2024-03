¿Por qué es importante el SEO local para tu negocio?

El SEO local es la práctica de capturar el territorio de búsqueda local para conectarse mejor con los posibles clientes cercanos. Esta estrategia funciona mejor para las empresas que tienen una base de clientes locales.

SEO Local

Comprender por qué el SEO local es el primer paso para mejorar tu propio SEO local. Si quieres hacer crecer tu base de clientes local, conectarte con la comunidad local, aumentar la conciencia de marca y ganar una mejor reputación en tu región.

Relevancia: Se refiere al grado en el que la empresa listada coincide con la búsqueda. Cuanta información detallada proporciones sobre tu negocio, más fácil será para los motores de búsqueda encontrar tu listado.

Distancia: Mide la distancia de la ubicación física de tu negocio desde la ubicación de la búsqueda.

Importancia: La notoriedad de un negocio también influye en los resultados de SEO. Factores como el número de reseñas en Google y la calificación promedio son importantes aquí.

Razones

Te hará más competitivo

Incluso si no estás invirtiendo en SEO local, puedes estar seguro de que otras empresas locales en tu nicho sí lo están haciendo. Esto significa que están un paso adelante por defecto, captando todas tus oportunidades de venta.

No te servirá de nada ser la mejor y más innovadora empresa en tu sector si no te pueden encontrar.

Es probable que ni siquiera estés en la primera página si no has invertido en SEO local.

Atraes visitantes y recién llegados

Aunque los clientes locales serán la base de tu negocio, también puedes atraer a personas que visitan tu área invirtiendo en SEO local. Incluso si tienes una gran reputación y una sólida base de clientes, probablemente no te visitarán solo basándose en esas cosas.

La gente quiere comprar local

Si bien es cierto que las mega-corporaciones tienden a ser mucho más exitosas, incluso en pueblos pequeños, que las empresas locales más pequeñas, eso no significa que las personas no estén interesadas en apoyar a sus empresarios locales.

Es económico

Es una forma económica de promocionar tu negocio. Cuando tu sitio web tiene un buen SEO, no desaparecerá. Necesitarás mantener este SEO y seguir mejorando tu posicionamiento, pero siempre tendrás un sitio web amigable con SEO sin otros costos recurrentes que no sean los ayudantes de marketing.

Conclusión

El SEO local te evita gastar recursos en campañas, estrategias y planes que no producen resultados significativos. Esto significa que en lugar de enfocarte en una competencia irrealista y promocionar tus productos al mercado en general, es más efectivo en tiempo y costos concentrarte en la comunidad local para ayudarte a crear impresiones sólidas donde sea necesario.