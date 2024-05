Los pilotos de F1 reaccionan a la primera victoria de Norris en Miami: ‘Ha sido un largo camino’

MIAMI GARDENS, Florida — Una sonrisa seguía apareciendo en el rostro de Lando Norris durante las sesiones de medios posteriores a la carrera.

Su primera victoria en la Fórmula Uno ha tardado mucho en llegar. Ha estado cerca un par de veces, solo para ser frustrado por pequeños errores, como en Qatar 2023, y cosas fuera de su control, como la lluvia y decisiones estratégicas de Sochi 2021. Se unió a la parrilla de la F1 en 2019 con McLaren como un joven de 19 años, y ahora en su sexta temporada y dirigiéndose al fin de semana del Gran Premio de Miami, el británico había asegurado una posición de pole, subido al podio 15 veces y conducido más de 6.000 vueltas.

Cuando cada piloto se detuvo en el área de medios para entrevistas, casi todos tocaron el mismo punto: Era hora.

Fernando Alonso predijo que esta sería “la primera de muchas victorias” para Lando Norris. (Kym Illman/Getty Images)

“Bien hecho, Lando,” dijo Fernando Alonso. “Primera victoria después de tantos podios. Estoy realmente feliz por él. Espero que (recuerde) este día, la primera de muchas victorias.” El piloto de Aston Martin no fue el único que indicó que esta no sería la última victoria para el joven de 24 años. Max Verstappen dijo: “Estoy muy feliz por Lando. Ha sido mucho tiempo. Y no va a ser la última. Se lo merece hoy.”

La victoria llegó en un momento crucial en el deporte. Durante los últimos 28 grandes premios, Red Bull ha liderado en todas menos dos carreras, Singapur 2023 y Australia 2024, ambas ganadas por Carlos Sainz de Ferrari. Verstappen ha ido en gran medida sin oposición, construyendo una ventaja bastante decente carrera tras carrera. Pero en Miami este fin de semana, McLaren aprovechó la oportunidad que tuvo para vencer a Red Bull en una pelea directa. A medida que Norris se alejaba de Verstappen después de los coches de seguridad, se convirtió en una cuestión de neumáticos nuevos y aire limpio venciendo a un coche increíblemente rápido.

“Estoy muy feliz por Lando. Ha sido mucho tiempo. Y no va a ser la última. Se lo merece hoy,” dijo Max Verstappen de Lando Norris. (izquierda) (Giorgio Viera / AFP)

“Se merece una victoria en carrera probablemente hace muchos, muchos años,” dijo George Russell de Mercedes. “Y creo que para todos los pilotos de la Fórmula Uno en esta era de dominio de un equipo y un piloto, siempre es genial ver a alguien tener la oportunidad de lograr una victoria.”

Norris comenzó la carrera del GP de Miami del año pasado en el puesto 16 y terminó en el puesto 17 para un McLaren luchador, que dio la vuelta a su temporada en la segunda mitad de 2023. Ahora, tiene su primera victoria en tres años. Oscar Piastri dijo que estaba “muy feliz por él y por todo el equipo, y creo que nos lo merecemos. Nuestra trayectoria en los últimos 12 meses ha sido hacia este momento.”

Lewis Hamilton recordó su primera victoria en la F1, que también fue con McLaren, en 2007. El equipo todavía tiene “una gran parte de mi corazón,” dijo, y estaba feliz de verlos ganar de nuevo. La última victoria de McLaren en la F1 fue con Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Italia 2021.

Antes de hacer entrevistas posteriores a la carrera, es tradicional que los pilotos hablen brevemente con su equipo, miembros de la tripulación dándoles palmaditas en el casco o en la espalda. Norris, sin embargo, se lanzó sobre la barrera en jubilo, los miembros de la tripulación de McLaren igualmente felices de abrazar a su nuevo ganador de carrera. La emoción desbordaba.

“Estoy muy feliz por Lando. Por mucho que todos queramos vencernos unos a otros y salir en la cima, siempre es emocionante ver tantas emociones en uno de tus competidores,” dijo Charles Leclerc de Ferrari. “Todos hemos crecido juntos. Recuerdo mirar a Lando cuando estaba en KF3, y todos teníamos el mismo sueño de ser piloto de Fórmula Uno algún día.”

Norris no es un desconocido para el odio, memes y apodos como “Lando No Wins” surgiendo en las redes sociales mientras la gente discute su historial. Pero el británico dice que las palabras de los que están más cerca de él tienen más significado, y agradeció a sus competidores por sus elogios y apoyo. En parc fermé y el área de medios, diferentes pilotos abrazaron a Norris, felicitándolo por este momento que probablemente recordará para siempre.

“Por mucho que cuando te pones el casco, los odias, y quieres vencerlos, y no te importa quién es quién, siempre he tenido respeto por las personas contra las que he corrido. Así que cuando alguien viene [a mí], especialmente personas que han logrado mucho, porque siempre significa un poco más,” dijo Norris. “Así que cuando Lewis, Fernando, Max, Charles, Carlos, cuando se acercan a ti o las personas tienen buenas palabras para ti, aprecio mucho esas cosas. Porque de estas personas, significa algo. Tal vez de otros, no lo hace.

“De estas personas, son las personas que saben lo que se necesita para lograr este tipo de cosas por el trabajo, el tiempo, el esfuerzo que se necesita para hacer algo así.”

(Foto principal de Lando Norris y George Russell: Giorgio Viera / AFP)