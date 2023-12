Los participantes de la manifestación Money for the Armed Forces of Ukraine no pudieron ingresar al refugio del consejo de la ciudad de Mykolaiv cuando se emitió una alerta de ataque aéreo. La policía inició una investigación sobre el abandono de ciudadanos en peligro.

Fuente: Policía de la región de Mykolaiv, Novyny N

Cita: “Hoy, 16 de diciembre, mientras garantizábamos la seguridad pública, los oficiales de policía descubrieron que a los participantes de las reuniones públicas no se les permitió refugiarse cuando se emitió una alerta de ataque aéreo”.

Los investigadores del Departamento de Policía No. 1 del Departamento de Distrito de Mykolaiv iniciaron procedimientos penales por el incidente bajo la Parte 1 del Artículo 135 del Código Penal de Ucrania (abandono de una persona en peligro).

La sanción del artículo prevé hasta dos años de prisión”.

Detalles: Al mismo tiempo, el medio de comunicación local Novosti N informó que a los participantes de la manifestación Money for the Armed Forces of Ukraine en Mykolaiv no se les permitió ingresar al refugio del consejo de la ciudad cuando se emitió la alerta de ataque aéreo.

En total, más de 30 personas participaron en el evento. Durante la manifestación se emitió una alerta de ataque aéreo en la ciudad. Los oficiales de la Policía de Diálogo aconsejaron a los manifestantes que fueran a un refugio o se dispersaran.

“Hay señales en el edificio del consejo de la ciudad de que hay un refugio adentro, pero resultó estar cerrado. Los intentos de contactar a los guardias de seguridad en el interior fueron en vano. Los manifestantes intentaron ingresar al edificio desde diferentes entradas, pero no pudieron hacerlo. Cuando el guardia de seguridad abrió la puerta, solo dijo que ya se había dado la autorización y volvió a cerrar la puerta. Se negó a comentar sobre el hecho de que no abrió la puerta antes, cuando se emitió una alerta de ataque aéreo,” informa el medio de comunicación.

Los ciudadanos indignados prometieron presentar una queja a la policía.

