Plan to exterminate mice on an island that are breeding uncontrollably and eating seabirds.

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Ratones introducidos por accidente en una isla remota cerca de la Antártida hace 200 años se reproducen sin control debido al cambio climático, y están comiendo aves marinas y causando un gran daño en una reserva natural especial con “una biodiversidad única”.

Ahora los conservacionistas están planeando una exterminación masiva utilizando helicópteros y cientos de toneladas de veneno para roedores, que deben ser esparcidos por toda la isla Marion de 115 millas cuadradas (297 kilómetros cuadrados) para asegurar su éxito.

Si incluso una ratona embarazada sobrevive, su prolífica capacidad de reproducción significa que todo habrá sido en vano.

El Proyecto Marion Libre de Ratones —control de plagas a gran escala— es considerado crucial para la ecología del territorio sudafricano deshabitado y para el vasto Océano Austral. Sería la erradicación más grande de su tipo si tiene éxito.

La isla alberga poblaciones globalmente significativas de casi 30 especies de aves y un raro hábitat inalterado para albatros errantes —con una envergadura de 10 pies— y muchos otros.

Inalterado, al menos, hasta que los ratones domésticos arribaron en barcos cazadores de focas a principios de 1800, introduciendo a la isla sus primeros depredadores mamíferos.

Las últimas décadas han sido las más significativas en cuanto al daño que los ratones han causado, dijo el Dr. Anton Wolfaardt, el gerente del Proyecto Marion Libre de Ratones. Dijo que sus números han aumentado enormemente, principalmente debido a las temperaturas elevadas del cambio climático, que han convertido una isla fría y ventosa en un hogar más cálido, seco y hospitalario.

“Probablemente son uno de los animales más exitosos en el mundo. Han llegado a todo tipo de lugares,” dijo Wolfaardt. Pero ahora en la Isla Marion, “su temporada de reproducción se ha extendido, y esto ha resultado en un enorme aumento en las densidades de ratones.”

Los ratones no necesitan estímulo. Pueden reproducirse desde los 60 días de vida y las hembras pueden tener de cuatro a cinco camadas al año, cada una con siete u ocho crías.

Estimaciones aproximadas indican que hay más de un millón de ratones en la Isla Marion. Se alimentan de invertebrados y, cada vez más, de aves marinas —tanto polluelos en sus nidos como adultos.

Un solo ratón se alimentará de un pájaro varias veces su tamaño. Los conservacionistas capturaron una foto de uno posado en la cabeza ensangrentada de un polluelo de albatros errante.

El fenómeno de los ratones comiendo aves marinas se ha registrado en solo un puñado de islas del mundo.

La escala y frecuencia de los ratones depredando aves marinas en Marion ha aumentado alarmantemente, dijo Wolfaardt, después de los primeros informes en 2003. Dijo que las aves no han desarrollado los mecanismos de defensa para protegerse contra estos depredadores desconocidos y a menudo se sientan allí mientras los ratones los mordisquean. A veces varios ratones se abalanzan sobre un ave.

Los conservacionistas estiman que si no se hace nada, 19 especies de aves marinas desaparecerán de la isla en 50 a 100 años, dijo.

“Esta isla increíblemente importante como refugio para las aves marinas tiene un futuro muy tenue debido a los impactos de los ratones,” dijo Wolfaardt.

El proyecto de erradicación es un único intento de éxito, sin siquiera un pelo de margen de error. Las poblaciones crecientes de ratones y ratas han sido problemáticas para otras islas. Georgia del Sur, en el Atlántico sur, fue declarada libre de roedores en 2018 después de una erradicación, pero ese fue un proyecto de varios años; el de Marion podría ser la mayor intervención única.

Wolfaardt dijo que probablemente se utilizarán de cuatro a seis helicópteros para esparcir hasta 550 toneladas de cebo rodenticida por toda la isla. A los pilotos se les darán líneas de vuelo exactas y el equipo de Wolfaardt podrá rastrear la dispersión utilizando mapeo por GPS.

El cebo ha sido diseñado para no afectar al suelo o a las fuentes de agua de la isla. No debería dañar a las aves marinas, que se alimentan en el mar, y no tendrá impactos negativos para el medio ambiente, dijo Wolfaardt. Algunos animales se verán afectados a nivel individual, pero esas especies se recuperarán.

“No hay una solución perfecta en este tipo de cosas,” dijo. “No hay nada que simplemente mate ratones y nada más.”

El proyecto de erradicación es una colaboración entre BirdLife Sudáfrica y el Departamento Nacional de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, que designó a la Isla Marion como una reserva natural especial con el más alto nivel de protección ambiental. Tiene una estación meteorológica e investigativa, pero de lo contrario está deshabitada y dedicada a la conservación.

El departamento dijo que la erradicación de los ratones es “esencial si se quiere preservar la biodiversidad única de la isla.”

Wolfaardt dijo que la cantidad de planificación necesaria significa que probablemente la fecha de inicio será en 2027. El proyecto también necesita recaudar alrededor de $25 millones —parte de los cuales ha sido financiado por el gobierno sudafricano— y obtener las aprobaciones regulatorias finales de las autoridades.

Los científicos han intentado controlar a los ratones de Marion en el pasado.

Ya eran una plaga para los investigadores en la década de 1940, así que se introdujeron cinco gatos domésticos. En la década de 1970, había alrededor de 2,000 gatos ferales en la isla, matando medio millón de aves marinas al año. Los gatos fueron eliminados mediante la introducción de un virus de gripe felina y cazando a cualquier sobreviviente.

Las islas son críticas para los esfuerzos de conservación, pero frágiles. La organización Island Conservation dice que son “epicentros de extinción” y el 75% de todas las especies que se han extinguido vivían en islas. Cerca del 95% de ellas eran especies de aves.

“Realmente es un proyecto de restauración ecológica,” dijo Wolfaardt. “Es una de esas oportunidades raras de conservación donde se resuelve de una vez por todas una amenaza a la conservación.”

