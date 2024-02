El Rey Carlos tiene cáncer. Esto es lo que debes saber.

El lunes por la noche, el Palacio de Buckingham hizo un anuncio repentino de que el rey Carlos III había sido diagnosticado con cáncer, a menos de 18 meses de comenzar su reinado. Él está recibiendo tratamiento ambulatorio en Londres.

El diagnóstico del monarca británico provocó una oleada de simpatía de líderes de todo el mundo, con el presidente Biden diciendo que estaba rezando por “una pronta y completa recuperación,” y el primer ministro británico, Rishi Sunak, describiéndose a sí mismo como “impactado y triste” por la noticia. “Solo estará en nuestros pensamientos y oraciones”, dijo el Sr. Sunak a la radio de la BBC el martes. “Muchas familias en todo el país que escuchan esto habrán sido afectadas por lo mismo.”

Esto es lo que se sabe sobre la condición del rey y sus implicaciones para la monarquía británica.

¿Qué sabemos sobre el diagnóstico del rey?

No mucho. El Palacio de Buckingham dijo el lunes por la noche que se había diagnosticado “una forma de cáncer”, pero no especificó qué tipo, y pidió a los reporteros que no intentaran contactar a las personas involucradas en la atención de Carlos.

El palacio dijo que los médicos habían identificado “un problema de preocupación” mientras trataban a Carlos, de 75 años, el mes pasado por una próstata agrandada. Confirmaron el cáncer, aunque no de próstata, con pruebas posteriores.

El comunicado agregó que Carlos comenzó un programa de tratamientos regulares el lunes y “sigue siendo completamente positivo sobre su tratamiento y espera volver al deber público completo lo antes posible.”

Que el palacio no haya identificado públicamente la forma de cáncer no es una sorpresa; la familia real británica tiende a ser intensamente privada sobre los asuntos de salud. Hace tres semanas, cuando se hicieron públicos los planes de tratamiento de próstata de Carlos, el anuncio se consideró un quiebre con la tradición.

El palacio dijo que el rey, quien apoyó varias organizaciones benéficas contra el cáncer como Príncipe de Gales, había elegido compartir su diagnóstico “para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión pública de todos aquellos en el mundo que se ven afectados por el cáncer.”

¿Cuáles son los deberes normales del rey y quién los realizará ahora?

Por recomendación de sus médicos, Carlos se retirará temporalmente de los compromisos públicos, que suelen incluir discursos, visitas a organizaciones benéficas que él apoya, proyectos comunitarios y viajes al extranjero.

Pero el rey seguirá llevando a cabo sus deberes como el jefe de estado en gran parte ceremonial de Gran Bretaña. Eso incluye reunirse semanalmente con el Sr. Sunak y abordar una “caja roja” diaria de documentos oficiales, como la firma de documentos gubernamentales de rutina y recibir las credenciales de nuevos embajadores en Gran Bretaña.

La reina Camila llevará a cabo un programa completo de compromisos oficiales durante el tratamiento de su esposo, dijo el palacio, y el príncipe William, el heredero al trono, está programado para regresar a los compromisos públicos esta semana. William, de 41 años, suspendió sus deberes públicos durante algunas semanas porque su esposa, Catalina, fue hospitalizada en enero para una cirugía abdominal. Ahora se está recuperando en casa.

Las autoridades dijeron que no hay planes de nombrar consejeros de estado para actuar en lugar del rey Carlos, un procedimiento que podría señalar que el soberano no podía cumplir con sus deberes debido a una enfermedad.

¿Qué sucede si Carlos no puede cumplir con sus deberes?

Si el rey no puede actuar temporalmente como jefe de estado debido a una enfermedad o viaje al extranjero, se nombran consejeros de estado para cubrir sus deberes.

Algunas acciones constitucionales centrales todavía requieren que el rey los formalice, incluida la disolución del Parlamento para dar paso a nuevas elecciones; nombrar nuevos miembros de la Cámara de los Lores, la cámara alta no electa del Parlamento; y nombrar un primer ministro.

Si Carlos estuviera incapacitado, podría seguir siendo rey pero con un “regente” que asuma completamente los deberes soberanos. El regente sería el siguiente en la línea de sucesión: el príncipe William.

Según la ley de 1937 que rige el procedimiento, el rey en sí no tomaría la decisión. En cambio, un grupo que incluye a la reina Camila y algunos de los funcionarios más importantes de Gran Bretaña, incluido el jefe de la judicatura inglesa y el presidente de la Cámara de los Comunes, firmaría una declaración de incapacidad, respaldada por pruebas médicas.

William luego tomaría una serie de juramentos formales, incluido el juramento de “ser fiel y leal al rey Carlos III, a sus herederos y sucesores según la ley,” antes de comenzar sus nuevos deberes.

Si el rey luego se recuperara, la regencia podría ser terminada con una declaración de “cesación de incapacidad.”