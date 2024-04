Campeón de caridad de Urmston establece una asociación con Home Estate Agents.

El fundador de The Forget Me Not Trust, Ezra McGowan, se está asociando con Home Estate Agents en Flixton Road.

Recientemente, su asociación #NeverForgotten se lanzó con un evento en el Restaurante Mulino liderado por figuras de la comunidad empresarial y la Alcaldesa de Trafford Dolores O’Sullivan.

El Sr. McGowan está pidiendo a cualquier persona que traiga donaciones de alimentos no perecederos a Home Estate Agents para que The Forget Me Not Trust distribuya estas donaciones de alimentos no perecederos.

Él dijo: “Esta campaña es un testimonio de nuestro compromiso de asegurar que nadie en nuestra comunidad sea olvidado.

“Al donar lo que podamos, podemos marcar la diferencia en la vida de aquellos que luchan con el hambre o la inseguridad.”

Stephen Groves, director de Home Estate Agents, dijo: “Estamos orgullosos de apoyar a The Forget Me Not Trust y su campaña #NeverForgotten. Como empresa local, creemos en devolver a nuestra comunidad y ayudar a aquellos que enfrentan desafíos.

“Al asociarnos con la confianza, esperamos inspirar a otros a unirse a esta causa digna y hacer un impacto positivo.”

Para más información, contactar al Sr. McGowan en [email protected].

Este artículo fue escrito por Jack Tooth. Para contactarlo, envíe un correo electrónico a [email protected] o sígalo en Twitter @JTRTooth.