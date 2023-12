Nueva actualización para el cargador de tu MacBook Pro de 16 pulgadas

Mientras se espera que Apple lance una serie de actualizaciones de software la próxima semana, incluidas iOS 17.2 y macOS 14.2, ya llegaron algunas actualizaciones de firmware más pequeñas esta semana. Como informamos anteriormente, hay otra actualización de firmware de AirPods Pro, lo que eleva el total este otoño a cinco, y ahora hay una actualización rara del adaptador de corriente de 140 vatios que se incluye con el MacBook Pro de 16 pulgadas.

Antes de que preguntes, no, no tenemos idea de qué hace. Pero sí sabemos que lleva el número de versión a 1.4.73 y el número de compilación a 10M5237. Apple no documenta este tipo de actualización de firmware con notas de lanzamiento, por lo que no sabemos qué correcciones de errores o características trae, pero según Aaron613 en X, que realiza un seguimiento de actualizaciones de software y firmware, es la primera vez que Apple ha actualizado el cargador de 140 vatios desde que debutó junto con el MacBook Pro de 16 pulgadas en 2021.

Apple envía todos los MacBook Pro de 16 pulgadas con el adaptador de corriente de 140 vatios, que es necesario para cargar rápidamente junto con el cable USB-C a MagSafe 3 suministrado. En los modelos M3 más recientes, la carga rápida también está disponible con el Cable de Carga USB-C de 240W de Apple, por lo que la actualización puede estar relacionada con esa nueva funcionalidad.

No hay forma de forzar la actualización de tu cargador. El adaptador de corriente se actualizará cuando esté enchufado y conectado a tu MacBook, pero no hay garantía de que lo haga hoy. Para verificar tu versión de firmware, ve a la pestaña General en Configuración del Sistema, luego haz clic en Acerca de y desplázate hacia abajo hasta Informe del Sistema. Luego haz clic en la pestaña Energía y desplázate hacia abajo hasta Información del Cargador de CA.