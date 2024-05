Nvidia aplasta las expectativas de ganancias, lidera de forma continua la dominancia de la Inteligencia Artificial.

En un trimestre muy esperado en esta temporada de ganancias, Nvidia superó con creces las altas expectativas en ingresos y ganancias. Lo que es aún mejor es una excelente guía de ingresos y una visión más amplia por parte del CEO Jensen Huang que refuerza la idea de que empresas y países están asociándose con esta potencia en chips de IA para cambiar $1 billón de dólares en centros de datos tradicionales hacia la computación acelerada. Los ingresos para el primer trimestre fiscal 2025 aumentaron un 262% interanual a $26.04 mil millones, superando con creces las previsiones de los analistas de $24.65 mil millones, según el proveedor de datos LSEG, anteriormente conocido como Refinitiv. La empresa había pronosticado previamente unos ingresos de $24 mil millones, más o menos un 2% – por lo que esta cifra fue una gran superación. Las ganancias por acción ajustadas aumentaron un 461% a $6.12, superando la estimación consensuada compilada por LSEG de $5.59. El margen bruto ajustado del 78.9% también superó la estimación de la calle del 77.2%, según la plataforma de datos de mercado FactSet. La empresa había pronosticado márgenes brutos a 77%, más o menos 50 puntos básicos. Además de los sólidos resultados, Nvidia anunció una división de acciones de 10 a 1. Aunque las divisiones de acciones técnicamente no crean valor, tienden a tener un impacto positivo en las acciones. La empresa dijo que la división es para “hacer la propiedad de acciones más accesible a empleados e inversores”. Aplaudimos a Nvidia por hacer esto y seguiremos presionando a otras empresas para que hagan lo mismo. Nvidia dividió recientemente sus acciones en julio de 2021 en una relación de 4 a 1. En las operaciones posteriores al cierre, no fue sorpresa ver que las acciones de Nvidia aumentaran. Nvidia Por qué lo poseemos: Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento de Nvidia son el motor clave detrás de la revolución de la IA, impulsando los centros de datos acelerados que se están construyendo rápidamente en todo el mundo. Pero esto es más que una simple historia de hardware. A través de su servicio Nvidia AI Enterprise, Nvidia está en proceso de construir un negocio de software potencialmente masivo. Competidores: Advanced Micro Devices e Intel Última compra: 31 de agosto de 2022 Inicio: marzo de 2019 Resumen Ejecutivo ¿Qué bache? Antes del trimestre, parecía que la única cosa que podía frenar a Nvidia era una desaceleración relacionada con la transición de productos de clientes que retrasaban los pedidos de las GPU H100 y H200 en anticipación del superior chip Blackwell. Como se puede ver por el gran resultado de Nvidia y la guía optimista, ese lejos de ser el caso y se espera que la demanda supere la oferta durante bastante tiempo. Si esta narrativa se repite, aquí hay algo bueno para recordar la próxima vez para que estas preocupaciones no te hagan abandonar una sólida tesis a largo plazo: Jensen explicó en la llamada de conferencia posterior a las ganancias que los clientes todavía están en una etapa temprana de sus construcciones y tienen que seguir comprando chips para mantenerse al día en la actual carrera tecnológica. Y el liderazgo tecnológico lo es todo. “Van a tener un montón de chips que les vienen y solo tienen que seguir construyendo y, si quieres, promediar en el rendimiento. Entonces, eso es lo inteligente,” dijo el CEO. Más ampliamente, no escuchamos nada el miércoles por la noche que cambiara nuestra visión a largo plazo sobre cómo Nvidia es la fuerza impulsora detrás de la actual revolución industrial de la IA. Así es como Jensen explicó el cambio que está ocurriendo: “A largo plazo, estamos rediseñando por completo cómo funcionan las computadoras. Y esto es un cambio de plataforma. Por supuesto, se ha comparado con otros cambios de plataforma en el pasado, pero el tiempo dirá claramente que esto es mucho, mucho más profundo que los cambios de plataforma anteriores. Y la razón de ello es porque la computadora ya no es solo una computadora basada en instrucciones. Es una computadora de entendimiento de intenciones”. Jensen continuó mencionando cómo las computadoras no sólo interactúan con nosotros “sino que también entienden nuestro significado, lo que pretendemos que nos hagan, y tienen la capacidad de razonar, inferir de manera iterativa para procesar y planificar y regresar con una solución.” Los miles de millones de dólares que se están gastando en computación acelerada es la razón por la que poseemos Nvidia a largo plazo y no intentamos intercambiarla constantemente en cada titular. Por cierto, otra narrativa bajista que a menudo escuchamos es que los chips personalizados que están haciendo todas las grandes empresas de Internet son una amenaza para el liderazgo de Nvidia. Jensen no lo ve de esa manera porque su sistema de plataforma tiene el mejor rendimiento al menor costo total de propiedad. Es una propuesta de valor imbatible. Ganancias YTD de Nvidia La fuerte experiencia y perspectivas, los comentarios optimistas y la división de acciones estaban enviando las acciones de Nvidia aproximadamente un 6 por ciento más alto, por encima de los $1,000 por acción por primera vez en la historia. Sin embargo, no creemos que las ganancias terminen aquí. Estamos aumentando nuestro objetivo de precio a $1,200 desde $1050 y manteniendo nuestra calificación 2, lo que significa que lo vemos como una compra en retrocesos. Resultados trimestrales El crecimiento fue impulsado por todos los tipos de clientes, pero las empresas y compañías de Internet consumidor lideraron el camino. Las grandes empresas de la nube representaron aproximadamente un 40% de los ingresos de los centros de datos en el trimestre, por lo que cuando vea empresas como Oracle y gigantes como Amazon, Microsoft y Alphabet aumentar sus perspectivas de gasto de capital, entienda que muchos de esos dólares irán en la dirección de Nvidia. Y hay una buena razón para ello. En la llamada, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, estimó que por cada $1 gastado en la infraestructura de IA de Nvidia, un proveedor de la nube tiene la oportunidad de ganar $5 en ingresos de alojamiento instantáneo en GPU durante cuatro años. Un punto destacado del cliente en el trimestre fue Tesla, que ampliando su AI cluster a 35,000 GPUs H100. Nvidia dijo que el uso de la infraestructura de IA de Nvidia por parte de Tesla “allanó el camino” para el “rendimiento de avance” de la versión 12 de conducción completamente autónoma. (La conducción totalmente autónoma, o FSD, es la forma en que Tesla comercializa su software de asistencia al conductor de alto nivel). Curiosamente, Nvidia ve al sector automotriz como una gran vertical este año, una oportunidad de ingresos de varios miles de millones de dólares en consumo en las instalaciones y en la nube. Otro punto destacado fue el anuncio de Meta de Llama 3, su gran modelo de lenguaje. Fue entrenado en un clúster de 24,000 GPUs H100. Kress cree que a medida que más clientes de Internet consumidor utilicen aplicaciones de IA generativas, Nvidia verá más oportunidades de crecimiento. Los clústeres de Tesla y Meta son ejemplos de lo que Nvidia llama “fábricas de IA”. La empresa cree que “estos centros de datos de próxima generación alojan plataformas avanzadas de computación acelerada de pila completa donde los datos entran y la inteligencia sale”. Nvidia también señaló que la IA soberana ha sido una gran fuente de crecimiento. La empresa define la IA soberana como las “capacidades de un país para producir inteligencia artificial utilizando su propia infraestructura, datos, fuerza laboral y redes empresariales”. Kress espera que los ingresos de la IA soberana se acerquen a los varios miles de millones de dólares este año, en comparación con nada el año pasado. Mirando hacia el futuro, Nvidia ve mejoras en la oferta del H100, pero todavía está limitado en el H200. Incluso con la transición a Blackwell, Nvidia espera una demanda de Hopper durante bastante tiempo. “Todo el mundo está ansioso por poner en línea su infraestructura, y la razón de ello es porque están ahorrando dinero y ganando dinero, y les gustaría hacerlo lo antes posible,” dijo la empresa. En otras palabras, los clientes aceptarán lo que puedan conseguir. Pero busca ingresos de Blackwell más adelante este año, quizás en una cantidad muy significativa. La empresa explicó que la fabricación de Blackwell ya está en producción y se espera que los envíos comiencen en el segundo trimestre fiscal de 2025, se incrementen en el tercero, y los clientes tendrán centros de datos completos en el cuarto trimestre. El software fue mencionado más de dos docenas de veces en la llamada de conferencia. Y en conjunto, Nvidia dijo en la llamada del trimestre anterior que su software y servicios alcanzaron una tasa de ingresos anualizados de $1 mil millones. Son negocios de alto margen y de ingresos recurrentes, que continúan siendo áreas clave a tener en cuenta en los próximos trimestres. En cuanto a China, la empresa dijo que comenzó a aumentar nuevos productos específicamente hechos para la región que no requieren una licencia de control de exportaciones. El gobierno de EE. UU. ha puesto restricciones en las ventas de los chips más rápidos por temor a que sean utilizados por el ejército chino. Sin embargo, parece que China no se espera que sea un impulsor de los ingresos como lo fue en el pasado porque las limitaciones a la tecnología de Nvidia han hecho que el entorno sea más competitivo. Guía La guía del segundo trimestre fiscal de la empresa debería disipar las preocupaciones del mercado de que se estaba formando algún tipo de “bache” en el gasto en inteligencia artificial. Para el actual segundo trimestre, Nvidia proyectó ingresos de $28 mil millones, más o menos un 2%, por encima de las estimaciones del consenso de $26.6 mil millones. Se espera que los márgenes brutos ajustados sean del 75.5%, más o menos 50 puntos básicos, por encima de las estimaciones del 75.2%. Devolución de capital Nvidia aumentó su dividendo trimestral en un 150%, lo cual es bueno pero el rendimiento anual es insignificante para el caso de inversión. Más impactante es que la empresa recompró $7.7 mil millones de acciones en el primer trimestre fiscal. (El Fideicomiso de Caridad de Jim Cramer es largo en NVDA. Vea aquí una lista completa de las acciones.) Como suscriptor del Club de Inversiones de CNBC con Jim Cramer, recibirá una alerta de operación antes de que Jim haga una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta de operación antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fideicomiso de beneficencia. 