Panamá prohíbe al ex presidente Martinelli de participar en elecciones.

El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue descalificado por el tribunal electoral para postularse en las elecciones presidenciales de mayo debido a una condena de 10 años por lavado de dinero.

El organismo, encargado de supervisar el proceso electoral del país, tomó la decisión el lunes por la noche después de 10 horas de debate. En un comunicado, indicó que su descalificación fue el resultado de haber sido condenado a más de cinco años de prisión por un delito intencional.

El Tribunal Supremo de Panamá negó el mes pasado la apelación de Martinelli por la condena de lavado de dinero en un caso en el que los fiscales dijeron que los fondos se obtuvieron de contratistas del gobierno para la compra en 2010 de una editorial.

Días después de la decisión del tribunal, Martinelli, de 71 años, un empresario conservador que lideró Panamá de 2009 a 2014, recibió asilo en Nicaragua y huyó a su embajada en la Ciudad de Panamá, la capital.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá rechazó la solicitud de Nicaragua de permitir que Martinelli salga del país, citando un acuerdo internacional sobre asilo político que establece que los países no pueden otorgar asilo a personas que han sido “debida y legalmente procesadas” por delitos no políticos.

Martinelli ha afirmado que es inocente y víctima de persecución política, acusando al presidente y vicepresidente actuales de intentar matarlo para evitar que asuma el cargo.

El portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, calificó de “ilegal” la decisión del tribunal el martes y acusó al organismo de violaciones procesales. “En Panamá no existe el estado de derecho, y estamos en medio de una dictadura civil”, dijo a The New York Times.

El tribunal electoral está permitiendo que José Raúl Mulino, ex ministro de seguridad pública y candidato a vicepresidente de Martinelli, se postule para presidente en su lugar.

“Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli”, dijo simplemente Camacho.

Erasmo Pinilla, ex miembro del tribunal electoral, dijo que el equipo de Martinelli podría solicitar al tribunal que reconsidere su decisión. Sin embargo, señaló que no existen fundamentos para una reversión, ya que la Constitución de Panamá prohíbe que alguien condenado a cinco años o más por cometer intencionalmente un delito se convierta en presidente.

“Como cualquier decisión, puede ser reconsiderada por las personas que la adoptan, pero en este caso no pueden cambiar nada”, dijo. “Hay un mandato constitucional, un mandato legal y una decisión del tribunal”.

La decisión deja a otros candidatos presidenciales. Uno de ellos, Ricardo Lombana, ex diplomático, escribió en la plataforma de redes sociales X: “Esto es solo el principio, que caigan todos los demás que han robado dinero al pueblo”.

Las encuestas habían mostrado a Martinelli como uno de los principales contendientes en la elección. Sus partidarios habían destacado que presidió Panamá durante un período de fuerte crecimiento económico, que incluyó una expansión multimillonaria del Canal de Panamá.

Ha enfrentado investigaciones penales anteriores. En 2021, fue absuelto de cargos de interceptación ilegal de comunicaciones a opositores y periodistas. También está implicado en un caso legal pendiente relacionado con un escándalo de sobornos multinacionales que involucra a la empresa de construcción brasileña Odebrecht.

Mientras se desarrolla el drama político, Martinelli parece estar como en casa en la Embajada de Nicaragua. Un video en su cuenta de X lo muestra haciendo ejercicio en una cinta de correr. En una foto publicada el martes por la mañana, sonríe acostado en una hamaca con Bruno, su perro, en brazos.

En aparente referencia a la decisión del tribunal electoral, escribió: “Me desperté feliz. Las personas que creen que esto es el epílogo de un libro deben saber que esto es el prólogo del mismo libro”.