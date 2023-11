Nova Poshta planea una continuada expansión agresiva para conectar a los refugiados ucranianos con sus seres queridos.

El principal servicio postal de Ucrania ha hecho una prioridad conectar a los refugiados ucranianos que viven en el extranjero con amigos y familiares en casa, y planea continuar su ambicioso crecimiento hasta 2024.

El cofundador de Nova Poshta, Volodymyr Popereshnyuk, ha revelado el cronograma para la apertura de nuevas sucursales en países europeos en 2023-2024.

Leer también: Nova Poshta de Ucrania suspende el envío de productos alimenticios a Europa

La compañía tiene como objetivo entrar en mercados de 18 países adicionales para el otoño de 2024:

Milán, Italia – noviembre de 2023

París, Francia – diciembre de 2023

Madrid, España – febrero de 2024

Estambul, Turquía – febrero de 2024

Sofía, Bulgaria – marzo de 2024

Londres, Reino Unido – marzo de 2024

Dublín, Irlanda – abril de 2024

Ámsterdam, Países Bajos – abril de 2024

Bruselas, Bélgica – mayo de 2024

Berna, Suiza – mayo de 2024

Lisboa, Portugal – mayo de 2024

Liubliana, Eslovenia – junio de 2024

Zagreb, Croacia – junio de 2024

Atenas, Grecia – julio de 2024

Copenhague, Dinamarca – julio de 2024

Helsinki, Finlandia – agosto de 2024

Estocolmo, Suecia – septiembre de 2024

Oslo, Noruega – septiembre de 2024

“Confieso que nuestros gerentes de desarrollo estaban en contra de publicar esto porque, como personas responsables, les preocupa no parecer mentirosos si algo no sale según lo planeado”, escribió Popereshnyuk, expresando confianza en que el equipo de la compañía “manejará todo”.

Leer también: Nova Poshta de Ucrania planea expandirse a toda Europa

Nova Poshta ya ha abierto 63 sucursales en Polonia, Lituania, Chequia, Rumania, Alemania y Moldavia, con planes de ingresar en Letonia, Hungría, Italia, Francia y Austria antes de que termine el año. La compañía abrió su primera sucursal en Estonia el 20 de octubre, seguida de Hungría el 10 de noviembre.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Leer el artículo original en The New Voice of Ukraine