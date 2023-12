No necesitas comprar un iPhone 16 Pro para obtener un chip A18

Según un informe de MacRumors, el iPhone 16 que se lanzará en 2024 podría tener chips A18 en los modelos no Pro y Pro. Esta información y otros detalles se basan en fuentes que han visto versiones tempranas de iOS 18, la próxima versión del sistema operativo del iPhone.

Apple le ha dado a iOS 18 el nombre en clave Crystal, y contiene referencias a los modelos de iPhone D47, D48, D93 y D94, que podrían ser el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, respectivamente. iOS 18 también indica que estos teléfonos usarán un chip identificado como t8140 (con el nombre en clave Tahiti), que es el A18. No está claro si los modelos iPhone 16 Pro tendrán chips con la marca A18 Pro, y el chip de los teléfonos no Pro con la marca A18, pero se ha rumoreado que Apple usará esta nomenclatura. No se citaron las especificaciones del A18.

Mark Gurman de Bloomberg informó en febrero que Apple podría estar desarrollando un iPhone 16 Ultra, que presumiblemente tendría “mejoras aún mayores en la cámara, un chip más rápido y quizás una pantalla aún más grande” que el modelo Pro Max. Sin embargo, no parece que iOS 18 haga referencia a un iPhone 16 Ultra, ni está claro si la referencia D94 de iOS 18 es realmente un modelo Ultra.

MacRumors también señala que iOS 18 se refiere a módulos de Wi-Fi y Bluetooth fabricados por Broadcom. Gurman de Bloomberg informó que Apple está desarrollando sus propios módulos de Wi-Fi y Bluetooth, pero se espera que las partes se lancen en 2025.

Varios informes han afirmado que Apple está trabajando en su propio módem 5G que reemplazaría la parte de Qualcomm que se utiliza actualmente, pero el proyecto ha sufrido varios retrasos que impiden su uso en el iPhone 16.

