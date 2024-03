Planes de Verizon aumentando en $4 por línea [Ahora se está implementando]

Verizon ha anunciado que aumentará el precio de sus planes a principios de 2024. El último aumento de precio verá “una tarifa aumentada de $4/mes por línea telefónica.” Sigue leyendo para conocer todos los detalles, incluyendo qué planes se ven afectados y cómo Verizon dice que te está “dando más”.

Actualización 3/1/24: Con el inicio de marzo, los aumentos de $4 por línea para los siguientes planes de Verizon comenzarán a aparecer en las facturas.

Verizon comenzó a enviar correos electrónicos a los clientes titulados “Una actualización importante de la cuenta” y publicó un FAQ en su sitio web.

El operador dice que “no se necesita ninguna acción” y que el aumento de precio es para ayudar con “mejorar nuestra red móvil líder en la industria y servicios…”

¿Cuándo es el aumento de precio de Verizon?

“No antes del 3.1.24, verás una tarifa aumentada de $4/mes por línea telefónica.”

¿Para qué planes?

El FAQ de Verizon dice que estos planes verán el aumento:

Play More Unlimited, Do More Unlimited, Get More Unlimited

Play More Unlimited 5G Ultra Wideband, Do More Unlimited 5G Ultra Wideband, Get More Unlimited 5G Ultra Wideband

5G Start, 5G Play More, 5G Do More, 5G Get More

¿Qué más está sucediendo?

Verizon destaca que te está “dando más” con 5GB de datos extra de hotspot como bonificación.

Verizon dice que los beneficios incluidos como ventajas de streaming y más NO están cambiando

Formas de ahorrar

El correo electrónico de Verizon termina con una sección sobre “formas de ahorrar”. Destaca que cualquier descuento existente permanecerá intacto y anima a los clientes a mantenerse atentos a la sección “Mis ofertas”.

Aquí tienes el correo electrónico completo que se enviará a los clientes y echa un vistazo al FAQ para más detalles:

