Phil Schiller de Apple discute los riesgos de las tiendas de aplicaciones alternativas en el iPhone.

Starting with iOS 17.4, currently in beta, Apple is allowing alternative app marketplaces on the iPhone in the EU. Apple made this change to comply with new regulations under the EU’s Digital Markets Act, which takes full effect next month.

En una entrevista con Michael Grothaus de Fast Company publicada hoy, el exjefe de marketing de Apple y actual jefe de la App Store, Phil Schiller, dijo que existen riesgos de privacidad y seguridad asociados con estos mercados alternativos de aplicaciones:

“Estas nuevas regulaciones, aunque traen nuevas opciones para los desarrolladores, también traen nuevos riesgos. No hay forma de evitar eso. Así que estamos haciendo todo lo posible para minimizar esos riesgos para todos”, me dijo Schiller en una discusión reciente sobre el impacto en la privacidad y seguridad de la Digital Markets Act de la Comisión Europea.

Uno de estos riesgos es la posibilidad de que los usuarios descarguen aplicaciones maliciosas o inseguras, aunque Apple notariará todas las aplicaciones a través de una combinación de procesos automatizados y una revisión humana básica para evitar que estas aplicaciones estén disponibles en mercados alternativos de aplicaciones tanto como sea posible. Sin embargo, Apple ha dicho que la notarización no será tan minuciosa como su proceso de revisión de la App Store y las pautas a las que deben ceñirse los desarrolladores.

Otro riesgo es que las estrictas normas de la App Store con respecto al contenido objetable podrían no extenderse a los mercados alternativos de aplicaciones, según Schiller:

“Hemos tratado con una gran cantidad de aportes de familias, de gobiernos, sobre cosas que necesitamos hacer para tratar de no permitir ciertos tipos de contenido objetable en nuestra App Store, o dar a los usuarios el control sobre esa experiencia para decidir qué es lo mejor para ellos, y tenemos reglas al respecto”, dice Schiller. “Esas reglas no se aplicarán en otro mercado a menos que elijan hacer sus propias reglas, [con] cualquier criterio que se les ocurra. ¿Aumenta eso el riesgo para los usuarios y las familias, y que se encuentren con contenido objetable u otras experiencias? Sí, lo hace”.

Los comentarios de Schiller reiteran muchos de los riesgos que Apple describió en su sitio web:

Si no se maneja adecuadamente, la distribución alternativa plantea mayores riesgos de privacidad, seguridad y riesgos para los usuarios y desarrolladores. Esto incluye riesgos por instalar software de desarrolladores desconocidos que no están sujetos a los requisitos del Programa para Desarrolladores de Apple, la instalación de software que compromete la integridad del sistema con malware u otro código malicioso, la distribución de software pirata, la exposición a contenido ilícito, objetable y perjudicial debido a estándares de contenido y moderación más bajos, y mayores riesgos de estafas, fraudes y abusos. Apple tiene menos capacidad para abordar estos riesgos, y para apoyar y reembolsar a los clientes con respecto a estos problemas. Incluso con salvaguardias, muchos de estos riesgos permanecen.

La entrevista completa se puede leer en el sitio web de Fast Company.

Historias populares

Kuo: Los modelos iPhone 16 carecerán de cambios significativos en el diseño Más allá de pantallas más grandes y un botón de captura

Los modelos iPhone 16 que se lanzarán más tarde este año no tendrán ningún “cambio significativo en el diseño”, según el analista de la cadena de suministro de Apple, Ming-Chi Kuo. Kuo también dijo que Apple probablemente no ofrecerá características de IA generativa “más completas” hasta que se lancen la serie iPhone 17 el año que viene como muy pronto. “Se espera que Apple no lance…

iOS 18 Potencialmente ‘Mayor’ Actualización de software en la historia del iPhone

Apple tiene grandes planes para iOS 18, según Mark Gurman de Bloomberg. En la sección de preguntas y respuestas solo para suscriptores de su boletín Power On de hoy, Gurman dijo que iOS 18 tiene el potencial de ser la “mayor” actualización de software en la historia del iPhone. “Me han dicho que el nuevo sistema operativo se ve dentro de la empresa como una de las mayores actualizaciones de iOS, si no la mayor, en la historia de la empresa,” …

Apple anuncia que más de 600 aplicaciones ya están optimizadas para Vision Pro

Apple anunció hoy que más de 600 aplicaciones con soporte nativo para visionOS estarán disponibles en Vision Pro cuando se lance el auricular en los EE. UU. este viernes. Max (anteriormente HBO Max) app on Apple Vision Pro Para entretenimiento, transmisión y aplicaciones deportivas como Disney+, IMAX, Max, MLB, NBA, PGA TOUR Vision, y Red Bull TV se han optimizado para aprovechar al máximo la…

Apple lanza nuevo firmware para AirPods Max

Apple introdujo hoy una nueva actualización de firmware para AirPods Max. El nuevo firmware es 6A324, superior al firmware 6A300 lanzado en septiembre. Apple no proporciona detalles sobre qué características podrían incluirse en el firmware actualizado, por lo que no está claro qué hay de nuevo. Las notas limitadas de lanzamiento de la actualización solo enumeran “correcciones de errores y otras mejoras”. Apple tampoco ofrece instrucciones para…

iOS 18 podría ser la actualización de software ‘más grande’ en la historia del iPhone

Apple tiene grandes planes para iOS 18 más adelante este año, según Mark Gurman de Bloomberg. En la sección de preguntas y respuestas de su boletín Power On de esta semana, Gurman dijo que iOS 18 tiene el potencial de ser la “mayor” actualización de software en la historia del iPhone. “Me han dicho que el nuevo sistema operativo se ve dentro de la empresa como una de las mayores actualizaciones de iOS, si no la mayor, en la…

Revisiones de Vision Pro: Sorprendente duración de la batería, personificaciones ‘extrañas’ y más

Las primeras revisiones completas del Apple Vision Pro se publicaron hoy, revelando algunos nuevos detalles sobre el auricular antes de que se lance en los EE. UU. el viernes. Para obtener más información, consulte nuestra recopilación de revisiones y videos de desempaquetado de Apple Vision Pro. Duración de batería Apple dice que Vision Pro proporciona hasta dos horas de duración de batería en general, y hasta 2,5 horas para la reproducción de video en 2D…

La correa de alimentación de la batería del Apple Vision Pro es extraíble

El cable que conecta la batería del Vision Pro al auricular con fines de alimentación parece estar fijo en su lugar, pero de hecho se puede quitar si es necesario. El periodista Ray Wong pudo usar un pasador de tarjeta SIM para “desbloquear” el cable, y después de hacer eso, se pudo quitar de la batería. Hay un pequeño agujero ubicado al lado del cable, que aparentemente es un bloqueo…