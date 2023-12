Nueva ruta de tren bala facilita más que nunca visitar la impresionante región de Hokuriku en Japón

Saludos Editoriales: Esta serie de CNN Travel está, o ha estado, patrocinada por el destino que destaca. CNN conserva el control editorial completo sobre el tema, la publicación y la frecuencia de los artículos y los videos dentro del patrocinio, de conformidad con nuestra política.

Anidada entre las imponentes Alpes japonesas y la serpenteante costa del Mar de Japón se encuentra uno de los secretos mejor guardados del país: Hokuriku.

Constituida por cuatro prefecturas – Toyama, Niigata, Ishikawa y Fukui – esta región de la isla principal de Japón, Honshu, fue un importante centro durante el período Edo (1603-1867). Sin embargo, en el siglo siguiente, cayó bajo la sombra de sus vecinos – Tokio al este y Osaka al suroeste.

Ahora, gracias a una nueva extensión del tren bala que conectará la región con Tokio a partir de marzo de 2024, será más fácil que nunca conocer los numerosos lugares de interés de Hokuriku.

La línea Hokuriku Shinkansen se remonta a 1997. En ese momento, se llamaba Nagano Shinkansen, construida para conectar la prefectura con Tokio para los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998.

It is a once-in-a-century opportunity to promote the very best that Fukui has to offer. We will be facing a major turning point, the start of a new era for Fukui. The number of international tourists is expected to increase much more when Expo 2025 Osaka is held a year after the Shinkansen extension.

En 2015, la línea se extendió y se cambió su nombre a Hokuriku Shinkansen para reflejar su expansión en la región. Los rieles se adentraron en las prefecturas de Niigata y Toyama, este último famoso por sus corredores de nieve de 20 metros de profundidad, hasta llegar a la estación de Kanazawa en la prefectura de Ishikawa.

La extensión de 2024, que llega a la estación de Tsuruga en la prefectura de Fukui, agregará 125 kilómetros (78 millas) de vías y ofrecerá una amplia gama de nuevas oportunidades de viaje para los visitantes internacionales. El viaje desde Tokio hasta la estación de Tsuruga tomará tres horas y ocho minutos, 51 minutos más rápido que los tiempos actuales de viaje en tren.

“La apertura del Hokuriku Shinkansen ha aumentado las interacciones entre ciudades y ampliado el flujo de visitantes tanto para negocios como para turismo en toda el área extensa”, señala un representante de la West Japan Railway Company (West JR) cuando se le preguntó sobre el impacto reciente del nuevo Shinkansen en la región.

