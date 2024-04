Nissan y Mazda lanzan nuevos modelos para China mientras buscan volver a destacarse según

Por Daniel Leussink

PEKÍN (Reuters) -Nissan Motor y Mazda Motor (OTC:) presentaron nuevos autos diseñados para conductores chinos el jueves, señalando un nuevo impulso por parte de los fabricantes de automóviles japoneses para recuperar terreno en el mercado automotriz más grande del mundo.

Los modelos, incluidos algunos autos conceptuales, fueron presentados en el salón del automóvil de Pekín y marcan un intento de responder mejor a la demanda de los consumidores chinos por vehículos cargados de software y eléctricos.

Los jugadores extranjeros como Nissan (OTC:) han perdido cuota de mercado en China, ya que los fabricantes locales más ágiles como BYD (SZ:) han sabido dirigirse mejor a los gustos de los conductores jóvenes.

Nissan presentó dos autos conceptuales eléctricos con batería (EV) y dos híbridos enchufables de gasolina-eléctrico, todos fruto de un esfuerzo conjunto con el socio local Dongfeng. El CEO de Nissan, Makoto Uchida, dijo que los autos destacaban el compromiso del fabricante de automóviles con China.

El rival más pequeño, Mazda, presentó un sedán EZ-6 que se ofrecerá tanto como un EV de batería completa como un híbrido enchufable. También planea introducir un SUV, el Arata, en 2025 en China, también con dos variantes de tren motriz, dijo el CEO Masahiro Moro.

La versión EV de la EZ-6 tendrá un rango de conducción de aproximadamente 600 kilómetros (373 millas), mientras que la versión híbrida enchufable tendrá un rango de aproximadamente 1,000 km, dijo Moro, y es probable que el Arata tenga rangos similares.

Durante años, los fabricantes de automóviles japoneses veían a China como un mercado de un potencial de crecimiento casi ilimitado, pero esa visión ha cambiado.

Las ventas de Nissan en China cayeron un 16% a 794,000 vehículos el año pasado. El fabricante de automóviles también ha luchado por recuperarse por completo después de años de conflictos internos desencadenados por la detención del ex presidente Carlos Ghosn.

El viernes, redujo su estimación de beneficio operativo anual en un 14.5%, anticipando repercusiones por la intensificación de la competencia en EE.UU. y la interrupción en el transporte marítimo del Mar Rojo.

Nissan planea exportar autos desde China a partir de 2025, apuntando inicialmente a un volumen anual de 100,000 a 200,000 vehículos.

Nissan y Honda (NYSE:) dijeron el mes pasado que estaban considerando una asociación para colaborar en componentes clave para EVs y en otras áreas.

Mazda ha perdido aún más cuota de mercado. El fabricante de automóviles vendió alrededor de 85,000 vehículos en China en 2023, un 72% menos que el pico de 309,000 autos en 2017.