Descuentos importantes en los MacBook Pro y MacBook Air de Apple en Best Buy, ¡Ahorra hasta $300 solo este fin de semana!

Best Buy tiene una gran venta por el Día de los Presidentes que tendrá lugar este fin de semana, e incluye algunos de los mejores precios que hemos visto en la MacBook Air y MacBook Pro de Apple. Este evento durará todo el fin de semana y terminará el lunes 19 de febrero. Nuestro artículo de ayer tiene más detalles sobre todo lo que se encuentra con descuento durante la venta.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Algunas de estas ofertas (especialmente los descuentos de MacBook Pro) requieren una membresía My Best Buy Plus o My Best Buy Total, que comienzan en $49.99/año. Además del acceso exclusivo a descuentos selectos, obtendrás envío gratuito de 2 días, una ventana de devolución extendida de 60 días, y más.

MacBook Air

El punto culminante de las ofertas de MacBook Air es el modelo M2 de 256GB de 15 pulgadas, con precio de $999.00, rebajado desde $1,299.00. También puedes encontrar el modelo M2 de 512GB en oferta a $1,199.00, rebajado desde $1,499.00. Ambos descuentos de $300 son los mejores precios que hemos visto en la MacBook Air de 15 pulgadas M2.

También encontrarás sólidos descuentos en la MacBook Air de 13 pulgadas M2 y la MacBook Air de 13 pulgadas M1 durante la nueva venta de Best Buy. Los precios de los modelos M2 comienzan en $949.00 y los precios de los modelos M1 comienzan en $749.99, ambos igualando descuentos previos récord.

Macbook Pro

Hay algunos descuentos de MacBook Pro más que descuentos de MacBook Air, pero todos requerirán una membresía My Best Buy Plus o Total. Si no tienes una, aún puedes obtener buenos precios en estos ordenadores en Best Buy este fin de semana.

Algunos de los puntos destacados incluyen la MacBook Pro de 14 pulgadas y 512GB M3 por $1,399.00 y el modelo Pro de 512GB M3 a $1,749.00. En total, encontrarás hasta $250 de descuento en estos ordenadores, y también hay algunos modelos de 16 pulgadas en venta este fin de semana asimismo.

