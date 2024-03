ONG con sede en Japón mira más allá de los diamantes y el dinero.

Este artículo forma parte de nuestro informe especial sobre Mujeres y Liderazgo que coincide con eventos globales en marzo que celebran los logros de las mujeres. Esta conversación ha sido editada y condensada.

Su propio anillo de compromiso llevó a Chie Murakami a un nuevo campo de trabajo en desarrollo internacional: mejorar la vida de los mineros. Como fundadora y directora ejecutiva de Diamonds for Peace, una organización no gubernamental con sede en Japón, la Sra. Murakami, de 50 años, ha estado tratando de mejorar las condiciones medioambientales y socioeconómicas de las comunidades mineras de diamantes en países en desarrollo, especialmente en Liberia. La misión de la organización es triple, dijo la Sra. Murakami: crear conciencia sobre los problemas relacionados con la minería de diamantes, ayudar a apoyar a los trabajadores y brindar ayuda de emergencia en caso de crisis.

¿Qué la llevó a establecer Diamonds for Peace?

Recibí mi anillo de compromiso en 2007. En ese momento no sabía mucho sobre diamantes, así que busqué en internet historias felices y divertidas sobre diamantes. Pero no encontré ninguna de esas, y me sorprendí al enterarme de problemas como los diamantes de conflicto o el trabajo infantil. Después de conocer esos problemas, comencé a pensar en qué podía hacer utilizando mi experiencia en desarrollo internacional trabajando en Laos, Haití y Kenia.

¿Por qué Liberia?

Visitó Sierra Leona en 2012 para ver la realidad después de la película “Diamante de Sangre”. Pero no vi mucho espacio para que yo pudiera hacer algo como un nuevo grupo. Después de regresar a Japón, una amiga japonesa que solía trabajar en Liberia como voluntaria de la ONU me presentó a un amigo liberiano suyo. En 2014, él organizó mi viaje a las comunidades mineras en Liberia para que pudiera hablar con la gente y observar cómo se llevaba a cabo la minería. Cuando regresé a la capital liberiana, Monrovia, vi a un viceministro en el Ministerio de Minas, que estaba liderando el esfuerzo para desarrollar una política para organizar a todos los mineros en cooperativas. Porque estaba pensando en el comercio justo de diamantes, y uno de los requisitos previos para el comercio justo es que los trabajadores deben estar organizados en cooperativas o sindicatos, pensé que estábamos trabajando en la misma dirección.

¿Cuáles son algunos problemas específicos que afectan a las comunidades mineras artesanales en Liberia?

Un problema importante es la extrema pobreza. Un trabajador en la mina de diamantes gana alrededor de $300 al año. Los mineros están atrapados en un ciclo de pobreza. Por lo general, los minerales pertenecen al gobierno, por lo que deben tener una licencia de minería. Si bien muchos mineros tuvieron una licencia en algún momento en el pasado, la mayoría de ellos no tienen el dinero para renovarla, lo que significa que la mayoría de los mineros están extrayendo diamantes ilícitamente. Como no tienen una licencia válida, no pueden vender sus diamantes a intermediarios o comerciantes con licencia, por lo que simplemente venden los diamantes a un inversor local que no tiene licencia para intermediar. Y luego esos diamantes pueden ser contrabandeados a otros países.

El gobierno liberiano estima que cerca de la mitad de los diamantes producidos en Liberia se contrabandean a otros países.

¿Qué proyectos específicos ha llevado a cabo Diamonds for Peace en Liberia?

Por lo general, los mineros trabajan en la mina porque no hay otros trabajos disponibles para ellos en la comunidad. Para ayudarles a diversificar sus fuentes de ingresos, introdujimos la apicultura y la piscicultura.

En agosto de 2020, tuvimos nuestro primer entrenamiento de apicultura en Weasua, Liberia. Unos 70 participantes, con expertos de una ONG canadiense, Universal Outreach Foundation. Hicimos eso durante dos años. Lleva tiempo cosechar miel, así que los apicultores deben ser pacientes.

Durante ese tiempo, muchas personas abandonaron y ahora tenemos alrededor de 25 o 20 apicultores activos. La razón por la que introdujimos la apicultura es que es muy eficiente. Una vez que los apicultores colocan las colmenas en el bosque cercano, solo necesitan cuidar de las colmenas una vez a la semana, durante 5 o 10 minutos por colmena. Solo necesitan limpiar y revisar el interior de la colmena. Esto les permite seguir extrayendo diamantes al mismo tiempo.

Pueden vender miel sin ningún problema porque la demanda es muy alta.

¿Qué otros pasos ha tomado la organización?

Nuestro objetivo es aumentar el conocimiento y las habilidades relacionadas con los diamantes y la minería de diamantes. Realizamos un entrenamiento básico de dos días sobre la clasificación y evaluación de diamantes en bruto, en el que invitamos a representantes de 17 comunidades mineras.

Les enseñamos para qué se utilizan los diamantes y que su valor se basa en el valor de los diamantes pulidos. También les brindamos capacitación sobre minería de diamantes responsable. Muchos creen que los diamantes se encuentran de manera aleatoria y que simplemente cavan en cualquier lugar. Pero hay una forma más eficiente y científica de encontrar dónde podrían estar los diamantes. En otro taller, les enseñamos cómo procesar los minerales de manera más eficiente, y a recuperar la tierra con la ayuda de un especialista en minería de diamantes estadounidense.

¿De dónde provienen los fondos?

Principalmente de subvenciones, actualmente del Fondo Japonés para el Medio Ambiente Global.

Y la capacitación básica en clasificación y evaluación de diamantes en bruto fue financiada por el Banco Mundial. Otros donantes individuales y miembros corporativos nos están apoyando, como la diseñadora de joyas Mio Harutaka.

¿Hay mineras femeninas en Liberia?

En la comunidad en la que trabajamos, tenemos varias mineras femeninas. En los talleres, los hombres tienden a mostrar más resistencia a lo que enseñamos. Pero creo que las mujeres son más receptivas y más abiertas a las nuevas cosas que traemos.