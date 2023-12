“No todos terminarán comprando Vision Pro, pero la mayoría de nosotros sentiremos su impacto” — Apple Vision Pro es tan bueno que casi hizo llorar a un periodista

La prensa ha vuelto a ponerse manos a la obra con el Apple Vision Pro y no pueden creer lo que están viendo. Exclamando cómo los llevó a las lágrimas o analizando lo fácil que es la configuración, los informes han sido tanto positivos como curiosos para el futuro del dispositivo.

Aunque se espera que el Apple Vision Pro se lance a principios de 2024, aún hay mucho que no sabemos al respecto. Sabemos que es un auricular de realidad aumentada diseñado para funcionar en su propio espacio de oficina y vida, pero no conocemos muchos detalles específicos como el nivel de personalización, la tienda de aplicaciones y más. Los informes recientes no han iluminado demasiado al respecto, pero sí hablan sobre cómo se siente usarlo y qué podrás hacer con él.

Apple ha estado dejando lentamente que la prensa selecta vea su nuevo dispositivo de realidad aumentada durante los últimos meses, desde su anuncio en junio. Esto parece ser un esfuerzo por generar entusiasmo para el lanzamiento completo el próximo año, al tiempo que da pequeños detalles para que la gente los busque. Esperamos aún más adelantos en los próximos meses.

¿Qué dice la prensa?

Raymond Wong en Inverse dijo: “El Apple Vision Pro casi me hizo llorar”. En su extenso artículo, habló sobre ver a su madre en video espacial, comiendo dim sum en un restaurante local. Grabó un video espacial de los dos antes y lo vio de nuevo en el Vision Pro, lo cual aparentemente fue una experiencia bastante emocional. En el futuro, uno podría potencialmente hacer lo mismo por un ser querido que ha fallecido o se ha mudado al extranjero, pudiendo capturar la expresión de sus ojos o la forma única en que sostienen sus manos.

Lance Ulanoff, en nombre de nuestros amigos en TechRadar, dijo que el video espacial es “un viaje inmersivo” que recomienda encarecidamente. Resume bastante el lugar donde cree que estará en el mercado. “Todavía no sé si el Apple Vision Pro es para todos, pero cuanto más lo uso y más aprendo sobre él, más convencido estoy de que Apple está a punto de provocar un cambio sísmico en nuestra experiencia informática. No todo el mundo terminará comprando Vision Pro, pero la mayoría de nosotros sentirá su impacto”.

CNET también lo probó y fue la tercera vez que Scott Stein se ponía el auricular hasta ahora. Recuerda haber grabado imágenes en la bar mitzvah de su sobrina y habla sobre el FOMO (miedo a perderse algo) que siente por no haberlo grabado en video espacial. Si tienes un Vision Pro, los archivos se grabarán automáticamente en video espacial en iPhones compatibles, pero sugiere que también lo hagas por si acaso consigues uno.

Todas estas pruebas cortas hablan mucho sobre su tiempo con el video espacial, sugiriendo potencialmente que esto es lo que Apple quiere que la gente preste atención en este momento y, si planeas conseguir el Apple Vision Pro, se siente casi como una razón para mejorar al iPhone 15, el mejor iPhone, por sí solo.

No podemos esperar a probarlo nosotros mismos el próximo año, pero mientras tanto, puedes prepararte para la llegada de Vision Pro revisando las capacidades de la cámara de video espacial en el iPhone 15, o incluso comprando un auricular de realidad virtual dedicado como el Meta Quest 3.