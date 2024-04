Nicolai Tangen, CEO de la Gestión de Inversiones del Banco de Noruega, afirma que los estadounidenses trabajan más duro que los europeos.

Noruega lidera la tendencia de esta nación no solo en Europa sino en todo el ámbito global. Nicolai Tangen, director de Norges Bank Investment Management, ha enfatizado en una entrevista con el Financial Times que la actitud de América hacia el fracaso está ayudando a impulsar a la nación por delante de sus contrapartes europeas. Mientras que en Europa los trabajadores pueden disfrutar de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida, no son tan ambiciosos como en América.

Bajo el liderazgo de Tangen desde 2020, y a lo largo de la última década, el fondo de $1.6 billones ha invertido cada vez más en los Estados Unidos en lugar de en sus vecinos cercanos en Europa, y no es coincidencia. La actuación de América, especialmente en innovación y rendimiento, es “preocupante” en contraste con Europa, según Tangen.

Parte de esto se reduce a la mentalidad y a la aceptación de cada continente de los errores y los riesgos. “Quiebras en América, obtienes otra oportunidad. En Europa, estás muerto”, dijo Tangen. Pero va más allá de eso, hay una diferencia en el “nivel general de ambición”, añadió.

A pesar de admirar la ética laboral de los empleados en Estados Unidos, Tangen ha dejado claro que no está de acuerdo con los paquetes salariales excesivos que se entregan a los ejecutivos. El año pasado, le dijo a Fortune que los directores ejecutivos que ganan más de, digamos, $20 millones al año, se están “enriqueciendo a nuestra costa. Es como un robo a plena luz del día”, añadió.

La estrategia de inversión de Norges Bank ha seguido la tendencia estadounidense. Después de todo, Estados Unidos es el hogar de todas las acciones Magnificent 7 que han sustentado el auge del mercado de valores y, según los analistas, seguirán haciéndolo.

Y el respaldo de una institución como Norges Bank Investment Management animará a otros inversionistas a unirse. El grupo es uno de los vehículos financieros más poderosos del planeta: es el mayor propietario único de los mercados bursátiles globales, controlando el 1.5% de las acciones de las empresas cotizadas en bolsa del mundo.

Además, el enfoque de Norges Bank en los Estados Unidos se ha intensificado, representando actualmente el 46.9% de sus inversiones, mientras que hace una década representaba un poco menos del 30% de su cartera. Por el contrario, en Europa, en 2003 la cartera de Norges Bank estaba compuesta por un 59.5% de países europeos, que en 2023 había caído al 28.7%.

Por supuesto, al igual que muchos inversores estadounidenses, Tangen está siguiendo de cerca las elecciones presidenciales de 2024, que podrían sacudir el barco de las inversiones.

Hablando sobre las implicaciones políticas en las elecciones, Tangen ha afirmado que no modificarán la asignación de capital, ya que mantendrán cerca de la mitad de los activos en Estados Unidos. Aquí, las inversiones del Magnificent 7 representan el 12% de las participaciones de capital de Norges Bank, y hay un argumento sólido para que los grandes se hagan más grandes y los ganadores se lo lleven todo.

Existe, por supuesto, un hilo conductor común entre todas las empresas del Magnificent 7, y es la inteligencia artificial. En este sentido, Europa se está poniendo obstáculos a sí misma. Los CEO de tecnología están frustrados por la cantidad de trámites burocráticos en Europa en comparación con los Estados Unidos.

A pesar de que incluso aquellos que lideran el camino con la inteligencia artificial en los Estados Unidos están pidiendo límites de seguridad, en Europa la situación es bastante diferente. “No digo que sea bueno pero en América tienes mucha inteligencia artificial y poca regulación, en Europa tienes poca inteligencia artificial y mucha regulación. Es interesante”, concluyó Tangen.