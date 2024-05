Pocas probabilidades de cambio a medida que el líder del Kremlin asume el cargo nuevamente

Podría probablemente caminarlo con los ojos vendados. Por quinta vez Vladimir Putin hará el largo recorrido a través del Gran Palacio del Kremlin hacia la Sala del Trono de San Andrés. Allí tomará juramento y será investido como presidente de Rusia para un nuevo mandato de seis años. La ruta puede ser conocida, pero mucho ha cambiado desde la primera ceremonia de investidura de Putin en mayo de 2000. En ese entonces, el presidente Putin se comprometió a “preservar y desarrollar la democracia” y a “cuidar de Rusia”. Veinticuatro años después, el líder del Kremlin está librando una guerra contra Ucrania; una guerra en la que Rusia ha sufrido grandes pérdidas. En casa, en lugar de desarrollar la democracia, el presidente Putin la ha limitado: encarcelando críticos, eliminando todos los controles y equilibrios sobre su poder. “Putin ahora se considera a sí mismo como Vladimir el Grande, como un zar ruso”, cree Fiona Hill, ex asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca. “Si nos retrocediéramos a sus primeros dos mandatos presidenciales, creo que tendríamos una evaluación bastante favorable de Putin. Estabilizó políticamente el país y lo hizo solvente nuevamente. La economía y el sistema ruso estaban funcionando mejor que en cualquier otro momento de su historia”. “La guerra en Ucrania, remontándonos a la anexión de Crimea hace 10 años, ha cambiado drásticamente esa trayectoria. Se ha convertido en un imperialista en lugar de un pragmático”. Es notable pensar que desde que Vladimir Putin llegó al poder, Estados Unidos ha tenido cinco presidentes diferentes y el Reino Unido ha tenido siete primeros ministros. Después de casi un cuarto de siglo dirigiendo Rusia, el Sr. Putin ciertamente ha dejado su huella. En el pasado, rara vez se hablaba de “bresnevismo”, “gorbachevismo” o “yeltsinismo”. La mayoría de las personas se han acostumbrado a que un solo hombre gobierne Rusia y no hay perspectivas inminentes de cambio en el Kremlin. Pero el putinismo: eso es una cosa. “Tenemos un -ismo más en nuestra historia: el estalinismo”, dice Andrei Kolesnikov, investigador principal del Centro de Rusia de Eurasia Carnegie. “Diría que el putinismo es una encarnación más del estalinismo. Se comporta como [el ex dictador soviético] Stalin. Su poder es personalizado como en la época de Stalin. Prefiere usar muchas represiones políticas. Y al igual que Stalin, está dispuesto a mantenerse en el poder hasta el final físico”. El desafío, para Occidente, es cómo lidiar con un líder ruso cada vez más autoritario determinado a restaurar lo que él ve como la grandeza de Rusia; un zar moderno… con armas nucleares. “En el tema de las armas nucleares, hay mucho que podemos hacer”, cree Fiona Hill. “Algunos países, como China, India, Japón, han estado extraordinariamente nerviosos cuando Putin ha participado en el juego de la sabiduría nuclear en Ucrania y han hecho retroceder eso. Podemos imponer restricciones a Rusia creando un marco internacional para frenar este discurso salvaje y especulativo sobre el uso de armas nucleares. “Quizás eso sea algo así como un modelo de cómo podemos lidiar con Vladimir Putin, que en muchos aspectos es algo así como un líder pícaro. Necesitamos crear un entorno más limitante, menos permisivo para los tipos de acciones que él quiere emprender”. Oficialmente, Vladimir Putin ganó más del 87% de los votos en las elecciones presidenciales de marzo. Sin embargo, no enfrentó ningún desafío serio en una contienda ampliamente vista como ni libre ni justa. Entonces, ¿cómo ven los rusos al líder del Kremlin con más tiempo en el cargo desde Joseph Stalin? “No sabemos quién vendría después si Putin se va”, dice Valentina [BBC]. Para averiguarlo, conduzco hasta la ciudad de Kashira, a 70 millas de Moscú. Allí, un gigantesco retrato de Putin, un enorme mural, ocupa todo un lateral de un bloque de apartamentos. En Kashira el Gran Vladimir te está observando. “Me gusta”, dice la pensionista Valentina que está vendiendo flores en la carretera. “Putin tiene buenas ideas y hace mucho por la gente. Es verdad, nuestras pensiones no son grandes. Pero no puede arreglar todo de una vez”. “Ha tenido casi 25 años”, señalo. “Pero no sabemos quién vendría después [si Putin se va]”, responde Valentina. “En Rusia se espera que todos pensemos de la misma manera”, dice Victoria, que está pasando por delante del mural de Putin. “Si digo algo en contra de Putin, mi marido dice: ‘¡Criticas a Putin de nuevo y me voy a divorciar de ti!’ Está loco por él. Dice que si no fuera por Putin la vida aquí sería tan dura como en la década de 1990”. Cuando le pregunto a otro transeúnte, Alexander, qué piensa del presidente, responde: “Ahora puede ser peligroso expresar una opinión. Sin comentarios”. La mayoría de las personas con las que hablo dicen que pasan junto al retrato de Putin sin siquiera notarlo ahora. Están acostumbrados. Así como se han acostumbrado a que un solo hombre dirija Rusia y no haya perspectivas inminentes de cambio en el Kremlin.