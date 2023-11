No te preocupes por el millón de proyectiles de artillería que Corea del Norte envió a Rusia, solo el 4% está en condiciones de funcionamiento – DykyiNo te inquietes por el millón de proyectiles de artillería que Corea del Norte envió a Rusia, solo el 4% está en condiciones de marcha – Dykyi

La batalla de un millón de conchas de artillería que Corea del Norte envió a Rusia no debería causar preocupación excesiva, según dijo el antiguo comandante de la compañía del Batallón Aidar, Yevhen Dykyi, a Radio NV el 3 de noviembre.

Rusia produce alrededor de 1,1 millones de conchas al año y Corea del Norte ha enviado casi la misma cantidad a Rusia, “pero… un millón de conchas europeas o americanas y un millón de conchas norcoreanas, como dicen en mi querida Odesa, son dos diferencias muy grandes [en calidad].”

El dictador norcoreano Kim Jong Un “decidió mostrar sus músculos” y ordenó disparar 2.400 conchas a una isla desierta en 2020.

“De esas 2.400 conchas, solo 400 llegaron a la isla. Y de esas 400, aproximadamente 80 explotaron. Así que ahora tenemos en cuenta la calidad de la producción coreana, el 4% de las conchas disparadas realmente explotaron donde se suponía que debían hacerlo. Ahora, multiplicamos un millón por el 4% y obtenemos qué tipo de ayuda real el camarada Un pudo darle al camarada Putin”, explicó Dykyi, sugiriendo que Corea del Norte solo proporcionó a Rusia alrededor de 40.000 conchas útiles.

Dykyi sugirió que los instructores de Pyongyang podrían haber acompañado las conchas porque “los artilleros rusos pueden tener simplemente miedo de usar estas ‘obras maestras de la industria de defensa vecina’ porque no se sabe cuántas de ellas explotaron dentro de los cañones”.

Según Bloomberg, Corea del Norte envió más de un millón de conchas de artillería a Rusia, las cuales se esperan que suministren a Rusia durante aproximadamente dos meses, el 1 de noviembre.

En los últimos dos meses, los barcos rusos han recogido repetidamente carga de Corea del Norte y la han entregado a un puerto militar ruso, según muestran nuevas imágenes satelitales publicadas el 16 de octubre por el Washington Post.

Se informa que Pyongyang ha suministrado a Moscú con conchas de artillería y cohetes de tipo Katyusha.

Además de las conchas de artillería para su guerra en Ucrania, Corea del Norte pudo haber suministrado a Rusia misiles balísticos de corto alcance y misiles antiaéreos portátiles, según informó la agencia de noticias Yonhap el 2 de noviembre, citando a un alto funcionario militar de Corea del Sur. Pyongyang también podría haber suministrado otras armas a Rusia, incluyendo municiones para tanques de la serie T, misiles guiados antitanque, lanzadores de cohetes, rifles y ametralladoras, y posiblemente misiles balísticos de corto alcance.

