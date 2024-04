Nueva forma de curar huesos rotos más rápido también podría hacerlos 3 veces más fuertes.

Una nueva forma de alta tecnología para curar huesos rotos podría llevar menos tiempo y hacerlos más de tres veces más fuertes.

El nuevo método de tratamiento utiliza irradiación con plasma para promover una curación ósea más rápida en fracturas complejas, según científicos japoneses.

Ya han probado con éxito la técnica en ratas de laboratorio.

El equipo descubrió que los huesos no solo sanaban más rápido, sino que la fuerza de las áreas curadas después de la irradiación era también alrededor de 3.5 veces más fuerte que las áreas no irradiadas.

Actualmente, las fracturas desplazadas o complejas requieren cirugía y posiblemente tiempos de recuperación prolongados mientras el paciente permanece inmovilizado.

El equipo de investigación dirigido por científicos de la Universidad Metropolitana de Osaka en Japón tuvo como objetivo acortar los tiempos de recuperación y acelerar la curación ósea utilizando plasma a presión atmosférica no térmico, que está atrayendo un amplio interés para su uso en aplicaciones médicas debido a su capacidad de reparación de tejidos.

Un grupo de 24 animales tuvo fracturas normales que generalmente son fáciles de curar, mientras que el otro grupo de 20 tuvo fracturas conocidas como “no unión”, donde la curación suele ser prolongada o no se completa.

La irradiación no ofreció a grupo con fracturas normales ninguna ventaja significativa, pero aumentó la curación y el tiempo de recuperación de los huesos con fracturas de no unión.

La fuerza de las áreas curadas del grupo de no unión irradiado también fue aproximadamente 3.5 veces más fuerte que la del grupo no irradiado, según los hallazgos publicados en la revista PLoS One.

Un estudio in vitro de células irradiadas con el plasma durante cinco a 15 segundos también mostró que la actividad de una proteína que es un indicador de la diferenciación de osteoblastos aumentó, lo que indica que la maduración de las células formadoras de hueso estaba progresando.

“La colaboración entre los campos médico e ingenieril crea nuevas tecnologías médicas que nunca antes han existido”, dijo el profesor asociado Hiromitsu Toyoda.

“En el futuro, se espera que la combinación de este método de tratamiento con los tratamientos de fracturas actuales contribuya a una fusión ósea más confiable y a tiempos de recuperación más cortos”.

