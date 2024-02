El gobierno recomienda no usar Apple Vision Pro mientras conduces

Imagen de un video que muestra a un conductor de un Cybertruck usando un Apple Vision Pro detrás del volante

En lo que quizás sea la proclamación gubernamental más obvia, el Secretario de Transporte de los Estados Unidos ha intervenido para recordar a los conductores que deben estar “totalmente comprometidos” después de que se difundiera más metraje de un Apple Vision Pro siendo utilizado detrás del volante.

No pasó mucho tiempo antes de que un conductor de Tesla decidiera arriesgar su seguridad y la de otras personas al usar un Apple Vision Pro mientras conducía. Al menos en ese caso, el automóvil Tesla tenía asistencia al conductor, pero ahora el Secretario de Transporte ha publicado un video de un ejemplo aún más peligroso.

El video compartido en Twitter por el Secretario Pete Buttigieg muestra a un conductor realizando movimientos bastante intrincados para controlar el Apple Vision Pro que lleva puesto. Sin embargo, lo más significativo es que está haciendo esto mientras conduce un Tesla Cybertruck.

A diferencia de otros Tesla, el Cybertruck no tiene características de autodirección. Así que está conduciendo un automóvil que pesa al menos tres toneladas, y asumiendo que no es una broma, el conductor está lo suficientemente distraído como para no darse cuenta de que lo están filmando.

En consecuencia, no hay diferencia entre su manejo de este Cybertruck y el de cualquier otro automóvil. Si el automóvil tuviera asistencia al conductor, su visión seguiría estando comprometida y el automóvil podría ceder el control en cualquier momento.

“Nunca use Apple Vision Pro mientras opera un vehículo en movimiento, bicicleta, maquinaria pesada”, dice su documentación de soporte, “o en cualquier otra situación que requiera atención a la seguridad.”