Olvida el Banco de América; Compra en su lugar esta magnífica acción bancaria

Con un valor de mercado que se acerca a los $300 mil millones y activos totales en el balance de $3.3 billones, Bank of America es sin duda una de las instituciones financieras más grandes que existen. También se sabe que es una de las principales participaciones de Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett.

Es posible que esto te lleve a prestarle más atención a las acciones de este banco, e incluso a comprar acciones. Pero si sigues leyendo, es posible que pronto olvides a Bank of America y en su lugar consideres firmemente comprar las acciones del magnífico banco destacado a continuación.

Tendencias de crecimiento sólidas

El capitalismo crea (y requiere) innovación constante. Quizás ninguna empresa haya innovado en el sector bancario como lo ha hecho SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI). Esta empresa pasó de enfocarse únicamente en refinanciar deudas estudiantiles a convertirse en una gran potencia bancaria digital. SoFi ofrece cuentas corrientes y de ahorro, un servicio de corretaje, tarjetas de crédito y débito, y varios productos de préstamos.

El negocio ha estado creciendo rápidamente a lo largo de los años. Tiene 7.5 millones de clientes, frente a menos de 1 millón hace cuatro años. Esto ha resultado en un aumento del 375% en los ingresos entre 2019 y 2023. SoFi está haciendo un buen trabajo satisfaciendo específicamente las necesidades de su base de usuarios, atrayendo a una clientela con mayores ingresos y digitalmente experta.

Incluso en un entorno de tasas más altas, que debería crear vientos en contra para cualquier banco, SoFi informa de un crecimiento tremendo, lo cual es muy alentador. Los ingresos aumentaron un 35% el año pasado. Por otro lado, Bank of America vio cómo sus ingresos disminuían un 2% en el último trimestre finalizado.

Los inversores pueden ser optimistas sobre la continuación del crecimiento de SoFi por mucho tiempo. La administración espera que los ingresos aumenten anualmente entre un 20% y un 25% durante los próximos tres años. Si la compañía penetra con éxito en los mercados internacionales incluso de manera remota como lo ha hecho en los EE. UU., la pista de expansión es aún más masiva.

Análisis de la rentabilidad

Bank of America se merece crédito porque tiene una historia operativa mucho más larga que SoFi. Esto significa que ha desarrollado una competencia central en lo que se refiere a operar una institución financiera masiva de manera rentable. Las ganancias consistentes ayudan a impulsar dividendos y recompras de acciones, lo cual podría ser atractivo para algunos inversores, especialmente aquellos que buscan poseer negocios probados que devuelven efectivo a los accionistas.

Debido a que SoFi ha priorizado el crecimiento por encima de todo lo demás, no ha sido rentable a lo largo de su historia. Al igual que cualquier otra empresa tecnológica o de software, el objetivo ha sido invertir agresivamente en la creación de productos y la atracción de más usuarios. Pero las cosas están cambiando en lo que respecta a las ganancias.

La historia continúa

En los últimos tres meses de 2023, SoFi informó de su primera ganancia trimestral como empresa pública, generando ganancias por acción (EPS) de $0.02 en ingresos GAAP de $48 millones. Esto fue pequeño en comparación con ingresos de $2.1 mil millones. Sin embargo, los ejecutivos dieron pistas sobre lo que podría deparar el futuro.

Los defensores de SoFi tienen mucho por lo que entusiasmarse. Esto se debe a que la gerencia cree que en 2026, SoFi registrará un EPS entre $0.55 y $0.80. Después de eso, se prevé que el EPS aumente entre un 20% y un 25% al año.

Por supuesto, siempre es inteligente tomar estas estimaciones con precaución. Aún así, te muestra que SoFi probablemente está girando la esquina financiera a medida que comienza a aprovechar mejor sus costos operativos.

Las acciones de SoFi tienen potencial de retorno

Puedo entender por qué los inversionistas que desean exposición al sector bancario tendrían sus ojos puestos en Bank of America. Es un negocio duradero que ha resistido la prueba del tiempo. También ayuda que Buffett sea uno de los principales accionistas.

Pero si buscas lograr retornos que superen al mercado a largo plazo, SoFi es el claro ganador. Una combinación de un fuerte crecimiento de ingresos y aceleración de las ganancias crea la receta perfecta para una inversión exitosa. Si crees que es una acción de mayor riesgo, tal vez sea una buena idea iniciar una posición más pequeña en tu cartera.

