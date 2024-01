Meta Verificado: Todo lo que necesitas saber

Con gran rechazo, Twitter introdujo un sistema de verificación de pago. Por una tarifa mensual, los usuarios podrían tener acceso a funciones y privilegios adicionales junto con el codiciado tick de verificación. Aunque esto convirtió a Twitter en el hazmerreír del mundo de las redes sociales, parece que Meta también lanzó su propio programa de verificación de pago.

Entonces, ¿de qué se trata este programa? ¿Por qué deberías obtenerlo? Más importante aún, ¿vale la pena tu dinero? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre este programa.

¿Qué es Meta Verified?

Meta Verified es un servicio de suscripción que otorgará a los usuarios de Facebook e Instagram beneficios y funciones exclusivas. A medida que pase el tiempo, no nos sorprendería ver la lista de beneficios aumentar. Por ahora, hay un puñado de cosas buenas que el programa ofrecerá.

Los beneficios

Para empezar, está el codiciado distintivo de verificación. Tendrás un distintivo de verificación unificado que verás en tus perfiles de Facebook e Instagram.

Con Meta Verified, tendrás monitoreo proactivo de la cuenta. Esto significa que la empresa mantendrá un ojo en tu cuenta para asegurarse de que no hay impostores por ahí tratando de copiar tu cuenta. A medida que las cuentas ganan notoriedad, ven un aumento en otras cuentas que intentan hacerse pasar por ellos para estafar a personas desprevenidas.

Si eres Meta Verified, tendrás acceso exclusivo a un asistente humano que te ayudará con problemas comunes. Esto significa que no tendrás que navegar por foros de ayuda y servicios telefónicos automatizados para obtener ayuda con la mayoría de los problemas.

Además, con la suscripción, tus publicaciones tendrán un alcance más amplio en comparación con los usuarios gratuitos. Esto significa que tendrás un impulso en el algoritmo que facilitará que las personas descubran tus publicaciones.

[ACTUALIZACIÓN: El alcance más amplio solo está disponible para usuarios en Australia y Nueva Zelanda. No está disponible para usuarios en los EE. UU.]

Meta señala que el efecto en tu cuenta variará según el tamaño de tu audiencia. Si tienes un seguimiento más pequeño, es probable que veas una diferencia más sustancial que si tienes un seguimiento más grande.

Los miembros verificados tendrán adhesivos exclusivos en sus cuentas. Aparecerán en Reels e Historias para mostrar a las personas que están verificadas.

Cada miembro verificado recibirá 100 estrellas cada mes en Facebook. Las estrellas son una moneda propietaria de Facebook que puedes dar a los creadores. Son como Bits para Twitch.

¿Cuánto cuesta Meta Verified?

En el momento de escribir esta publicación, actualmente se está probando en Australia y Nueva Zelanda. Si bien eso es cierto, los precios se presentan en USD, por lo que no esperamos que sea diferente cuando eventualmente llegue a los Estados.

Si te registras a través de las aplicaciones en Android o iOS, cuesta $14.99/mes (AUD 19.99). Sin embargo, si te registras a través de la web, el precio baja un 20% a $11.99/mes (AUD 24.99).

La razón de esto es que Meta necesita pagar el 30% de sus ganancias a Apple y Google cada vez que alguien se registra en su tienda de aplicaciones. Por lo tanto, Meta cobra más a las personas que se registran de esa manera para compensar esta tarifa.

En este momento, no hay un plan de suscripción anual.

¿Quién puede registrarse?

Actualmente, solo las cuentas personales son elegibles para verificación. Esto significa que aún no puedes verificar tu negocio u organización. Sin embargo, esa funcionalidad llegará a largo plazo.

Ya estoy verificado. ¿Se verá afectada mi cuenta?

Ya hay un programa de verificación en Facebook e Instagram. Meta declaró que con Meta Verified, las cuentas que hayan sido verificadas previamente no se verán afectadas. Sin embargo, eso no significa que no habrá cambios a largo plazo.

Según la publicación del blog de la empresa, las cuentas previamente verificadas no se verán afectadas a corto plazo, pero eventualmente “evolucionará el significado de las cuentas verificadas en [sus] aplicaciones”.

Esto significa que en algún momento, Meta podría realizar un cambio importante en las cuentas que ya están verificadas. En este momento, no sabemos qué planes tiene la empresa para las cuentas previamente verificadas.

¿Cómo puedo obtener Meta Verified?

En el momento de escribir este artículo, el programa solo está disponible para usuarios en Australia y Nueva Zelanda [ACTUALIZACIÓN: Ahora disponible en los EE. UU.]. Cuando llegue a más mercados, será un proceso relativamente involucrado. Esto se debe a que necesitarás verificar tu identidad antes de verificar tu cuenta. Deberás presentar una foto de tu identificación válida emitida por el gobierno para registrarte y ser verificado. También debes tener al menos 18 años y habilitar la autenticación de dos factores.

Si te estás registrando en Meta Verified, es necesario que uses una cuenta que tenga un historial mínimo de publicaciones. Esto ayudará a garantizar que solo los verdaderos usuarios de la plataforma soliciten ser verificados. Ayudará a minimizar que bots y trolls obtengan verificación.

Por último, debes tener al menos 18 años. No hay forma de evitar eso, ya que deberás presentar tu identificación al registrarte.

Una cosa a tener en cuenta es que al registrarte, el nombre en la cuenta debe coincidir con el nombre en tu identificación. Esto significa que tu cuenta solo puede tener tu nombre real. Después de verificar tu cuenta, no podrás cambiar tu nombre, foto o información de la cuenta sin volver a pasar por el proceso de verificación.

¿Puedo ser verificado si tengo sanciones en mis cuentas?

Meta no mencionó si las sanciones de ToS tienen peso en tu proceso de solicitud. Simplemente ten en cuenta que, si has acumulado sanciones graves en tu cuenta, corres el riesgo de que tu solicitud de verificación sea rechazada. Asegúrate de leer los términos de servicio si tienes alguna pregunta.

Después de ser verificado, Meta no declaró si las sanciones de ToS harán que tu cuenta no esté verificada o sencillamente prohibida.

[Actualización] ¿Puedo verificar mi cuenta comercial?

Sí. Mark Zuckerberg anunció que las cuentas comerciales ahora pueden comprar un distintivo de verificación en Facebook o Instagram. Esto dará a las cuentas comerciales acceso a funciones exclusivas al igual que con las cuentas principales.

El precio es un poco diferente al de la verificación de cuentas normales. Verificar tu cuenta comercial de Facebook o tu cuenta de Instagram te costará $22/mes. Si quieres verificar ambas de tus cuentas, te costará $35/mes.

[Actualización 5 de enero de 2024] ¿Forma parte WhatsApp de Meta Verified?

En el momento de escribir este artículo, Meta está trabajando en agregar WhatsApp a Meta Verified. Algunos de los detalles todavía no están claros, pero sabemos que la empresa está trabajando en permitirte mostrar tu distintivo de verificación en tus canales. Esto es solo para cuentas comerciales y no para cuentas personales. Esta es una forma de dejarle saber a las personas que la empresa que siguen es legítima.

La empresa también está trabajando en cambiar el distintivo de verificación en WhatsApp de verde a azul. Esto hará que coincida con el distintivo de verificación presente en Facebook e Instagram.

¿Cuándo llegará a otros mercados?

Meta ha estado probando este programa en Australia y Nueva Zelanda. La empresa finalmente lo trajo al mercado de EE. UU. Actualmente todavía está en prueba, por lo que se expandirá a otros mercados a medida que pase el tiempo.